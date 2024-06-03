читать дальше дизайном. Внутри было находиться очень комфортно. С задачей справились все. Наши преподаватели-мастерицы чутко и внимательно руководили процессом, при этом ненавязчиво, поддерживали творческие идеи и помогали воплотить желаемое. Отличный вариант собраться с подругами после работы или в выходной)

Замечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большим деревянным столом и нежным