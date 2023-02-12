Московские сплетни литературного мира XX века

Встреча с героями романа «Мастер и Маргарита» на пешеходной экскурсии по Москве

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Моя экскурсия о литературном мире двадцатого века, вы узнаете о подробностях жизни Булгакова, Есенина, Маяковского. О чем сплетничала в то время вся Москва двадцатого века.

Встретитесь с героями романа «Мастер и Маргарита», увидите знаменитые Патриаршие пруды и Дом Мастера. И мы обязательно загадаем желание!
Московские сплетни литературного мира XX века
Московские сплетни литературного мира XX века
Московские сплетни литературного мира XX века
Московские сплетни литературного мира XX века
Московские сплетни литературного мира XX века
Московские сплетни литературного мира XX века
Ближайшие даты:
8
апр
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апр
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Что вас ожидает:

  • Дом Мастера
  • Храм Христа Спасителя
  • Гоголевский бульвар
  • Тверской бульвар
  • Патриаршие пруды
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вы узнаете?
Вы узнаете о жизни великих писателей и поэтов: Есенина, Маяковского и конечно же Булгакова. Услышите сплетни Москвы двадцатого века. Загадаете желание в мистическом и таинственном месте. Встретитесь с героями романа «Мастер и Маргарита».
Что вы увидите?
  • Дом Мастера.
  • Храм Христа Спасителя.
  • Гоголевский бульвар.
  • Тверской бульвар.
  • Патриаршие пруды.

по субботам в 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ст Метро Парк Культуры (красная ветка, выход 1)
Завершение: Большая Садовая, д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Добрый день! Наша экскурсия начинается и для безопасного перемещения во времени при себе нужно иметь головной убор
  • Водичку и хорошее настроение! Приключения начинаются!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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12 фев 2023
Чудесный гид Наталья Николаевна, атмочфернпя экскурсия абсолютно полностью опрпадаашая ожидвния. Открыла для себя Москву совершенно с другой стороны
Всегда незабываемы встречи с такими людьии
Большое пребольщое спасибо за приятно проведенное время и всегда буду рада встрече с Вами

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