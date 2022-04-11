Красный Октябрь: фотоэкскурсия в стиле лофт

Узнать об успехе мечтателя из Германии, проникнуться духом фабрики и получить атмосферные снимки

Для красивых фото
«Красный Октябрь» — особое место на карте города.

Вместе мы исследуем его закоулки, увидим «культурную тусовку» столицы и представим будни фабрики в прошлом.

Как Эйнем создавал свое детище, как появилась конфета «Мишка в лесу», что связывает мальчика-иконописца и советские упаковки продуктов — я поделюсь историями об этом месте и пофотографирую вас в стильных лофтовых экстерьерах.
Красный Октябрь: фотоэкскурсия в стиле лофт
Красный Октябрь: фотоэкскурсия в стиле лофт
Красный Октябрь: фотоэкскурсия в стиле лофт
Красный Октябрь: фотоэкскурсия в стиле лофт
Красный Октябрь: фотоэкскурсия в стиле лофт
Красный Октябрь: фотоэкскурсия в стиле лофт
Красный Октябрь: фотоэкскурсия в стиле лофт
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Текстуры и лабиринты фабрики

Мы встретимся у Храма Христа Спасителя и пройдем по Патриаршему мосту. По пути полюбуемся видом на стрелку Москвы-реки и приметим белокаменные палаты Аверкия Кириллова — я кратко расскажу об этих исторических памятника.
И вот мы на главной площади фабрики Красный Октябрь с узнаваемым логотипом. Красный кирпич цехов и инстаграмные граффити лофта станут отличным фотофоном. Мы прогуляемся по переулкам, нырнем в арки и коридоры — игра света здесь дает отличные эффекты на фото. В главном корпусе, где располагался «офис» Товарищества Эйнем, осмотрим вестибюль и старинную винтовую лестницу. В завершение выйдем к ГЭС-2 — недавно восстановленному зданию электростанции, чьи белоснежные конструкции напоминают застывшую музыку.

Сюжеты «Красного Октября»

Вы услышите о том, как бедный немец Теодор Фердинанд фон Эйнем смог реализовать дело всей своей жизни. Узнаете о его компаньоне, Юлиусе Гейсе, и зарождении маркетинга. Обсудим, как проходил рабочий день на фабрике, поговорим о первых способах социальной защиты. И конечно, я расскажу, кто создавал все рисунки на обертках конфет и позже — большую часть продуктового дизайна в Советском Союзе.

Фотопрогулка

Большая часть «Красного Октября» крытая и защищена от ветра, поэтому здесь комфортно гулять в любую погоду. При необходимости я дам рекомендации, как лучше одеться для фотосессии, помогу с позированием и найду лучшие ракурсы. Но главное — поймаю на камеру ваши эмоции!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф нашей команды
  • Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение четырех дней после прогулки
  • Также можно провести экскурсию без фотосессии — или фотосессию без экскурсии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Кропоткинская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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