Вы узнаете:

Какие инновации в скульптуре «Рабочий и колхозница» сделали её революционной?

Почему Фаина Раневская не любила высотку на Котельнической и с кем провела последние годы жизни?

Как каждая из героинь справлялась с революционными изменениями в стране и в своей профессии?

Как меценатка Вера Фирсанова превратила своё многомиллионное состояние в архитектурные шедевры? Как это устроено? Два простых шага — и город превращается в игру. После оплаты вы получите доступ к квесту по ссылке на почте. Переходите с телефона — установка не нужна. Каждая точка маршрута — это новая загадка. Ответ вводите на сайте. Подсказки всегда под рукой, в один клик. А если я плохо знаю город? Это то, что нужно! Большая часть заданий требует логики и смекалки, а не знания улиц. Важная информация:.

