Обзорная экскурсия ⛳, которая познакомит гостей с яркими страницами истории 📖 Коломенского...

Осмотр Церкви Вознесения Господня, Сытного двора, построек XVII – XVIII вв, домика Петра I, Храма Иоанна Предтеча. Знакомство с Государевым двором царя Алексея Михайловича; посещение экспозиции комплекса Передних ворот или домика Петра.

Музей-заповедник Коломенское расположен на территории древней подмосковной усадьбы «Коломенское», в которой с XIV века отдыхали первые русские цари, в которой сохранились почти вековые яблоневые сады и где восстанавливаются царские палаты и старинные храмы Древней Руси.