Из нашего квеста вы узнаете:

Зачем в Москве понадобился китайский сад?

Почему акведук называют «миллионным мостом»?

Как из деревянного колодца XVIII века родился символ городской памяти?

Какой известный советский фильм снимался в промышленном районе Ростокино? Как это устроено? Два простых шага — и город превращается в игру. После оплаты вы получите доступ к квесту по ссылке на почте. Переходите с телефона — установка не нужна. Каждая точка маршрута — это новая загадка. Ответ вводите на сайте. Подсказки всегда под рукой, в один клик. Квест можно пройти в удобное для вас время, своей компанией или в одиночку. А если я плохо знаю город? Это то, что нужно! Большая часть заданий требует логики и смекалки, а не знания улиц. Важная информация:.

