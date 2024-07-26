2.5 часа
Водная прогулка
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:40
Завтра в 11:40
от 2 490₽ за человека
2.5 часа
Водная прогулка
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Сегодня в 12:23
Завтра в 12:23
от 990₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Стендап и музыка на теплоходе
Начало: «Южный речной вокзал» (м. Технопарк)
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
7 авг в 20:00
9 авг в 18:30
от 2 590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина26 июля 2024Поездка понравилась, комфортно) увидели конечно не так много, как хотелось бы, маршрут до киевского вокзала и обратно, Питание отличное, порция небольшая, но вполне приемлемо, очень вкусно. Спасибо сотрудникам!
- ТТатьяна26 июля 2024Отличная прогулка 2,5 ч по Москва-реке. Все достопримечательности центра Москвы прекрасно видны. Хороший ужин. Спокойная обстановка.
- ДДмитрий25 июля 2024Всё супер
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Ужин на теплоходе»
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