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«Москва Театральная... »

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Актерские байки, анекдоты из закулисья, истории 📖 из жизни великих артистов и режиссеров — все это вы узнаете на авторской экскурсии 🧭 по театральной Москве.

Я покажу вам Большой и Малый театр, театры Вахтангова и Ермоловой, МХТ, «Современник» и другие прославленные сцены Москвы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-46 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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«Москва Театральная... »
«Москва Театральная... »

Что вы увидите

  • Школа современной пьесы
  • МХАТ им. Горького
  • филиал академического Малого театра
  • театр Эстрады
  • театр Сатиры
  • Электротеатр Станиславский
  • театр Ермоловой
  • Большой театр
  • Малый театр
  • «Современник»
  • театр у Никитских ворот
  • театр кукол имени Образцова
  • Театральный музей имени Бахрушина
  • МХТ им. Чехова
  • Ленком
  • театр Маяковского
  • театр Пушкина
  • театр Моссовета
  • Геликон-опера
  • театр на Таганке
  • и многие другие московские театры и театральные места.
Театральная жизнь МосквыВ процессе нашего захватывающего путешествия по театральным местам столицы ⭐️ мы познакомимся с историей 📖 российского и московского театрального искусства, узнаем тайны и подробности закулисной жизни 50-ти ведущих московских театров, услышим замечательные театральные анекдоты и актёрские байки. Мы поговорим о судьбах «столпов» русского театра — Щепкин, Мочалов, Ермолова, Станиславский, Вахтангов, Мейерхольд и ещё множество великих имён нам вспомнится в процессе нашего путешествия.
Мы вспомним чудачества несравненной Сары Бернар, выходившей на подмостки одного известного московского театра, и пройдёмся по тайным и заповедным уголкам театральной жизни Москвы, о которых обычно даже не вспоминает обыватель в суете бесконечных будней. А ещё мы непременно раскроем жутковатые и мистические секреты хорошо знакомых, кажущихся нам вполне безобидными, сценических пространств. Важно знать• Мы осматриваем все объекты показа снаружи и не заходим в помещения московских театров;
  • Экскурсия проводится с использованием радиогида, поэтому мы рекомендуем иметь при себе собственные наушники.
Что входит
  • Экскурсионно-транспортное обслуживание
  • Радиогид
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Новорязанская улица.
Место завершения
🏁 Тверской бульвар.
«Москва Театральная... »
«Москва Театральная... »
«Москва Театральная... »
«Москва Театральная... »

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лера Б.
Лера Б.
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