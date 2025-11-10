Нырните в атмосферу старой Москвы на легендарном ЗАЗ 968! В программе — сталинские высотки, набережные, смотровые площадки и башни Москвы-Сити. Вы не просто увидите знаковые места, а почувствуете город таким, каким его помнят в хрониках и плёночных фильмах. Фото на фоне ретроавто, истории от коренного москвича и романтика дорог прошлого — всё это ждёт вас на борту!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Атмосфера ностальгии

Вы отправитесь в путешествие по Москве на подлинной иконе советского автопрома — автомобиле ЗАЗ 968 1974 года. По пути вас ждёт рассказ о машине, её особенностях и истории, а также остановки для фото и общения.

Начнём с ВДНХ — символа достижений советской эпохи

— символа достижений советской эпохи Проедем по проспекту Мира, понаблюдаем за изменяющимся ландшафтом столицы

Прокатимся по Садовому кольцу мимо сталинских высоток и обсудим, как они вписались в облик современного города

Выехав на Бульварное кольцо и Мясницкую улицу, погрузимся в атмосферу старой Москвы

Посмотрим на Лубянскую площадь, Кремлёвскую набережную и Фрунзенскую набережную, оценим вид на здание Министерства обороны

Завершим поездку на смотровой площадке с захватывающим видом на небоскрёбы Москвы-Сити

Московские истории от коренного жителя

Ваш водитель — коренной москвич, знаток городской жизни и автолюбитель, который расскажет не только о достопримечательностях, но и о жизни столицы в советские и постсоветские годы. Вы услышите интересные факты о метростанциях, спрятанных в жилых домах, парящем мосте, быте и традициях прежнего времени.

Организационные детали