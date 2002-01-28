Что вас ждёт

Во время круиза по центру столицы ⭐️ вам будет предложен вкусный обед или ужин прямо на борту теплохода, кроме того наших гостей ждёт уютная атмосфера и качественный сервис.

С борта теплохода откроется замечательный вид на небоскребы Сити, Белый дом, гостиницу «Украина», стадион 🏟️ «Лужники», Парк 🌳 Горького и на многие другие достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️.

Меню от шеф-повара

Салат: Cалат «Греческий»

Горячее блюдо: Сочный стейк из курочки (подаётся с черри-картофелем )

Напитки: Чай, кофе, сок, вода (на выбор)

Десерт: Рахат-лукум

Важная информация: