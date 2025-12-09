читать дальше

буду рада стать вашим проводником в этом путешествии! Я гид с 2014 года, люблю собирать интересные факты и превращать экскурсию в увлекательную историю. Особенно увлекаюсь космической тематикой и буду рада рассказать о том, что вдохновляет! Отрывки из биографии: аккредитованный и аттестованный гид-переводчик, обучение в различных музеях, работа на русском и итальянском языках, курсы актёрского мастерства и техники речи, мой голос участвовал в проекте Венецианской биеннале в 2019 году, вращалась на центрифуге, награждена грамотами и благодарности за профессиональную деятельность.