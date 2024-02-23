Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Индивидуальный тур в Москве

Увидеть, где вырос Есенин, исследовать древнерусскую архитектуру, отведать калью и каравайцы

Приглашаем провести выходные в местах, вдохновлявших писателей, поэтов и композиторов. Вы побываете в Коломне, где создавали свои произведения Александр Куприн и Александр Алябьев.

Но главной изюминкой этого путешествия станет родина Сергея Есенина — Рязанская область, а также Зарайск, которому поэт посвятил стихотворение. Дополнят погружение в многовековую историю и культуру блюда русской кухни по старинным рецептам.
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Ближайшие даты:
23
фев
8
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июн
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет13 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Коломна и Зарайск

Встретимся в Москве и отправимся в древнюю Коломну, где находили вдохновение писатель Александр Куприн и композитор Александр Алябьев. Послушаем городские легенды, полюбуемся нарядными куполами старинных храмов, пройдёмся по улочкам Коломенского Посада и осмотрим величественный Коломенский кремль. Затем останется свободное время. За доплату желающие смогут посетить фабрику пастилы с театрализованным представлением, чаепитием и дегустацией этого лакомства.

После обеда в кафе поедем в Зарайск, которому посвятил стихотворение Сергей Есенин. Познакомимся с архитектурными жемчужинами: сохранившимся с 16-го века кремлём, торговыми рядами, многовековыми церквушками, белокаменными усадьбами и водонапорной башней. Прибудем в Рязань, разместимся в отеле и отдохнём.

Коломна и ЗарайскКоломна и ЗарайскКоломна и ЗарайскКоломна и ЗарайскКоломна и Зарайск
2 день

Рязань и Константиново

После завтрака освободим номера и поближе познакомимся с Рязанью, с которой была тесно связана жизнь Есенина. Прогуляемся по тихим улочкам среди резных теремков, купеческих и дворянских особняков, исторических лавок, древних храмов и уютных кафе. Заглянем в нарядный собор Преображения Господня и сокровищницу русского зодчества — Рязанский кремль.

Пообедаем блюдами русской кухни: салатом с речным судаком, кальей (супом) с цыплёнком, говядиной духовой с грибами, каравайцами (блинами) с вареньем и напитком из шиповника. За доплату желающие смогут прокатиться на теплоходе по Оке (в период с 28 апреля по 15 октября). Все вместе побываем в колоритной Рыбацкой деревне, построенной в скандинавском стиле.

Затем отправимся на родину Сергея Есенина — в село Константиново. Устроим променад по местам детства и юности поэта, увидим его личные вещи, узнаем, как складывалось его творчество. В завершение путешествия поднимемся на смотровую площадку с великолепной панорамой Оки и вернёмся в Москву.

Рязань и КонстантиновоРязань и КонстантиновоРязань и КонстантиновоРязань и КонстантиновоРязань и Константиново

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», 07:15
Завершение: Москва, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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