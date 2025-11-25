Погрузитесь в альтернативную историю Москвы через призму ее байкерского наследия! Эта экскурсия на мотоцикле — не просто поездка, а путешествие во времени и культуре.
Вы услышите малоизвестные истории о зарождении московского
Описание экскурсииСмотровая площадка РАН (Ленинский проспект, 32А) • Не только великолепный вид, но и связь эпох: сталинские высотки (вдохновение для конструкторов) и байкерская история у их подножия.
- Вид на МГУ, МИД, гостиницу Radisson — символы индустриальной мощи, повлиявшие на дизайн первых советских тяжелых мотоциклов.
- Через гарнитуру: истории о тайных ночных гонках байкеров 70-80х под стенами РАН.
- Контраст эпох: советский монументализм vs. бунтарский дух мотокультуры на фоне современного Сити. Почему сегодня это место — must-have для фото кастомных байков. Воробьевы горы (смотровая у МГУ, Университетская пл.) • Колыбель московского байк-движения, «Байкерский пляж» или «Берег надежды» 1980-х.
- Набережная, где зарождалось братство на дефицитных «Явах» и «Чезетах».
- Легенды о пари на мотоциклы и безумной гонке до Лужников за 3 минуты.
- Вид на стадион «Лужники» напомнит о грандиозных металл-фестах 90-х, куда байкеры были главными «паломниками».
- Почему отсюда мечтали уехать «за бугор» на мотоцикле. Культовая территория у Escobar (Лужнецкая наб.) • Легендарный бункер 90-х — «Штаб Сопротивления», убежище от рэкета и место «суда чести».
- «Череп №13» (память и инженерная бригада), стена легенд стритрейсинга, «Один за всех».
• Как здесь решали споры между кланами, планировали первые масштабные мотопробеги, прятали технику. Легенды о первых контрабандных «Харлеях». Важная информация:
- Мы предоставляем шлемы, перчатки и дождевики в случае непогоды. Каждый из водителей возит с собой в багажнике комплекты теплой одежды (куртки, перчатки, шлемы, штаны). Если вы придете в легкой одежде, водитель полностью подготовит вас к поездке.
- Мы рекомендуем отказаться от платьев и юбок (не всегда комфортно на кожаном сидении летом в юбке). Желательно быть в джинсах — обо всем остальном позаботятся наши водители.
- По закону дети с 12 лет могут участвовать в поездке на пассажирском сидении. Участие в экскурсии для детей 12+ возможно с письменного разрешения родителей.
- Водительское удостоверение не требуется, так как туристы во время мото-прогулки находятся исключительно на пассажирском сидении.
- На всех локациях делаем остановки.
- Вес пассажира — до 130 кг. Не рекомендуем программу людям с болезнями сердца, позвоночника, а также беременным женщинам.
- С вами поедет опытный гид-водитель со стажем вождения от 8 лет.
Ежедневно без выходных
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Обзорная часть Проспекта Мира и ВДНХ
- Смотровая площадка РАН
- Воробьевы горы
- Культовая территория у Байкерского Бара
- Центральные улицы Москвы
Что включено
- Мотоцикл
- Защитная экипировка - шлемы, куртки, перчатки
- Теплая одежда (куртки, перчатки, штаны - у гидов с собой)
- Гид-пилот в поездке
- Экскурсионное сопровождение
- Дождевики (в случае непогоды)
- Гарнитуры со связью
Место начала и завершения?
Проспект Мира, д. 121А
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно без выходных
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
