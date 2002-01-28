«Огни Небоскрёбов» — речная прогулка с обедом или ужином

4.5
6 отзывов
Teplohod I.
Teplohod I. – Гид из Москвы
Как только наступают сумерки — Москва преображается.

Зажигается подсветка, включаются фонари.

Приглашаем вас на борт двухпалубного теплохода.

Вы отправитесь в небольшое путешествие по центру Москвы — от Москва-Сити до Зарядья и обратно.

Вас ждут прекрасные виды на вечернюю столицы ⭐️ и вкусный ужин от шефа.
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Экскурсия

1 090 ₽ за человека

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«Огни Небоскрёбов» — речная прогулка с обедом или ужином
«Огни Небоскрёбов» — речная прогулка с обедом или ужином

Что вы увидите

  • Причал «Международная выставка» (посадка, высадка)
  • Площадь Европы
  • Новодевичий монастырь
  • МГУ им. М. В. Ломоносова
  • Лужники
  • Канатная дорога на Воробьёвых горах
  • Воробьёвы горы
  • Нескучный сад
  • ЦПКиО им. М. Горького
  • Крымский мост
  • Памятник Петру Первому
  • Храм Христа Спасителя
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Зарядье
  • Парящий мост
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Причал «Большой Устьинский мост» (посадка, высадка)
Что вас ждёт
Во время круиза по центру столицы ⭐️ вам будет предложен вкусный обед или ужин прямо на борту теплохода, кроме того наших гостей ждёт уютная атмосфера и качественный сервис.
С борта теплохода откроется замечательный вид на небоскребы Сити, Белый дом, гостиницу «Украина», стадион 🏟️ «Лужники», Парк 🌳 Горького и на многие другие достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️.
Меню от шеф-повара
  • Салат: Cалат «Греческий»
  • Горячее блюдо: Сочный стейк из курочки (подаётся с черри-картофелем )
  • Напитки: Чай, кофе, сок, вода (на выбор)
  • Десерт: Рахат-лукум

Важная информация:

  • Вечерние отправления по пятницам, субботам и воскресеньям с 20:00 ходят без остановки;
  • Алкоголь можно приносить с собой, под него будет предоставлена посуда. Обязательно имейте при себе чек о покупке алкоголя.
+Что входит
  • речная прогулка
  • вкусный обед или ужин.
Что не входит
  • проезд до/от места отправления
Начало и место завершения
🚩 Международная выставка
«Огни Небоскрёбов» — речная прогулка с обедом или ужином
«Огни Небоскрёбов» — речная прогулка с обедом или ужином
«Огни Небоскрёбов» — речная прогулка с обедом или ужином
«Огни Небоскрёбов» — речная прогулка с обедом или ужином
«Огни Небоскрёбов» — речная прогулка с обедом или ужином

Экскурсия проводится Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 21:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Teplohod I.
Teplohod I.
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