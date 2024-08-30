Российская академия наук – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Российская академия наук» в Москве, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия и прогулка по Красной площади
Пешая
На автобусе
623 отзыва
5 часов
Групповая
Обзорная экскурсия по Москве с прогулкой - 5 часов
Откройте для себя величие Москвы, её исторические памятники и архитектурные шедевры в компании знающего гида
Начало: Красная площадь
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
15 сен в 11:30
1 500 за человека
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
70 отзывов
3 часа
Круиз
«Вечерняя Москва» - музыкальный круиз с видом на Кремль
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 20:30
15 сен в 20:15
19 сен в 20:15
от 2 190 за человека
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
На яхте
6 отзывов
2 часа
Круиз
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
Начало: Причал «Гостиница Украина»
Расписание: Ежедневно
15 сен в 21:00
16 сен в 13:00
3 390 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мартыненко
    30 августа 2024
    Обзорная экскурсия и прогулка по Красной площади
    Всё понравилось. Особенно прогулка по Красной площади. Гид очень интересно рассказал. Немного не понравилось, что когда выходили из автобуса, гид шла впереди и её не было слышно.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Российская академия наук»

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  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Воробьевы Горы
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Никольская улица
  9. Зарядье
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Российская академия наук" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 3 390. Туристы уже оставили гидам 699 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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