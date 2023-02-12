Встреча с героями романа «Мастер и Маргарита» на пешеходной экскурсии по Москве
Моя экскурсия о литературном мире двадцатого века, вы узнаете о подробностях жизни Булгакова, Есенина, Маяковского. О чем сплетничала в то время вся Москва двадцатого века.
Встретитесь с героями романа «Мастер и Маргарита», увидите знаменитые Патриаршие пруды и Дом Мастера. И мы обязательно загадаем желание!
Встретитесь с героями романа «Мастер и Маргарита», увидите знаменитые Патриаршие пруды и Дом Мастера. И мы обязательно загадаем желание!
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Дом Мастера
- Храм Христа Спасителя
- Гоголевский бульвар
- Тверской бульвар
- Патриаршие пруды
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вы узнаете?
Вы узнаете о жизни великих писателей и поэтов: Есенина, Маяковского и конечно же Булгакова. Услышите сплетни Москвы двадцатого века. Загадаете желание в мистическом и таинственном месте. Встретитесь с героями романа «Мастер и Маргарита».
Что вы увидите?
- Дом Мастера.
- Храм Христа Спасителя.
- Гоголевский бульвар.
- Тверской бульвар.
- Патриаршие пруды.
по субботам в 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ст Метро Парк Культуры (красная ветка, выход 1)Завершение: Большая Садовая, д. 10
- Когда и сколько длится?
- Когда: по субботам в 11:00Экскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Добрый день! Наша экскурсия начинается и для безопасного перемещения во времени при себе нужно иметь головной убор
- Водичку и хорошее настроение! Приключения начинаются!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна Гаврилина
12 фев 2023
Чудесный гид Наталья Николаевна, атмочфернпя экскурсия абсолютно полностью опрпадаашая ожидвния. Открыла для себя Москву совершенно с другой стороны
Всегда незабываемы встречи с такими людьии
Большое пребольщое спасибо за приятно проведенное время и всегда буду рада встрече с Вами
Всегда незабываемы встречи с такими людьии
Большое пребольщое спасибо за приятно проведенное время и всегда буду рада встрече с Вами
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