Увидеть, где вырос Есенин, исследовать древнерусскую архитектуру, отведать калью и каравайцы
Но главной изюминкой этого путешествия станет родина Сергея Есенина — Рязанская область, а также Зарайск, которому поэт посвятил стихотворение. Дополнят погружение в многовековую историю и культуру блюда русской кухни по старинным рецептам.
фев
мар
апр
июн
авг
сен
ноя
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 800 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Коломна и Зарайск
Встретимся в Москве и отправимся в древнюю Коломну, где находили вдохновение писатель Александр Куприн и композитор Александр Алябьев. Послушаем городские легенды, полюбуемся нарядными куполами старинных храмов, пройдёмся по улочкам Коломенского Посада и осмотрим величественный Коломенский кремль. Затем останется свободное время. За доплату желающие смогут посетить фабрику пастилы с театрализованным представлением, чаепитием и дегустацией этого лакомства.
После обеда в кафе поедем в Зарайск, которому посвятил стихотворение Сергей Есенин. Познакомимся с архитектурными жемчужинами: сохранившимся с 16-го века кремлём, торговыми рядами, многовековыми церквушками, белокаменными усадьбами и водонапорной башней. Прибудем в Рязань, разместимся в отеле и отдохнём.
Рязань и Константиново
После завтрака освободим номера и поближе познакомимся с Рязанью, с которой была тесно связана жизнь Есенина. Прогуляемся по тихим улочкам среди резных теремков, купеческих и дворянских особняков, исторических лавок, древних храмов и уютных кафе. Заглянем в нарядный собор Преображения Господня и сокровищницу русского зодчества — Рязанский кремль.
Пообедаем блюдами русской кухни: салатом с речным судаком, кальей (супом) с цыплёнком, говядиной духовой с грибами, каравайцами (блинами) с вареньем и напитком из шиповника. За доплату желающие смогут прокатиться на теплоходе по Оке (в период с 28 апреля по 15 октября). Все вместе побываем в колоритной Рыбацкой деревне, построенной в скандинавском стиле.
Затем отправимся на родину Сергея Есенина — в село Константиново. Устроим променад по местам детства и юности поэта, увидим его личные вещи, узнаем, как складывалось его творчество. В завершение путешествия поднимемся на смотровую площадку с великолепной панорамой Оки и вернёмся в Москву.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, станция метро «Марксистская», 07:15Завершение: Москва, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.