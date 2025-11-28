Добро пожаловать в сердце Москвы! Сегодня вы — не просто прохожие, вы — искатели литературных тайн.
Наш маршрут проложен сквозь страницы десятков произведений и улицы, по которым ходили Пушкин, Маяковский, Булгаков, Ахматова, Лермонтов, Толстой, а также герои их романов, стихотворений и рассказов.
Наш маршрут проложен сквозь страницы десятков произведений и улицы, по которым ходили Пушкин, Маяковский, Булгаков, Ахматова, Лермонтов, Толстой, а также герои их романов, стихотворений и рассказов.
Описание квеста
На квесте вы:
- Узнаете, где проводились поэтические поединки и в каком баре собирались писатели.
- Пройдёте по улицам и постоите у зданий, которые являлись прототипами для мест встречи героев романов.
- Узнаете, какой писатель работал в музее-заповеднике, посвящённом другому писателю, а после создал книгу об этом.
- Вспомните строки, которые знали наизусть и откроете для себя новые цитаты.
- Увидите памятники и здания старинных типографий.
Отгадаете десятки литературных загадок. Готовы прочитать Москву? Квест начинается. Как это устроено? Два простых шага — и город превращается в игру. После оплаты вы получите доступ к квесту по ссылке на почте. Переходите с телефона — установка не нужна. Каждая точка маршрута — это новая загадка. Ответ вводите на сайте. Подсказки всегда под рукой, в один клик. Квест можно пройти в удобное для вас время, своей компанией или в одиночку. А если я плохо знаю город? Это то, что нужно! Большая часть заданий требует логики и смекалки, а не знания улиц. Важная информация:.
Отгадаете десятки литературных загадок. Готовы прочитать Москву? Квест начинается. Как это устроено? Два простых шага — и город превращается в игру. После оплаты вы получите доступ к квесту по ссылке на почте. Переходите с телефона — установка не нужна. Каждая точка маршрута — это новая загадка. Ответ вводите на сайте. Подсказки всегда под рукой, в один клик. Квест можно пройти в удобное для вас время, своей компанией или в одиночку. А если я плохо знаю город? Это то, что нужно! Большая часть заданий требует логики и смекалки, а не знания улиц. Важная информация:.
• Отгадаете десятки литературных загадок. Готовы прочитать Москву? Квест начинается. Как это устроено? Два простых шага — и город превращается в игру. После оплаты вы получите доступ к квесту по ссылке на почте. Переходите с телефона — установка не нужна. Каждая точка маршрута — это новая загадка. Ответ вводите на сайте. Подсказки всегда под рукой, в один клик. Квест можно пройти в удобное для вас время, своей компанией или в одиночку. А если я плохо знаю город? Это то, что нужно! Большая часть заданий требует логики и смекалки, а не знания улиц. Важная информация:
- Отсутствие гида — ключевая особенность. Такой формат идеально подходит для тех, кто хочет самостоятельно и в комфортном темпе познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом. Участники сами решают, когда и как проходить маршрут, в каком темпе и с кем.
- Один доступ — одна команда. Стоимость указана за 1–6 человек, независимо от числа участников.
- Обязательно заряжайте телефон перед прогулкой.
- Вы можете начать квест в удобное для вас время и прервать в любой момент.
- После завершения квеста ссылка остается, но пройти квест еще раз вы не сможете.
- Квест лучше проходить в светлое время суток.
- Если застряли — используйте подсказки. Последняя подсказка в вопросе — это ответ.
- Возможно вам понадобится приложение с картами на ваш выбор (Yandex, Google, Apple).
Квест-экскурсию вы проходите в любое удобное для вас время. Рекомендуем проходить в светлое время суток.
Ответы на вопросы
Что включено
- Квест в Вашем телефоне
Что не входит в цену
- Услуги гида (сопровождение гидом не предусмотрено!)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Пушкинская/Тверская, Пушкинский сквер (выход 5)
Завершение: Патриаршие пруды
Когда и сколько длится?
Когда: Квест-экскурсию вы проходите в любое удобное для вас время. Рекомендуем проходить в светлое время суток.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Отсутствие гида - ключевая особенность. Такой формат идеально подходит для тех, кто хочет самостоятельно и в комфортном темпе познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом. Участники сами решают, когда и как проходить маршрут, в каком темпе и с кем
- Один доступ - одна команда. Стоимость указана за 1-6 человек, независимо от числа участников
- Обязательно заряжайте телефон перед прогулкой
- Вы можете начать квест в удобное для вас время и прервать в любой момент
- После завершения квеста ссылка остается, но пройти квест еще раз вы не сможете
- Квест лучше проходить в светлое время суток
- Если застряли - используйте подсказки. Последняя подсказка в вопросе - это ответ
- Возможно вам понадобится приложение с картами на ваш выбор (Yandex, Google, Apple)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Свидание с Москвой: автоэкскурсия
На экскурсии вы увидите Москву с новой стороны, открывая для себя её старинные и современные грани. Подходит как для гостей, так и для жителей столицы
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
13 350 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в понедельник в 18:00, в воскресенье в 17:00
30 ноя в 17:00
1 дек в 18:00
1500 ₽ за человека