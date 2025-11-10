Познакомьтесь с модерном — самым ярким стилем архитектуры.
Декоративнее вы ничего не найдёте! Мы прогуляемся у красивых зданий Остоженки — вы услышите их захватывающие истории и ответите на вопросы квеста.
Узнаете, кто живёт на фасаде дома Перцовой, почему лев на особняке Кекушевой ненастоящий и как по дому Филатова можно понять, что его хозяин любил выпить.
Декоративнее вы ничего не найдёте! Мы прогуляемся у красивых зданий Остоженки — вы услышите их захватывающие истории и ответите на вопросы квеста.
Узнаете, кто живёт на фасаде дома Перцовой, почему лев на особняке Кекушевой ненастоящий и как по дому Филатова можно понять, что его хозяин любил выпить.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание квеста
Вы увидите великолепные примеры архитектуры в стиле модерн:
- Дом Перцовой — русский кирпичный терем с необычными жителями.
- Доходный дом Филатова со скрытым элементом — признаком пьянства хозяина.
- Особняк Кекушевой — замок в центре Москвы, построенный архитектором Львом Кекушевым.
- Доходный дом Бройдо — всплеск архитектурных фантазий и ярких характеристик модерна.
- Особняк Юдичева — неизвестный дом модерна с чертами западноевропейской архитектуры.
- Доходный дом Лоськова — крепость 20 века, которая сильно менялась в веках.
- Особняк Дерожинской — здание главного архитектора модерна Фёдора Шехтеля с прекрасными интерьерами.
Я расскажу о каждом доме, а в дополнение к этому на каждой точке вы будете выполнять задания в телефоне на моём сайте. Вы узнаете:
- Какими были особенности жизни начала 20 века.
- Что способствовало появлению нового стиля.
- Чем отличались интерьеры в эпоху модерна.
- Что значит проектирование изнутри наружу.
- Какой же он всё-таки — такой разный модерн.
Организационные детали
- Квест-экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет.
- Перед началом экскурсии я дам вам ссылку на мой сайт с вопросами квеста. Пожалуйста, позаботьтесь, чтобы телефон был заряжен и имел доступ в интернет.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 10. Доплата за каждого последующего (после 6) — 1000 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пречистенской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 46 туристов
Я инженер, историк искусств и гид, влюблённый в Москву и в архитектуру. Регулярно путешествую по России. В экскурсиях считаю самым главным живость и огонёк гида, простоту и понятность рассказа, открытость и заинтересованность путешественников.Задать вопрос
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 8 чел.
Архитектурная сказка Шехтеля
Увидеть постройки короля московского модерна и проследить его жизненный и творческий путь
Начало: На Триумфальной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6900 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
В гостях у аристократов: Остоженка и Пречистенка
Начало: У выхода из метро «Кропоткинская»
Расписание: См. расписание
20 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
8000 ₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна» в Москве
Откройте для себя уникальные архитектурные шедевры модерна и пройдите 10 000 шагов по историческому центру Москвы
Начало: В районе метро Парк Культуры (кольцевая)
15 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.