1 чел.
По популярности
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
Погрузиться в расслабляющий и творческий процесс лепки (в мини-группе)
Начало: На Никольской улице
Расписание: в пятницу в 18:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:30
12 июля в 18:00
13 июля в 09:00
3 800₽ за человека
30 минут
Групповая
Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только
Создать свой собственный космолёт или спутник, смастерить сумку-шоппер или вентилятор (на ВДНХ)
Начало: В павильоне № 34 на ВДНХ
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
450₽ за человека
2.5 часа
Групповая
до 13 чел.
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику и мастер-класс
Увидеть, как делают настоящий шоколад, и примерить на себя профессию шоколатье
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
13 июля в 11:00
14 июля в 11:00
3 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июня 2024Прекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильно работать с глиной и
- ММария31 мая 2024Замечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большим деревянным столом и нежным
- ННаталия30 мая 2024Совершено прекрасный мастер-класс в самом центре! Уютная студия, гостеприимные мастера, возможность познакомиться с глиной и сделать свое изделие. Просто идеально, чтобы отдохнуть и попробовать что-то новое 💛 Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мастер-классы для детей на день рождения»
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