  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Московский Лабиринт — между Маросейкой и Солянкой

4.5
2 отзыва
Ирина Г.
Ирина Г. – Гид из Москвы
Вы увидите старинные палаты и дома, дворцы, спрятавшиеся во дворах, храмы и соборы.

Узнайте их удивительные истории 📖 и погрузитесь в атмосферу древней Москвы.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏛История и архитектура
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Московский Лабиринт — между Маросейкой и Солянкой
Московский Лабиринт — между Маросейкой и Солянкой

Что вы увидите

  • Палаты Шуйского и Гетмана Мазепы
  • Дворец Долгоруких
  • Особняки Юргенсона и Кноппов
  • Троицы Живоначальной в Хохлах
  • Лютеранский Кафедральный Собор Петра и Павла
  • Московскую Синагога
  • Ивановский Монастырь
Дворцы во дворе
  • Наша экскурсия ⛳ начнется у метро 🚇 Китай-город, где мы увидим район с самыми красивыми 🤩 зданиями Москвы. Вы узнаете о людях, которые жили здесь и об исторических событиях, которые здесь происходили.
  • Мы увидим палаты Шуйских, и вы поймете, кто на самом деле жил в этом доме.
  • Дойдем до дома Гетмана Мазепы, где гид расскажет вам, почему его так назвали, и жил ли там на самом деле гетман Запорожского Войска.
  • Пройдем мимо дворца Долгоруких, расположенного во дворах жилых домов.
  • Узнаем историю 📖 особняков Юргенсона и Кноппов, которые также затесались между жилых массивов
Храмы всех религий
Также мы посмотрим на храмы разных конфессий в историческом районе Москвы.
  • Увидим храм Троицы Живоначальной в Хохлах, который отреставрировали в 1970х годах после того, как храм был разорен.
  • Затем отправимся к Лютеранскому Кафедральному Собору Петра и Павла, которая вот уже больше трехсот лет проводит служения для прихожан.
  • Поговорим о Московской синагоге — старейшей хоральной синагоге Москвы, которая когда-то была открыта рядом с местом, где селились отбывшие рекрутскую повинность евреи.
  • А напоследок зайдем в женский Ивановский Монастырь, основанный в XV веке. Он считается одним из самых старых монастырей столицы ⭐️ информация
Экскурсию, кроме русского языка, возможно провести на английском. Свяжитесь пожалуйста с гидом после бронирования.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 метро Китай-Город
Московский Лабиринт — между Маросейкой и Солянкой
Московский Лабиринт — между Маросейкой и Солянкой
Московский Лабиринт — между Маросейкой и Солянкой
Московский Лабиринт — между Маросейкой и Солянкой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина Г.
Ирина Г.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

Ирина Г. проводит ещё 2 экскурсии

Святая Дорога: от Кремля до Белого Города.
2 500
2 часа
Святая Дорога: от Кремля до Белого Города.
9 отзывов
Мясницкая — 400 лет истории на одной улице
2 500
2 часа
Мясницкая — 400 лет истории на одной улице

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1985 отзывов
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
525 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов
2500
Заказать экскурсию