В формате игрового квеста ребята познакомятся с историей и архитектурой главных достопримечательностей у стен Кремля.
Я расскажу, как появилась Москва, кто правил ею в разное время, и какие секреты скрывают старинные здания. В завершение каждого юного путешественника ждёт тематический подарок.
Я расскажу, как появилась Москва, кто правил ею в разное время, и какие секреты скрывают старинные здания. В завершение каждого юного путешественника ждёт тематический подарок.
Описание квеста
Во время прогулки по Александровскому саду и Красной площади, мы будем разгадывать загадки и выполнять задания. Так ребята:
- узнают, как и когда появилась Москва
- выяснят, что скрыто под Александровским садом
- найдут египетских священных животных прямо в центре города
- познакомятся с историей мемориала Великой Отечественной войны — Могилой Неизвестного Солдата, Вечным огнём и городами-героями
- проследят, как менялись Кремль и Красная площадь в разные эпохи
- отыщут на площади «средневековый телевизор»
А ещё — узнают массу удивительных фактов, например, где на Красной площади жили львы.
Организационные детали
- Эта прогулка подойдëт любознательным семьям с детьми от 6 до 13 лет
- Максимальное количество детей — 4 человека
- Максимальной количество участников, включая взрослых, — 8 человек
- Билет приобретается только для ребëнка, сопровождающий взрослый — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|1-2 ребенка
|6000 ₽
|3 ребенка
|6500 ₽
|4 ребенка
|7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Александровский сад»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 80 туристов
Москва — мой родной город. Я аккредитованный гид педагог, лектор и организатор детских экскурсий. Знаю, как увлечь детей интересными интерактивными прогулками по городу. Путешествия- не только моя работа, но и хобби. Я посетила более 30 стран и сотни городов!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Квест
до 6 чел.
Экскурсия-квест «Тайна Кремлёвской стены»
Приключение для детей 7-14 лет по Александровскому саду и Красной площади
Начало: На Васильевском спуске
20 ноя в 11:00
21 ноя в 11:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 7 чел.
«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей 7-15 лет
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Начало: Около Кутафьей башни
Сегодня в 12:00
20 ноя в 11:00
7500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Посвящение в москвичи: экскурсия по Красной площади для детей от 7 до 14 лет
Увлекательное и познавательное мини-путешествие вокруг стен древней Москвы
Начало: У станции метро «Театральная»
Завтра в 11:30
9 дек в 12:00
7700 ₽ за всё до 6 чел.