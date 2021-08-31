Что вас ожидает

Торговый центр столицы

Мы отправимся на экскурсию по «Сити» 19 века — району Китай-города, где торговля шла на каждом углу.

На Никольской поговорим о первом печатном дворе. Выйдя на Красную площадь, вообразим, как гудел здесь самый большой торг столицы, и обсудим, как под стенами Кремля процветал черный рынок.

Посетим Верхние торговые ряды, или ГУМ, если использовать современное название. Я расскажу, какой путь он прошел от непрезентабельных помещений для оптовой продажи до жилых квартир в эпоху СССР и модного универмага.

А в Зарядье вы узнаете о происхождении названия парка, о домах-галдарейках и стихийном грибном рынке — и раскроете, откуда взялось выражение «отмывать деньги».

В завершение выйдем на Ильинку — улицу банков: вы поймете, почему купцы предпочитали для решения дел трактир, а не здание Биржи.

Артефакты прошлого

Дополнением к моим рассказам станут антикварные сокровища: монеты времен Ивана Грозного и Бориса Годунова, бумажные деньги предреволюционных и сразу послереволюционных годов, акции компаний, рекламные листовки и счета из ГУМа. А еще для всех экскурсантов у меня будет подарок-сюрприз.