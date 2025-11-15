Вместе с героями бессмертного романа Михаила Булгакова мы пройдём по местам, где скрываются прототипы героев, реальные истории и городские легенды. Знакомые улицы станут сценой, где правда переплетается с мистикой, обнажая философские вопросы.
И мы в них обязательно разберёмся — но не опрометью, как пытался Иван Бездомный, а вдумчиво и глубоко.
Описание экскурсии
Вы посетите места, ставшие ключевыми не только для сюжета романа, но и в жизни писателя:
- Патриаршие пруды — там, где всё началось
- Триумфальная площадь и Сад «Аквариум» — безмолвные свидетели театральных интриг
- Большая Садовая, 10 — та самая «нехорошая квартира», ставшая музеем
- Спиридоновка и Богословский переулок — адреса, где Иван Бездомный безуспешно искал истину
- Тверской бульвар — знаковое место для литераторов МАССОЛИТа
И ещё десятки уголков Москвы, где герои романа сталкивались с мистикой, властью и собственной судьбой.
О чём поговорим
- Маршрут Маргариты и «демонической свиты» — какие дома и дворы вдохновляли Булгакова
- Реальная Москва 1920–1930-х — как жил писатель и что окружало его
- Тайны редакций романа — какие сцены Булгаков много раз переписывал и почему
- Правда и вымысел — где заканчивается история и начинается мистификация
В финале — викторина по мотивам романа и небольшой подарок самому внимательному участнику.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на улице с индивидуальными радиогидами
- По запросу могу провести программу в формате учебно-познавательной прогулки для школьного класса
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 595 туристов
Я аттестованный гид города Москвы, член ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Филолог, преподаватель, человек, превративший хобби в профессию. Помогаю по-новому взглянуть на Москву, заметить скрытые сокровища прошлого, московские артефакты, яркую архитектуру разных эпох и, главное, удивительные судьбы её знаменитых жителей.
Отзывы и рейтинг
5
О
Ольга
15 ноя 2025
Лилия, спасибо, это было интересно, задорно, жизненно и очень философски, до сих пор, ваши правильные, наводящие вопросы дают пищу для ума:)
Е
Елена
8 ноя 2025
Лилия, спасибо большое, незабываемые впечатлениями от экскурсии по булгаковским местам, очень интересно и насыщенно, вспоминая факты из жизни Михаила Афанасьевича, события, герои «Мастер и Маргарита» открываются в новом свете, а
