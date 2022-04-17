Мы предлагаем взглянуть на Москву под другим углом и окунуться в совершенно необыкновенный мир, окутанный тайнами, легендами и поразительными мистическими историями знаменитых зданий и неординарных личностей, которые там обитали. Мы прогуляемся по центральной части Москвы: от Кремля, вдоль Александровского сада, улицы Волхонки и до Храма Христа Спасителя и узнаем эти исторические достопримечательности с другой, совершенно новой стороны.
Ответы на вопросы
Что входит
Не указано
Что не входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выход № 10 из метро «Площадь Революции»
Завершение: г. Москва, ул. Волхонка, д. 15
Когда и сколько длится
Когда: Экскурсия индивидуальная по запросу в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Экскурсия пешеходная и длится 2-2
5 часа. Мы рекомендуем одеваться по погоде и выбирать удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.