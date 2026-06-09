Жители Замоскворечья жалуются на призрака: кровавые пятна на Болотной площади, странные звуки и отражение эшафота в реке. Говорят, вернулся Емельян Пугачёв, казнённый здесь. Вам предстоит пройти по району, где бунтовщик провёл последние дни, решить загадки и понять, чего хочет призрак.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 800 ₽ за экскурсию

Описание квеста

Вы стажёры Отдела расследования мистических преступлений. Горожане уверены, что дух Пугачёва вернулся, чтобы отомстить. Но ваше начальство считает, что это местные легенды и опасения жителей безосновательны. Вам надо разобраться.

Все задания проходят на улице, дополнительные источники информации не нужны.

Маршрут

Климентовский переулок

Особняк Коробковой

Пятницкая улица, Замоскворечье

Троицкая церковь

Усадьба Арсеньевых

1-й Казачий переулок

Афонское подворье

ул. Большая Полянка

ул. Большая Ордынка

Организационные детали