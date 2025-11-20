В формате игрового квеста ребята познакомятся с историей и архитектурой главных достопримечательностей у стен Кремля. Я расскажу, как появилась Москва, кто правил ею в разное время, и какие секреты скрывают старинные здания. В завершение каждого юного путешественника ждёт тематический подарок.

Анна Ваш гид в Москве

Описание квеста

Во время прогулки по Александровскому саду и Красной площади, мы будем разгадывать загадки и выполнять задания. Так ребята:

узнают, как и когда появилась Москва

выяснят, что скрыто под Александровским садом

найдут египетских священных животных прямо в центре города

познакомятся с историей мемориала Великой Отечественной войны — Могилой Неизвестного Солдата, Вечным огнём и городами-героями

проследят, как менялись Кремль и Красная площадь в разные эпохи

отыщут на площади «средневековый телевизор»

А ещё — узнают массу удивительных фактов, например, где на Красной площади жили львы.

Организационные детали