Что вас ожидает

Текстуры и лабиринты фабрики

Мы встретимся у Храма Христа Спасителя и пройдем по Патриаршему мосту. По пути полюбуемся видом на стрелку Москвы-реки и приметим белокаменные палаты Аверкия Кириллова — я кратко расскажу об этих исторических памятника.

И вот мы на главной площади фабрики Красный Октябрь с узнаваемым логотипом. Красный кирпич цехов и инстаграмные граффити лофта станут отличным фотофоном. Мы прогуляемся по переулкам, нырнем в арки и коридоры — игра света здесь дает отличные эффекты на фото. В главном корпусе, где располагался «офис» Товарищества Эйнем, осмотрим вестибюль и старинную винтовую лестницу. В завершение выйдем к ГЭС-2 — недавно восстановленному зданию электростанции, чьи белоснежные конструкции напоминают застывшую музыку.

Сюжеты «Красного Октября»

Вы услышите о том, как бедный немец Теодор Фердинанд фон Эйнем смог реализовать дело всей своей жизни. Узнаете о его компаньоне, Юлиусе Гейсе, и зарождении маркетинга. Обсудим, как проходил рабочий день на фабрике, поговорим о первых способах социальной защиты. И конечно, я расскажу, кто создавал все рисунки на обертках конфет и позже — большую часть продуктового дизайна в Советском Союзе.

Фотопрогулка

Большая часть «Красного Октября» крытая и защищена от ветра, поэтому здесь комфортно гулять в любую погоду. При необходимости я дам рекомендации, как лучше одеться для фотосессии, помогу с позированием и найду лучшие ракурсы. Но главное — поймаю на камеру ваши эмоции!

Организационные детали