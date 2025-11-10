Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Познакомьтесь с модерном — самым ярким стилем архитектуры.



Декоративнее вы ничего не найдёте! Мы прогуляемся у красивых зданий Остоженки — вы услышите их захватывающие истории и ответите на вопросы квеста.



Узнаете, кто живёт на фасаде дома Перцовой, почему лев на особняке Кекушевой ненастоящий и как по дому Филатова можно понять, что его хозяин любил выпить.