Мы прогуляемся по торговым рядам украшенного ярким декором универмага и поговорим о волшебстве Нового года. Я расскажу о традициях разных стран, украшениях, символах и зимних забавах. А после ваши детки смастерят ёлочное украшение своими руками.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание мастер-класса
Лекция
Я расскажу:
- Как появились Дед Мороз и Снегурочка, Йоулупукки и Муори
- Кто такая старушка Бефана из Италии и почему она летает на метле
- Какие блюда подают на новогодний стол в разных странах
- Что дарили детям на Новый год в прошлом веке
И многое другое!
Мастер-класс
После лекции мы сядем на удобные лавочки, где буквально за 20 минут дети создадут (с вашей помощью, если будет желание) новогоднее украшение из дерева, салфеток и блёсток.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна детям 7–12 лет и их родителям
- Все материалы для создания игрушек включены в стоимость
- По желанию мастер-класс проведём в кафе. Еда и напитки оплачиваются отдельно и по желанию
- Длительность мероприятия — 1–1,5 ч
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 691 туриста
Меня зовут Анна. Я аккредитованный экскурсовод (диплом Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов) с высшим художественным образованием. Познакомлю вас с удивительными фактами из истории и культуры в увлекательном формате. Расскажу об архитектуре, выдающихся людях
