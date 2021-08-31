Прогуляться по улочкам Китай-города и услышать любопытные сюжеты из купеческой жизни столицы

4
1 отзыв
Москва всегда привлекала к своим стенам торговцев: на экскурсии по центру первопрестольной вы представите, как выглядели ее улицы в прошлом.

Как шумел торг на Красной площади, как «отмывали» товар в Зарядье, вели счёт монете на Ильинке и устраивали сделки в трактирах.

А ещё подержите в руках старинные монеты и бумажные деньги, акции и рекламные листовки — и получите памятный подарок!
Москва торговая
Москва торговая
Москва торговая
Москва торговая
Москва торговая
Москва торговая
Москва торговая

Что вас ожидает

Торговый центр столицы

Мы отправимся на экскурсию по «Сити» 19 века — району Китай-города, где торговля шла на каждом углу.

На Никольской поговорим о первом печатном дворе. Выйдя на Красную площадь, вообразим, как гудел здесь самый большой торг столицы, и обсудим, как под стенами Кремля процветал черный рынок.

Посетим Верхние торговые ряды, или ГУМ, если использовать современное название. Я расскажу, какой путь он прошел от непрезентабельных помещений для оптовой продажи до жилых квартир в эпоху СССР и модного универмага.

А в Зарядье вы узнаете о происхождении названия парка, о домах-галдарейках и стихийном грибном рынке — и раскроете, откуда взялось выражение «отмывать деньги».

В завершение выйдем на Ильинку — улицу банков: вы поймете, почему купцы предпочитали для решения дел трактир, а не здание Биржи.

Артефакты прошлого

Дополнением к моим рассказам станут антикварные сокровища: монеты времен Ивана Грозного и Бориса Годунова, бумажные деньги предреволюционных и сразу послереволюционных годов, акции компаний, рекламные листовки и счета из ГУМа. А еще для всех экскурсантов у меня будет подарок-сюрприз.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе м. Площадь Революции
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Катерина
Катерина
По образованию я историк, и мне всегда было непонятно, почему войнам и политике уделяют много внимания, а простой повседневной жизни — так мало? Это стало основополагающим моментом в моих экскурсиях: я рассказываю не только типичную информацию о людях и городе, но и погружаю экскурсантов в детали жизни того времени. В моем арсенале куча предметов разных эпох: простые вещи, которые использовали обычные люди — столовые приборы, украшения, кусочки ткани; они дают возможность пощупать историю.
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1 реальный отзыв

М
31 авг 2021
Тема интересная, информация познавательная, время пролетело незаметно. Спасибо Катерине за интересный рассказ, узнали много нового.

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