Экскурсия к 80-летию великой Победы На нашей прогулочной экскурсии по Арбату и оживлённым улицам мы вспомним события Великой Отечественной войны и проведём небольшой квест, посвящённый этому событию и Дню Победы. Вспомним, как любимые актеры и режиссеры, поэты и музыканты, художники и скульпторы жили по суровому сценарию войны, защищая Родину и с оружием в руках, и своим искусством, как на передовой, так и в тылу. Историко-образовательный квест для детей и взрослых К вам в руки попадет вещмешок молодого художника-фронтовика, каждый из хранящихся в нем предметов поведает свою историю, откроет страницу героического прошлого Арбата и его жителей в суровые годы войны. Вас ждут интересные вопросы, задания на внимательность и смекалку, шифровки, стихи и песни военных лет. А в конце прогулки каждый участник получит памятный сувенир! Важная информация:

Одевайтесь по погоде.