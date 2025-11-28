Ростокино — один из самых зелёных и многогранных районов Северо-Востока Москвы.
Здесь, на берегу реки Яузы, переплетаются эпохи: от усадеб XVIII века до высоток XXI века, от каменных акведуков — до китайских павильонов и дворовых скульптур. Маршрут пройдёт через места, которые на первый взгляд кажутся случайными соседями.
Описание квеста
Из нашего квеста вы узнаете:
- Зачем в Москве понадобился китайский сад?
- Почему акведук называют «миллионным мостом»?
- Как из деревянного колодца XVIII века родился символ городской памяти?
Какой известный советский фильм снимался в промышленном районе Ростокино? Как это устроено? Два простых шага — и город превращается в игру. После оплаты вы получите доступ к квесту по ссылке на почте. Переходите с телефона — установка не нужна. Каждая точка маршрута — это новая загадка. Ответ вводите на сайте. Подсказки всегда под рукой, в один клик. Квест можно пройти в удобное для вас время, своей компанией или в одиночку. А если я плохо знаю город? Это то, что нужно! Большая часть заданий требует логики и смекалки, а не знания улиц. Важная информация:.
- Один доступ — одна команда. Стоимость указана за 1–5 человек, независимо от числа участников.
- Обязательно заряжайте телефон перед прогулкой.
- Доступом к квесту вы можете воспользоваться в любое время в течении года.
- Рекомендуем проходить квест в светлое время суток. При дожде возьмите зонт.
- Если застряли — используйте подсказки. Последняя подсказка в вопросе - это ответ.
Квест-экскурсию вы проходите в любое удобное для вас время. Рекомендуем проходить в светлое время суток.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Ростокино
- Ростокинский акведук
Что включено
- Квест в Вашем телефоне
Что не входит в цену
- Услуги гида (сопровождение гидом не предусмотрено!)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Ботанический сад
Завершение: Москва, Ростокинский акведук
Когда и сколько длится?
Когда: Квест-экскурсию вы проходите в любое удобное для вас время. Рекомендуем проходить в светлое время суток.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
