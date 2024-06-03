Мастер-классы для детей на день рождения – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы для детей на день рождения» в Москве, цены от 450 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
6 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
Погрузиться в расслабляющий и творческий процесс лепки (в мини-группе)
Начало: На Никольской улице
Расписание: в пятницу в 18:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:30
12 июля в 18:00
13 июля в 09:00
3 800 за человека
Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только
30 минут
Групповая
Инженерные мастер-классы для детей 4-15 лет: роботы и не только
Создать свой собственный космолёт или спутник, смастерить сумку-шоппер или вентилятор (на ВДНХ)
Начало: В павильоне № 34 на ВДНХ
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
450 за человека
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику и мастер-класс
🚶 Пешая
2.5 часа
Групповая
до 13 чел.
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику и мастер-класс
Увидеть, как делают настоящий шоколад, и примерить на себя профессию шоколатье
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
13 июля в 11:00
14 июля в 11:00
3 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
    Прекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильно работать с глиной и
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    помогли создать идеальное изделие на память. Здорово, что здесь можно самостоятельно расписать кружку или тарелочку красками, а не оставлять эту работу мастеру-глазуровщику. Надеюсь, обжиг пройдёт успешно!:)

    Прекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильно
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
    Замечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большим деревянным столом и нежным
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    дизайном. Внутри было находиться очень комфортно. С задачей справились все. Наши преподаватели-мастерицы чутко и внимательно руководили процессом, при этом ненавязчиво, поддерживали творческие идеи и помогали воплотить желаемое. Отличный вариант собраться с подругами после работы или в выходной)

    Замечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большим
  • Н
    Наталия
    30 мая 2024
    Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
    Совершено прекрасный мастер-класс в самом центре! Уютная студия, гостеприимные мастера, возможность познакомиться с глиной и сделать свое изделие. Просто идеально, чтобы отдохнуть и попробовать что-то новое 💛 Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мастер-классы для детей на день рождения»

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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Патриаршие пруды
  7. Александровский сад
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Зарядье
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2024
Сейчас в Москве в категории "Мастер-классы для детей на день рождения" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 3 800. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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