Что вы увидите
- Палаты Шуйского и Гетмана Мазепы
- Дворец Долгоруких
- Особняки Юргенсона и Кноппов
- Троицы Живоначальной в Хохлах
- Лютеранский Кафедральный Собор Петра и Павла
- Московскую Синагога
- Ивановский Монастырь
Дворцы во дворе
- Наша экскурсия ⛳ начнется у метро 🚇 Китай-город, где мы увидим район с самыми красивыми 🤩 зданиями Москвы. Вы узнаете о людях, которые жили здесь и об исторических событиях, которые здесь происходили.
- Мы увидим палаты Шуйских, и вы поймете, кто на самом деле жил в этом доме.
- Дойдем до дома Гетмана Мазепы, где гид расскажет вам, почему его так назвали, и жил ли там на самом деле гетман Запорожского Войска.
- Пройдем мимо дворца Долгоруких, расположенного во дворах жилых домов.
- Узнаем историю 📖 особняков Юргенсона и Кноппов, которые также затесались между жилых массивов
Храмы всех религий
Также мы посмотрим на храмы разных конфессий в историческом районе Москвы.
- Увидим храм Троицы Живоначальной в Хохлах, который отреставрировали в 1970х годах после того, как храм был разорен.
- Затем отправимся к Лютеранскому Кафедральному Собору Петра и Павла, которая вот уже больше трехсот лет проводит служения для прихожан.
- Поговорим о Московской синагоге — старейшей хоральной синагоге Москвы, которая когда-то была открыта рядом с местом, где селились отбывшие рекрутскую повинность евреи.
- А напоследок зайдем в женский Ивановский Монастырь, основанный в XV веке. Он считается одним из самых старых монастырей столицы ⭐️ информация
Экскурсию, кроме русского языка, возможно провести на английском. Свяжитесь пожалуйста с гидом после бронирования.
Начало и место завершения
🚩 метро Китай-Город
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина Г.
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Ирина Г. проводит ещё 2 экскурсии
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