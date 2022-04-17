Мы предлагаем взглянуть на Москву под другим углом и окунуться в совершенно необыкновенный мир, окутанный тайнами, легендами и поразительными мистическими историями знаменитых зданий и неординарных личностей, которые там обитали. Мы прогуляемся по центральной части Москвы: от Кремля, вдоль Александровского сада, улицы Волхонки и до Храма Христа Спасителя и узнаем эти исторические достопримечательности с другой, совершенно новой стороны.