Театральная жизнь МосквыВ процессе нашего захватывающего путешествия по театральным местам столицы ⭐️ мы познакомимся с историей 📖 российского и московского театрального искусства, узнаем тайны и подробности закулисной жизни 50-ти ведущих московских театров, услышим замечательные театральные анекдоты и актёрские байки. Мы поговорим о судьбах «столпов» русского театра — Щепкин, Мочалов, Ермолова, Станиславский, Вахтангов, Мейерхольд и ещё множество великих имён нам вспомнится в процессе нашего путешествия.

Мы вспомним чудачества несравненной Сары Бернар, выходившей на подмостки одного известного московского театра, и пройдёмся по тайным и заповедным уголкам театральной жизни Москвы, о которых обычно даже не вспоминает обыватель в суете бесконечных будней. А ещё мы непременно раскроем жутковатые и мистические секреты хорошо знакомых, кажущихся нам вполне безобидными, сценических пространств. Важно знать• Мы осматриваем все объекты показа снаружи и не заходим в помещения московских театров;