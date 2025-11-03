Мои заказы

Лекция и детский мастер-класс «Ёлка желаний» в московском ГУМе

Погрузиться в новогоднюю атмосферу, узнать про Муори и сделать праздничную игрушку
Мы прогуляемся по торговым рядам украшенного ярким декором универмага и поговорим о волшебстве Нового года. Я расскажу о традициях разных стран, украшениях, символах и зимних забавах. А после ваши детки смастерят ёлочное украшение своими руками.
Лекция и детский мастер-класс «Ёлка желаний» в московском ГУМе
Лекция и детский мастер-класс «Ёлка желаний» в московском ГУМе
Лекция и детский мастер-класс «Ёлка желаний» в московском ГУМе
Ближайшие даты:
5
ноя6
ноя7
ноя8
ноя9
ноя10
ноя11
ноя
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание мастер-класса

Лекция

Я расскажу:

  • Как появились Дед Мороз и Снегурочка, Йоулупукки и Муори
  • Кто такая старушка Бефана из Италии и почему она летает на метле
  • Какие блюда подают на новогодний стол в разных странах
  • Что дарили детям на Новый год в прошлом веке

И многое другое!

Мастер-класс

После лекции мы сядем на удобные лавочки, где буквально за 20 минут дети создадут (с вашей помощью, если будет желание) новогоднее украшение из дерева, салфеток и блёсток.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна детям 7–12 лет и их родителям
  • Все материалы для создания игрушек включены в стоимость
  • По желанию мастер-класс проведём в кафе. Еда и напитки оплачиваются отдельно и по желанию
  • Длительность мероприятия — 1–1,5 ч

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 691 туриста
Меня зовут Анна. Я аккредитованный экскурсовод (диплом Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов) с высшим художественным образованием. Познакомлю вас с удивительными фактами из истории и культуры в увлекательном формате. Расскажу об архитектуре, выдающихся людях
читать дальше

и событиях. Вместе со мной вы пройдете увлекательные квесты для детей и взрослых. Имею опыт работы с детьми. Знаю, как интересно преподнести информацию и удержать внимание даже самых непоседливых ребят. Будем исследователями и детективами. Интерактивный подход. Давайте вместе разгадаем тайны искусства и заглянем за кулисы истории!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Дворики московские
Пешая
2 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Дворики московские
Начало: Встреча на площади Красные ворота, у палатки "Печа...
Расписание: По субботам 14:00
Сегодня в 12:00
8 ноя в 14:00
1334 ₽ за человека
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
Пешая
3 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
Приготовьтесь встретиться с легендарными московскими злодеями и аферистами - в самом центре города! Узнайте о Салтычихе, Соньке Золотой ручке и других
Начало: На Красной площади
10 ноя в 10:00
11 ноя в 10:00
4990 ₽ за всё до 5 чел.
Детская экскурсия по московскому метро
1.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Увлекательное путешествие по Московскому метро
Комфортное путешествие по Кольцевой линии метро Москвы. Дети узнают о важнейших исторических событиях и выполнят интересные задания
Начало: Метро Октябрьская кольцевая
7 ноя в 14:00
13 ноя в 10:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве