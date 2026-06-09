Жители Замоскворечья жалуются на призрака: кровавые пятна на Болотной площади, странные звуки и отражение эшафота в реке. Говорят, вернулся Емельян Пугачёв, казнённый здесь.
Вам предстоит пройти по району, где бунтовщик провёл последние дни, решить загадки и понять, чего хочет призрак.
Вам предстоит пройти по району, где бунтовщик провёл последние дни, решить загадки и понять, чего хочет призрак.
Описание квеста
Вы стажёры Отдела расследования мистических преступлений. Горожане уверены, что дух Пугачёва вернулся, чтобы отомстить. Но ваше начальство считает, что это местные легенды и опасения жителей безосновательны. Вам надо разобраться.
Все задания проходят на улице, дополнительные источники информации не нужны.
Маршрут
- Климентовский переулок
- Особняк Коробковой
- Пятницкая улица, Замоскворечье
- Троицкая церковь
- Усадьба Арсеньевых
- 1-й Казачий переулок
- Афонское подворье
- ул. Большая Полянка
- ул. Большая Ордынка
Организационные детали
- Временных ограничений нет. Вы можете пройти задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Третьяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 4418 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
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