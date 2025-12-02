Несостоявшаяся история чёрного мага: квест по Булгаковской Москве 14+

«Копыто инженера», «Чёрный маг» и наконец «Мастер и Маргарита» — культовый роман, в котором мистика виртуозно вплетена в реальность советской Москвы. На прогулке вы пройдёте по местам, связанным с событиями романа и его героями.
Разгадаете некоторые тайны Булгакова и поразмышляете, не чертовщина ли, что в СССР был напечатан этот дерзкий и противоречивый текст.
Описание квеста
Маршрут приведёт вас:
- к театру «Варьете», ныне театр Сатиры
- дому с двумя «нехорошими» квартирами
- на Патриаршие пруды
- Спиридоновку, по которой убегала шайка Воланда
- к дому Грибоедова, где, по версии Булгакова, находился МАССОЛИТ
Вы узнаете:
- почему Патриаршие пруды считались нечистым местом задолго до Булгакова
- сколько раз переписывался один из самых загадочных романов 20 века
- почему у произведения несколько названий
- как Михаил Булгаков оказался в «нехорошей» квартире
- и главное — как в советскую печать пропустили роман о дьяволе
Организационные детали
- По маршруту вы будете проходить самостоятельно, но гид будет рядом, чтобы передавать задания и давать подсказки, если они вам понадобятся
- Программу можно провести для большего количества человек — подробности согласуем в переписке
- На маршруте вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Триумфальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 345 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино. В моей
