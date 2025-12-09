Мы отправимся на выставку «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Русского музея».
Не просто посмотрим на картины Репина, Сурикова, Васнецова и других мастеров, а пройдём по улочкам допожарной столицы, познакомимся с её гениями и укладом жизни.
Вспомним знаменитых жителей и почувствуем, как в выставочных пространствах прошлое соединяется с настоящим.
Не просто посмотрим на картины Репина, Сурикова, Васнецова и других мастеров, а пройдём по улочкам допожарной столицы, познакомимся с её гениями и укладом жизни.
Вспомним знаменитых жителей и почувствуем, как в выставочных пространствах прошлое соединяется с настоящим.
Описание экскурсии
- Мы рассмотрим арку главного входа и прогуляемся по центральной аллее ВДНХ.
- На выставке полюбуемся работами Репина, Нестерова, Сурикова, Васнецова и других художников.
- Вспомним о важных исторических событиях через шедевры мастеров.
- Поймём, как выглядела Москва до пожара 1812 года.
- Увидим город как духовный и исторический центр России, благодаря полотну Нестерова «Святая Русь» и иконам Рублёва и Дионисия.
- Обсудим, как сама Москва влияла на творчество художников.
- Заметим контраст и преемственность: как образ старой, патриархальной столицы с картин соотносится с грандиозным, монументальным образом города советского, в залах которого проходит выставка.
- Поговорим о судьбах знаменитых москвичей — врачей, писателей, режиссёров.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — от 500 ₽ за чел.
- Большая часть экскурсии проходит внутри павильона. Там есть небольшая кофейня, сувенирный магазин, гардероб и туалетные комнаты.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Каждая экскурсия — это маленькое путешествие по разным историческим эпохам, событиям, местам. А любое путешествие — это всегда новые открытия, свежие впечатления и обретение новых глаз на привычные вещи. Я
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Исследуйте шесть знаковых отелей Москвы, узнавая об их истории и архитектуре. Увлекательная прогулка по центру столицы откроет вам новые горизонты
Начало: На Манежной площади
Завтра в 10:30
10 дек в 10:30
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Завтра в 13:30
10 дек в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«Солнце Москвы»: экскурсия по ВДНХ + панорамный полёт над ВДНХ и столицей
Начало: ВДНХ, арка Главного входа
Расписание: См. расписание
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
2500 ₽ за человека