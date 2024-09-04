2 часа 15 минут
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:53
от 700₽ за человека
2.5 часа
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:55
Завтра в 11:40
от 2 190₽ за человека
3 часа
Водная прогулка
Прогулка на теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы
Начало: Причал "Сити-Экспоцентр" (м. "Выставочная")
Расписание: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:30
от 1 200₽ за человека
3 часа
Круиз
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 20:30
15 сен в 20:15
19 сен в 20:15
от 2 190₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 сентября 2024Очень хорошо провели время, вкусная еда, напитки, хороший сервис. Теплоход новый и красивый. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Московский театр эстрады»
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