Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс по лепке из глины в Москве
Погрузиться в мир творчества и создать своими руками керамическое изделие в мини-группе
Начало: На ул. Яузская
Завтра в 18:30
12 дек в 18:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
Погрузитесь в мир искусства и вина на мастер-классе, где вы создадите уникальный этюд и насладитесь дегустацией в приятной компании
Начало: Недалеко от метро «Орехово»
11 дек в 16:30
16 дек в 16:30
от 5000 ₽ за человека
Групповая
Мастер-класс по дубайскому шоколаду
Погрузитесь в мир шоколада на фабрике «Красный Октябрь». Узнайте секреты дубайского шоколада и создайте свои уникальные плитки. Подходит для всех
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 19:00
14 дек в 14:00
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VVika19 ноября 2025Все отлично 👍
- ССаша10 мая 2025Очень уютная мастерская с потрясающим мастером Еленой. Всё прошло душевно и приятно, спасибо за классный экспириенс ♥️
- ММарина1 декабря 2024Были с друзьями на мастер-классе 30 ноября и всё очень понравилось. Спасибо Марине за её открытость!
- ВВладимир10 июня 2024Пришел на мастер-класс в не самом лучшем настроении, но было так интересно и классно, что я позабыл о своих проблемах.
- ККатя9 июня 2024Очень понравился мастер-класс. Марина очень милая, всегда была на связи, быстро отвечала на все вопросы. На мастер-классе параллельно обучению нас
