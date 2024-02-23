После завтрака освободим номера и поближе познакомимся с Рязанью, с которой была тесно связана жизнь Есенина. Прогуляемся по тихим улочкам среди резных теремков, купеческих и дворянских особняков, исторических лавок, древних храмов и уютных кафе. Заглянем в нарядный собор Преображения Господня и сокровищницу русского зодчества — Рязанский кремль.

Пообедаем блюдами русской кухни: салатом с речным судаком, кальей (супом) с цыплёнком, говядиной духовой с грибами, каравайцами (блинами) с вареньем и напитком из шиповника. За доплату желающие смогут прокатиться на теплоходе по Оке (в период с 28 апреля по 15 октября). Все вместе побываем в колоритной Рыбацкой деревне, построенной в скандинавском стиле.

Затем отправимся на родину Сергея Есенина — в село Константиново. Устроим променад по местам детства и юности поэта, увидим его личные вещи, узнаем, как складывалось его творчество. В завершение путешествия поднимемся на смотровую площадку с великолепной панорамой Оки и вернёмся в Москву.