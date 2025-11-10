Нырните в атмосферу старой Москвы на легендарном ЗАЗ 968! В программе — сталинские высотки, набережные, смотровые площадки и башни Москвы-Сити.
Вы не просто увидите знаковые места, а почувствуете город таким, каким его помнят в хрониках и плёночных фильмах.
Фото на фоне ретроавто, истории от коренного москвича и романтика дорог прошлого — всё это ждёт вас на борту!
Время начала: 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Атмосфера ностальгии
Вы отправитесь в путешествие по Москве на подлинной иконе советского автопрома — автомобиле ЗАЗ 968 1974 года. По пути вас ждёт рассказ о машине, её особенностях и истории, а также остановки для фото и общения.
- Начнём с ВДНХ — символа достижений советской эпохи
- Проедем по проспекту Мира, понаблюдаем за изменяющимся ландшафтом столицы
- Прокатимся по Садовому кольцу мимо сталинских высоток и обсудим, как они вписались в облик современного города
- Выехав на Бульварное кольцо и Мясницкую улицу, погрузимся в атмосферу старой Москвы
- Посмотрим на Лубянскую площадь, Кремлёвскую набережную и Фрунзенскую набережную, оценим вид на здание Министерства обороны
- Завершим поездку на смотровой площадке с захватывающим видом на небоскрёбы Москвы-Сити
Московские истории от коренного жителя
Ваш водитель — коренной москвич, знаток городской жизни и автолюбитель, который расскажет не только о достопримечательностях, но и о жизни столицы в советские и постсоветские годы. Вы услышите интересные факты о метростанциях, спрятанных в жилых домах, парящем мосте, быте и традициях прежнего времени.
Организационные детали
- Программа подходит участникам с 12 лет
- Отдельно по желанию оплачивается подача авто по вашему адресу в пределах МКАД — 1000 ₽
- Предусмотрено две остановки для фотографирования — на набережной Москвы-реки и на смотровой площадке с видом на башни Москвы-Сити
- С вами поедет опытный гид-водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1449 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькойЗадать вопрос
