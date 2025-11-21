Приглашаем вас на экскурсию-квест, посвящённую Дню Победы.
Мы взглянем на знакомый Арбат по-новому, с точки зрения его героического прошлого, прогуляемся по нему и по тихим переулкам. Вас ждут интересные вопросы и задания на смекалку, стихи и песни военных лет. А в конце каждый участник получит памятный сувенир.
Описание квеста
Экскурсия к 80-летию великой Победы На нашей прогулочной экскурсии по Арбату и оживлённым улицам мы вспомним события Великой Отечественной войны и проведём небольшой квест, посвящённый этому событию и Дню Победы. Вспомним, как любимые актеры и режиссеры, поэты и музыканты, художники и скульпторы жили по суровому сценарию войны, защищая Родину и с оружием в руках, и своим искусством, как на передовой, так и в тылу. Историко-образовательный квест для детей и взрослых К вам в руки попадет вещмешок молодого художника-фронтовика, каждый из хранящихся в нем предметов поведает свою историю, откроет страницу героического прошлого Арбата и его жителей в суровые годы войны. Вас ждут интересные вопросы, задания на внимательность и смекалку, шифровки, стихи и песни военных лет. А в конце прогулки каждый участник получит памятный сувенир!
Одевайтесь по погоде.
Экскурсия в дни по согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание Министерства иностранных дел
- Одна из семи «сталинских высоток»
- Арбат
- Дом, где жил писатель Анатолий Рыбаков
- Памятник Булату Окуджаве
- Театр имени Вахтангова
- Памятник Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву
- Центральный дом актёра
- Храм Спаса на Песках
Что включено
- Услуги гида
- Квест-задания
- Памятный сувенир в подарок
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Смоленская», Арбатско-Покровской ветки, выход №1
Завершение: Станция метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия в дни по согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
