Приглашаем на прогулку по «бодрящим» страницам истории. Вы посетите два старейших монастыря Москвы, основанных в 14 веке, увидите уникальную архитектуру и интерьеры, а также панно Генриха Семирадского. В авторских кофейнях попробуете раф, греческий и игуменский кофе и узнаете, как экзотический напиток стал частью жизни москвичей.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Сегодня наше утро начинается с чашечки кофе. На экскурсии мы вспомним, как этот напиток попал к нам с Востока, где появились первые кофейни и кто их посещал. Вы прогуляетесь по старинным улицам Москвы и заглянете в древний Высоко-Петровский монастырь, где придумали игуменский кофе.

А также гид расскажет, где и как готовил свой салат повар Оливье, где чуть не убили писателя Гиляровского и какой район в Москве назывался «улицей Красных фонарей». Вы увидите необычное по архитектуре Константинопольское подворье и побываете в храме, где находится Кийский Крест патриарха Никона.

Наш маршрут:

Высоко-Петровский монастырь

Рождественский монастырь

Константинопольское подворье

Усадьба графа Воронцова, знаменитый МАРХИ

Книжная лавка архитектора (проект здания выполнен Шехтелем)

Банк Полякова

Доходный дом Третьяковых

Институт востоковедения

Сандуновские бани

Вы узнаете:

Где была пострижена в монахини жена Василия III Соломония Сабурова

Кто посмел убить родных братьев матери Петра I

Как молодой любовник разорил Веру Фирсанову, владелицу Сандуновских бань

Какой монастырь изобразил художник Василий Перов на картине «Тройка»

Как художник Раф создал собственный напиток

Организационные детали