Вместе с героями бессмертного романа Михаила Булгакова мы пройдём по местам, где скрываются прототипы героев, реальные истории и городские легенды. Знакомые улицы станут сценой, где правда переплетается с мистикой, обнажая философские вопросы. И мы в них обязательно разберёмся — но не опрометью, как пытался Иван Бездомный, а вдумчиво и глубоко.

Вы посетите места, ставшие ключевыми не только для сюжета романа, но и в жизни писателя:

Патриаршие пруды — там, где всё началось

Триумфальная площадь и Сад «Аквариум» — безмолвные свидетели театральных интриг

Большая Садовая, 10 — та самая «нехорошая квартира», ставшая музеем

Спиридоновка и Богословский переулок — адреса, где Иван Бездомный безуспешно искал истину

Тверской бульвар — знаковое место для литераторов МАССОЛИТа

И ещё десятки уголков Москвы, где герои романа сталкивались с мистикой, властью и собственной судьбой.

О чём поговорим

Маршрут Маргариты и «демонической свиты» — какие дома и дворы вдохновляли Булгакова

Реальная Москва 1920–1930-х — как жил писатель и что окружало его

Тайны редакций романа — какие сцены Булгаков много раз переписывал и почему

Правда и вымысел — где заканчивается история и начинается мистификация

В финале — викторина по мотивам романа и небольшой подарок самому внимательному участнику.

