Парк Победы: квест-экскурсия для школьников

Изучить символику мемориала, послушать военные песни, узнать о подвигах героев и почтить их память

Мемориальный комплекс на Поклонной горе — место для серьезных бесед и размышлений. Но серьезно — не значит скучно.

В увлекательной и доступной форме я расскажу детям о героях, подвигах и переломных моментах в истории. Обсудим фильмы, послушаем песни военных лет, посмотрим кадры хроники. Ребята выполнят задания. И в результате станут лучше понимать, что стоит за профессией — Родину защищать.
Парк Победы: квест-экскурсия для школьников
Парк Победы: квест-экскурсия для школьников
Парк Победы: квест-экскурсия для школьников
Парк Победы: квест-экскурсия для школьников
Парк Победы: квест-экскурсия для школьников
Парк Победы: квест-экскурсия для школьников
Парк Победы: квест-экскурсия для школьников
Парк Победы: квест-экскурсия для школьников
Парк Победы: квест-экскурсия для школьников
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Описание

Что вас ожидает

Парк Победы — с интересом и уважением

  • Вместе мы разгадаем символику паркового комплекса, скульптур и памятников. Посмотрим, какие города удостоились звания воинской славы и чем они отличаются от городов-героев.
  • Почтим память тех, кто отдал свою жизнь в битве за героическую оборону крепости Осовец. Я объясню, под каким названием она вошла в историю.
  • Дети узнают о «встрече» Петра Первого с Суворовым под марш «Прощание славянки».
  • Поговорим на примере знаменитых фильмов о том, что для человека во все времена остается самым важным. С теми, кто смотрел, обсудим пронзительное кино «Мальчик в полосатой пижаме».
  • Я познакомлю ребят с четырьмя солдатами времен Второй мировой.
  • Расскажу историю жизни героев, поднявших над Рейхстагом Знамя Победы.
  • Посмотрим на защитников нашей Земли от последствий атомной аварии, прочтем письма очевидцев Чернобыльской АЭС. Вспомним, от последствий каких еще аварий спасли наш мир герои и добровольцы.
  • А также рассмотрим храмы разных религий — православный, мечеть и синагогу. И раскроем идею их появления в комплексе.

Живой формат экскурсии и ответственный подход к делу

Детский квест-экскурсия — только один из вариантов моей прогулки по Парку Победы. Я легко адаптирую ее для участников разных возрастов и для смешанных групп. Как человек, искренне любящий историю, считаю обязательным не просто показывать памятники и скульптуры, давая сухие факты о них, а погружать в события, рассказывать о разных страницах книги нашей Родины. Мне важно, чтобы после нашей встречи у моих гостей, сколько бы им ни было лет, появлялось желание изучать тему дальше. Для лучшего эффекта погружения мы будем смотреть кадры военной хроники и слушать песни, помогавшие нашим героям приближать Великую Победу.

Все в мире покроется пылью забвенья,
Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья:
Лишь дело героя да речь мудреца
Проходят столетья, не зная конца.
Фирдоуси

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Парк Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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