Образ Москвы под золотыми знамёнами ВДНХ

Понять, как искусство веками рассказывало историю столицы
Мы отправимся на выставку «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Русского музея».

Не просто посмотрим на картины Репина, Сурикова, Васнецова и других мастеров, а пройдём по улочкам допожарной столицы, познакомимся с её гениями и укладом жизни.

Вспомним знаменитых жителей и почувствуем, как в выставочных пространствах прошлое соединяется с настоящим.
Описание экскурсии

  • Мы рассмотрим арку главного входа и прогуляемся по центральной аллее ВДНХ.
  • На выставке полюбуемся работами Репина, Нестерова, Сурикова, Васнецова и других художников.
  • Вспомним о важных исторических событиях через шедевры мастеров.
  • Поймём, как выглядела Москва до пожара 1812 года.
  • Увидим город как духовный и исторический центр России, благодаря полотну Нестерова «Святая Русь» и иконам Рублёва и Дионисия.
  • Обсудим, как сама Москва влияла на творчество художников.
  • Заметим контраст и преемственность: как образ старой, патриархальной столицы с картин соотносится с грандиозным, монументальным образом города советского, в залах которого проходит выставка.
  • Поговорим о судьбах знаменитых москвичей — врачей, писателей, режиссёров.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — от 500 ₽ за чел.
  • Большая часть экскурсии проходит внутри павильона. Там есть небольшая кофейня, сувенирный магазин, гардероб и туалетные комнаты.

Ответы на вопросы

Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Москве
Каждая экскурсия — это маленькое путешествие по разным историческим эпохам, событиям, местам. А любое путешествие — это всегда новые открытия, свежие впечатления и обретение новых глаз на привычные вещи. Я
читать дальше

буду рада стать вашим проводником в этом путешествии! Я гид с 2014 года, люблю собирать интересные факты и превращать экскурсию в увлекательную историю. Особенно увлекаюсь космической тематикой и буду рада рассказать о том, что вдохновляет! Отрывки из биографии: аккредитованный и аттестованный гид-переводчик, обучение в различных музеях, работа на русском и итальянском языках, курсы актёрского мастерства и техники речи, мой голос участвовал в проекте Венецианской биеннале в 2019 году, вращалась на центрифуге, награждена грамотами и благодарности за профессиональную деятельность.

