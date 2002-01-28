Что вы увидите
- Причал «Международная выставка» (посадка, высадка)
- Площадь Европы
- Новодевичий монастырь
- МГУ им. М. В. Ломоносова
- Лужники
- Канатная дорога на Воробьёвых горах
- Воробьёвы горы
- Нескучный сад
- ЦПКиО им. М. Горького
- Крымский мост
- Памятник Петру Первому
- Храм Христа Спасителя
- Московский Кремль
- Собор Василия Блаженного
- Зарядье
- Парящий мост
- Высотка на Котельнической набережной
- Причал «Большой Устьинский мост» (посадка, высадка)
Что вас ждёт
Во время круиза по центру столицы ⭐️ вам будет предложен вкусный обед или ужин прямо на борту теплохода, кроме того наших гостей ждёт уютная атмосфера и качественный сервис.
С борта теплохода откроется замечательный вид на небоскребы Сити, Белый дом, гостиницу «Украина», стадион 🏟️ «Лужники», Парк 🌳 Горького и на многие другие достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️.
Меню от шеф-повара
- Салат: Cалат «Греческий»
- Горячее блюдо: Сочный стейк из курочки (подаётся с черри-картофелем )
- Напитки: Чай, кофе, сок, вода (на выбор)
- Десерт: Рахат-лукум
Важная информация:
- Вечерние отправления по пятницам, субботам и воскресеньям с 20:00 ходят без остановки;
- Алкоголь можно приносить с собой, под него будет предоставлена посуда. Обязательно имейте при себе чек о покупке алкоголя.
+Что входит
- речная прогулка
- вкусный обед или ужин.
–Что не входит
- проезд до/от места отправления
Начало и место завершения
🚩 Международная выставка
Экскурсия проводится Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 21:00
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Teplohod I.
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