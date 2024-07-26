Ужин на теплоходе – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Ужин на теплоходе» в Москве, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка на дизайнерском теплоходе «Волна» по центру Москвы
На теплоходе
267 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
Прогулка на дизайнерском теплоходе «Волна» по центру Москвы
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:40
Завтра в 11:40
от 2 490 за человека
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
На теплоходе
797 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Сегодня в 12:23
Завтра в 12:23
от 990 за человека
Стендап и музыка на теплоходе
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
8 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Стендап и музыка на теплоходе
Начало: «Южный речной вокзал» (м. Технопарк)
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
7 авг в 20:00
9 авг в 18:30
от 2 590 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Ужин на теплоходе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на дизайнерском теплоходе «Волна» по центру Москвы
  2. «Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
  3. Стендап и музыка на теплоходе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Патриаршие пруды
  7. Александровский сад
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Ужин на теплоходе" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 2 590. Туристы уже оставили гидам 1072 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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