Приглашаем на прогулку по «бодрящим» страницам истории.
Вы посетите два старейших монастыря Москвы, основанных в 14 веке, увидите уникальную архитектуру и интерьеры, а также панно Генриха Семирадского.
В авторских кофейнях попробуете раф, греческий и игуменский кофе и узнаете, как экзотический напиток стал частью жизни москвичей.
Вы посетите два старейших монастыря Москвы, основанных в 14 веке, увидите уникальную архитектуру и интерьеры, а также панно Генриха Семирадского.
В авторских кофейнях попробуете раф, греческий и игуменский кофе и узнаете, как экзотический напиток стал частью жизни москвичей.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Сегодня наше утро начинается с чашечки кофе. На экскурсии мы вспомним, как этот напиток попал к нам с Востока, где появились первые кофейни и кто их посещал. Вы прогуляетесь по старинным улицам Москвы и заглянете в древний Высоко-Петровский монастырь, где придумали игуменский кофе.
А также гид расскажет, где и как готовил свой салат повар Оливье, где чуть не убили писателя Гиляровского и какой район в Москве назывался «улицей Красных фонарей». Вы увидите необычное по архитектуре Константинопольское подворье и побываете в храме, где находится Кийский Крест патриарха Никона.
Наш маршрут:
- Высоко-Петровский монастырь
- Рождественский монастырь
- Константинопольское подворье
- Усадьба графа Воронцова, знаменитый МАРХИ
- Книжная лавка архитектора (проект здания выполнен Шехтелем)
- Банк Полякова
- Доходный дом Третьяковых
- Институт востоковедения
- Сандуновские бани
Вы узнаете:
- Где была пострижена в монахини жена Василия III Соломония Сабурова
- Кто посмел убить родных братьев матери Петра I
- Как молодой любовник разорил Веру Фирсанову, владелицу Сандуновских бань
- Какой монастырь изобразил художник Василий Перов на картине «Тройка»
- Как художник Раф создал собственный напиток
Организационные детали
- На экскурсии мы посетим храмы и монастыри, женщинам необходимо взять платки
- Кофе оплачивается дополнительно и по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Трубная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 3113 туристов
Я аккредитованный гид и экскурсовод по Москве. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызываетЗадать вопрос
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