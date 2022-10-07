Детский квест-экскурсия — только один из вариантов моей прогулки по Парку Победы. Я легко адаптирую ее для участников разных возрастов и для смешанных групп. Как человек, искренне любящий историю, считаю обязательным не просто показывать памятники и скульптуры, давая сухие факты о них, а погружать в события, рассказывать о разных страницах книги нашей Родины. Мне важно, чтобы после нашей встречи у моих гостей, сколько бы им ни было лет, появлялось желание изучать тему дальше. Для лучшего эффекта погружения мы будем смотреть кадры военной хроники и слушать песни, помогавшие нашим героям приближать Великую Победу.
Все в мире покроется пылью забвенья,
Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья:
Лишь дело героя да речь мудреца
Проходят столетья, не зная конца.
Фирдоуси