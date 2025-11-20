Мои заказы

Квест «В сердце столицы» для детей от 6 до 13 лет

Раскрыть тайны Красной площади и отыскать скрытые детали - весело и увлекательно
В формате игрового квеста ребята познакомятся с историей и архитектурой главных достопримечательностей у стен Кремля.

Я расскажу, как появилась Москва, кто правил ею в разное время, и какие секреты скрывают старинные здания. В завершение каждого юного путешественника ждёт тематический подарок.
Описание квеста

Во время прогулки по Александровскому саду и Красной площади, мы будем разгадывать загадки и выполнять задания. Так ребята:

  • узнают, как и когда появилась Москва
  • выяснят, что скрыто под Александровским садом
  • найдут египетских священных животных прямо в центре города
  • познакомятся с историей мемориала Великой Отечественной войны — Могилой Неизвестного Солдата, Вечным огнём и городами-героями
  • проследят, как менялись Кремль и Красная площадь в разные эпохи
  • отыщут на площади «средневековый телевизор»

А ещё — узнают массу удивительных фактов, например, где на Красной площади жили львы.

Организационные детали

  • Эта прогулка подойдëт любознательным семьям с детьми от 6 до 13 лет
  • Максимальное количество детей — 4 человека
  • Максимальной количество участников, включая взрослых, — 8 человек
  • Билет приобретается только для ребëнка, сопровождающий взрослый — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
1-2 ребенка6000 ₽
3 ребенка6500 ₽
4 ребенка7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Александровский сад»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 80 туристов
Москва — мой родной город. Я аккредитованный гид педагог, лектор и организатор детских экскурсий. Знаю, как увлечь детей интересными интерактивными прогулками по городу. Путешествия- не только моя работа, но и хобби. Я посетила более 30 стран и сотни городов!

