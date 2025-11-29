Мемориальный комплекс на Поклонной горе - место для серьезных бесед и размышлений. Узнайте о героях и подвигах в доступной форме
Мемориальный комплекс на Поклонной горе — место для серьезных бесед и размышлений. Но серьезно — не значит скучно.
В увлекательной и доступной форме я расскажу детям о героях, подвигах и переломных моментах в истории. Обсудим фильмы, послушаем песни военных лет, посмотрим кадры хроники. Ребята выполнят задания. И в результате станут лучше понимать, что стоит за профессией — Родину защищать.
Вместе мы разгадаем символику паркового комплекса, скульптур и памятников. Посмотрим, какие города удостоились звания воинской славы и чем они отличаются от городов-героев.
Почтим память тех, кто отдал свою жизнь в битве за героическую оборону крепости Осовец. Я объясню, под каким названием она вошла в историю.
Дети узнают о «встрече» Петра Первого с Суворовым под марш «Прощание славянки».
Поговорим на примере знаменитых фильмов о том, что для человека во все времена остается самым важным. С теми, кто смотрел, обсудим пронзительное кино «Мальчик в полосатой пижаме».
Я познакомлю ребят с четырьмя солдатами времен Второй мировой.
Расскажу историю жизни героев, поднявших над Рейхстагом Знамя Победы.
Посмотрим на защитников нашей Земли от последствий атомной аварии, прочтем письма очевидцев Чернобыльской АЭС. Вспомним, от последствий каких еще аварий спасли наш мир герои и добровольцы.
А также рассмотрим храмы разных религий — православный, мечеть и синагогу. И раскроем идею их появления в комплексе.
Живой формат экскурсии и ответственный подход к делу
Детская квест-экскурсия — только один из вариантов моей прогулки по Парку Победы. Я легко адаптирую ее для участников разных возрастов и для смешанных групп. Как человек, искренне любящий историю, считаю обязательным не просто показывать памятники и скульптуры, давая сухие факты о них, а погружать в события, рассказывать о разных страницах книги нашей Родины. Мне важно, чтобы после нашей встречи у моих гостей, сколько бы им ни было лет, появлялось желание изучать тему дальше. Для лучшего эффекта погружения мы будем смотреть кадры военной хроники и слушать песни, помогавшие нашим героям приближать Великую Победу.
Все в мире покроется пылью забвенья, Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья: Лишь дело героя да речь мудреца Проходят столетья, не зная конца. Фирдоуси
Организационные детали
Экскурсия подойдет детям от 10 лет (3-4 класс) и старше
Я могу провести экскурсию для школьных классов, стоимость составит 800 руб. /человека для групп от 10 до 20 участников и 700 руб. /человека для групп от 20 участников
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Парк Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 775 туристов
Путешествуя, человек становится счастливее. Предлагаю отправиться на прогулку по Москве — городу бесконечной красоты! Красоты архитектуры зданий и храмов, переплетений человеческих судеб и эпох. Пройдёмся вместе тропами легендарных личностей и читать дальшеуменьшить
литературных героев, увидим нашу столицу и музыкальной, и криминальной, и романтичной, и мистической, но всегда невероятно женственно-притягательной.
Я счастлива, что имея высшее медицинское образование, исполнила новую мечту — стала гидом Москвы! Искренне ваша, Маргарита.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
–
3
–
2
–
1
–
Екатерина
Отличная экскурсия, детям 7 и 10 лет было очень интересно, как и взрослым. Рекомендую посетить
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алёна
Хочется выразить благодарность экскурсоводу Маргарите. Она удивительно провела экскурсию для нас с дочкой 13лет по Парку Победы. Интересно было и мне и дочери. Узнали много нового. Мы словно совершили путешествие во времени. По рекомендации Маргариты посетили музей. Остались под впечатлением🙌🏻
Вам был полезен этот отзыв?
Евгения
Побывали классом (4-ый) на экскурсии в Парке Победы, детям очень понравилось. По их отзывам, было не скучно и динамично. А по отзыву учителя - материал подавался доступно и по возрасту. Хорошая погода и эрудированный, веселый и компанейский экскурсовод Маргарита оставили отличные впечатления у нашей группы. Рекомендуем к посещению и надеемся посетить другие экскурсии Маргариты!
Вам был полезен этот отзыв?
Marina
Хотим выразить огромную благодарность Маргарите за великолепную экскурсию! Ваш увлекательный рассказ сделали нашу прогулку незабываемой.
Каждый остановка была наполнена интересными фактами и историями, которые позволили даже детям лучше понять историю тяжелых читать дальшеуменьшить
времен нашего Отечества. Вы с легкостью отвечали на все наши вопросы и делились личными впечатлениями, что добавляло экскурсии особую атмосферу.
Мы не только узнали много нового, но и прекрасно провели время.
Спасибо за ваше терпение и профессионализм! Надеемся на новые встречи и экскурсии в будущем! Илья, Марина, Святослав, Семён и Степан.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
В прекрасный осенний день замечательный экскурсовод Маргарита провела для ребятишек 4 класса экскурсию по Парку Победы. Этот день совпал со знаменательным днем для истории России (мы, взрослые, даже не подозревали читать дальшеуменьшить
об этом🙈) Уверена, не только детям, но и взрослым была очень интересна прогулка. это не просто экскурсия была, а с викториной, по ходу рассказа Маргарита задавала детям вопросы - это очень важный момент, с точки зрения педагога😊. Думаю, даже если через год мы придем на такую экскурсию, школьникам уже 5 класса будет еще интереснее послушать тему и еще раз пройтись по этим местам - восприятие будет другим. Девушка смогла расположить к себе детей, и в конце экскурсии дети обнимались, фоткались с ней. и еще приятный бонус получили - блокнотики на память. Спасибо Маргарите за встречу! 💗 Будем рекомендовать ее как экскурсовода, и, думаю, еще раз с нашими ребятами приедем к ней на другую экскурсию. 🤩
Вам был полезен этот отзыв?
Смирнова
Спасибо Маргарите за очень метересную экскурсию. И детям 9 лет, и подростку 14, и взрослым было интересно и познавательно. Экскурсия включает не только популярную часть: парк до музея Победы, но читать дальшеуменьшить
и дальние уголки с неизвестными нам еще памятниками. Очень много деталей, которые передают не только факты, но и создают общий настрой и ощущение от экскурсии. Особенно ценно, что экскурсию провели 9 мая. Получился незабываемый праздник.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Парк Победы: экскурсия для школьников»