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"Царская резиденция – Коломенское" - пешеходная экскурсия в Коломенское

3.9
9 отзывов
Алла В.
Алла В. – Гид из Москвы
Пешеходная экскурсия ⛳ в Коломенское.

Церковь ⛪ Вознесения Господня, Сытный двор, постройки XVII – XVIII вв, домика Петра I, Храма Иоанна Предтеча.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 150 ₽ за человека

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"Царская резиденция – Коломенское" - пешеходная экскурсия в Коломенское
"Царская резиденция – Коломенское" - пешеходная экскурсия в Коломенское

Что вы увидите

  • Коломенское
  • Церковь Вознесения Господня
  • Сытный двор
  • постройки XVII – XVIII вв
  • домика Петра I
  • Храма Иоанна Предтеча
Обзорная экскурсия ⛳, которая познакомит гостей с яркими страницами истории 📖 Коломенского...
Осмотр Церкви Вознесения Господня, Сытного двора, построек XVII – XVIII вв, домика Петра I, Храма Иоанна Предтеча. Знакомство с Государевым двором царя Алексея Михайловича; посещение экспозиции комплекса Передних ворот или домика Петра.
Музей-заповедник Коломенское расположен на территории древней подмосковной усадьбы «Коломенское», в которой с XIV века отдыхали первые русские цари, в которой сохранились почти вековые яблоневые сады и где восстанавливаются царские палаты и старинные храмы Древней Руси.
Что входит
  • услуги экскурсовода
  • экскурсионное обслуживание
  • включая входные билеты в музей-заповедник Коломенское (одна из экспозиций)
Что не входит
  • проезд до места сбора
Начало
🚩 НА ПЛАТФОРМЕ станции метро "Площадь революции"
Место завершения
🏁 Коломенское
"Царская резиденция – Коломенское" - пешеходная экскурсия в Коломенское
"Царская резиденция – Коломенское" - пешеходная экскурсия в Коломенское
"Царская резиденция – Коломенское" - пешеходная экскурсия в Коломенское
"Царская резиденция – Коломенское" - пешеходная экскурсия в Коломенское
"Царская резиденция – Коломенское" - пешеходная экскурсия в Коломенское

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алла В.
Алла В.
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9 отзывов оставили туристы

Алла В. проводит ещё 5 экскурсий

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