Мои заказы

Мастер-классы по лепке из полимерной глины – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы по лепке из полимерной глины» в Москве, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Мастер-класс по лепке из глины в Москве
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс по лепке из глины в Москве
Погрузиться в мир творчества и создать своими руками керамическое изделие в мини-группе
Начало: На ул. Яузская
Завтра в 18:30
12 дек в 18:00
3500 ₽ за человека
Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
Погрузитесь в мир искусства и вина на мастер-классе, где вы создадите уникальный этюд и насладитесь дегустацией в приятной компании
Начало: Недалеко от метро «Орехово»
11 дек в 16:30
16 дек в 16:30
от 5000 ₽ за человека
Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве
1.5 часа
43 отзыва
Групповая
Мастер-класс по дубайскому шоколаду
Погрузитесь в мир шоколада на фабрике «Красный Октябрь». Узнайте секреты дубайского шоколада и создайте свои уникальные плитки. Подходит для всех
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 19:00
14 дек в 14:00
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vika
    19 ноября 2025
    Мастер-класс по лепке из глины в Москве
    Все отлично 👍
  • С
    Саша
    10 мая 2025
    Мастер-класс по лепке из глины в Москве
    Очень уютная мастерская с потрясающим мастером Еленой. Всё прошло душевно и приятно, спасибо за классный экспириенс ♥️
    Очень уютная мастерская с потрясающим мастером Еленой. Всё прошло душевно и приятно, спасибо за классный экспириенс ♥️Очень уютная мастерская с потрясающим мастером Еленой. Всё прошло душевно и приятно, спасибо за классный экспириенс ♥️
  • М
    Марина
    1 декабря 2024
    Мастер-класс по лепке из глины в Москве
    Были с друзьями на мастер-классе 30 ноября и всё очень понравилось. Спасибо Марине за её открытость!
  • В
    Владимир
    10 июня 2024
    Мастер-класс по лепке из глины в Москве
    Пришел на мастер-класс в не самом лучшем настроении, но было так интересно и классно, что я позабыл о своих проблемах.
    читать дальше

    Марина интересно рассказывает о своём ремесле, о каких-то нюансах, от неё исходит позитивный вайб, по этому на мастер-классе дружественная, приятная атмосфера. Классная возможность сделать что-то интересное своими руками

  • К
    Катя
    9 июня 2024
    Мастер-класс по лепке из глины в Москве
    Очень понравился мастер-класс. Марина очень милая, всегда была на связи, быстро отвечала на все вопросы. На мастер-классе параллельно обучению нас
    читать дальше

    лепке рассказывала много интересного про нюансы. Мы оказались в очень приятной и располагающей атмосфере.
    Я заранее знала, что буду делать, принесла с собой все необходимое и мне очень понравилось реализовать свои идеи из головы в реальность! С нетерпением жду итогового результата)

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мастер-классы по лепке из полимерной глины»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мастер-класс по лепке из глины в Москве
  2. Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
  3. Мастер-класс в группе по дубайскому шоколаду в Москве
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Воробьевы Горы
  5. Китай-город
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Патриаршие пруды
  8. Никольская улица
  9. Александровский сад
  10. Манежная площадь
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Мастер-классы по лепке из полимерной глины" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 5000. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Мастер-классы по лепке из полимерной глины», 61 ⭐ отзыв, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль