Путешествие на теплоходе — это отличный способ отдохнуть от городской суеты, насладиться красотой Москвы и получить массу положительных эмоций.
Вы сможете сделать красивые фотографии, пообщаться с друзьями или просто расслабиться и насладиться пейзажами. Путешествие займёт около 2 часов 30 минут. Не упустите возможность увидеть город с новой стороны!
Вы сможете сделать красивые фотографии, пообщаться с друзьями или просто расслабиться и насладиться пейзажами. Путешествие займёт около 2 часов 30 минут. Не упустите возможность увидеть город с новой стороны!
Ближайшие даты:
Время начала: 12:15, 12:23, 12:50, 12:53, 15:08, 15:38, 17:53, 18:23, 20:38, 21:08
Описание водной прогулкиВечерний круиз Приглашаем вас на борт теплохода. Наш маршрут пройдет мимо знаковых достопримечательностей столицы. Вы увидите парк Горького, стадион «Лужники», Воробьевы горы, Новодевичий монастырь и многое другое. Это отличный выбор для романтического свидания, семейного отдыха или встречи с друзьями! Меню ужина на теплоходах Прага, Добрыня • Салат «Овощной».
- Сочный стейк из курочки (подается с черри-картофелем).
- Сок, вода (на выбор).
• Рахат-лукум. Меню ужина на теплоходе Легенда: Сет с курицей:
- Салат овощной с киноа.
- Филе куриной голени на гриле на подушке из черри картофеля и тимьяном.
- Булочки (пшеничные или ржаные).
• Морс. Сет с медальоном из свиной вырезки:
- Салат овощной с киноа.
- Медальон из свиной вырезки с картофелем черри и розмарином.
- Булочки (пшеничные или ржаные).
• Морс. Детское меню:
- Овощные палочки с соусом тар-тар.
- Куриное филе на шпажке с картофелем фри.
• Морс. Важная информация:
- После оплаты билетов, мы запросим у вас почту. Она нам нужна, чтобы прислать вам билеты. Пожалуйста, указывайте актуальную почту, к которой у вас есть доступ.
- Вечерние рейсы в пятницу, субботу и воскресенье, в 20:38 и 21:08 идут с музыкальным сопровождением и DJ.
- На борт теплохода категорически запрещается проносить свои продукты питания и безалкогольные напитки.
- Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчета 1 бутылки крепкого алкоголя на 2 персоны, при наличии чека из магазина. Настоятельно рекомендуется позаботиться о посуде для своего алкоголя. Посуда на корабле не предоставляется.
- На борт допускаются пассажиры с собаками при условии, что животное будет находиться на руках или в переноске.
- Если ребенку требуется питание, вы можете заказать его дополнительно в буфете на борту или приобрести для ребенка взрослый билет.
- Ужины проходят на нижней палубе.
Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Билет с ужином или обедом
|1 890 ₽
|Детский (с 6 до 12 лет) без питания
|от 790 ₽
|Детский (до 6 лет)
|10 ₽
|Детский (до 6 лет) посадочный
|10 ₽
|Взрослый (12+) без питания
|990 ₽
|Прогулка + сет с курицей
|2 190 ₽
|Прогулка + сет со свининой
|2 390 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Зарядье
- Парящий мост
- Храм Василия Блаженного
- Кремль
- Храм Христа Спасителя
- Крымский Мост
- Парк Культуры и отдыха им. Горького
- Стадион Лужники
- МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
- Новодевичий монастырь
- Киевский вокзал
- Гостиница «Украина»
- Москва Сити
Что включено
- Речная прогулка
- Питание (обед или ужин)
Место начала и завершения?
Причал «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 895 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
19 сен 2024
Все очень понравилось!!!
Т
Татьяна
19 сен 2024
Хочу оставить отзыв о речной прогулке на теплоходе «Прага»! Купили электронные билеты с обедом на двоих! 18.09.2024 г.
Обед понравился 😊 Всё было очень вкусно! Овощи свежие! Курочка пальчики оближешь! Рахат-лукум
Обед понравился 😊 Всё было очень вкусно! Овощи свежие! Курочка пальчики оближешь! Рахат-лукум
С
Светлана
18 сен 2024
А
Анна
18 сен 2024
Прекрасная прогулка, виды - как на открытке! Приятно удивило вкусное приготовленное горячее.
Звезду сняла вот за что: на сайте есть информация что к ужину предлагают напиток на выбор, чай в том
Звезду сняла вот за что: на сайте есть информация что к ужину предлагают напиток на выбор, чай в том
К
Карина
17 сен 2024
Мы ездили компанией 8 человек, 2 ребёнка и 6 взрослых. От поездки остались теплые воспоминания, персонал хороший, доброжелательный. Ужин принесли быстро, всё было вкусненько, но мужчине я думаю маловато, но
Б
Беата
15 сен 2024
Е
Евгений
15 сен 2024
И
Ирина
14 сен 2024
Прогулка на теплоходе нам с подругой очень понравилась. Брали билет на 2,5 часа с обедом. Было все уютно, комфортно, везде чисто, обед очень сытный и аппетитный, есть услуга фотографа, что тоже пригодилось, звуковое сопровождение аудиогида интересное. Настолько все понравилось, что еще ни раз будем пользоваться Вашими экскурсионными прогулками. Спасибо большое всем Вашей дружной команде за предоставленный отдых.
Г
Галина
12 сен 2024
Прекрасное путешествие, виды супер, обед вкусный.
Е
Екатерина
12 сен 2024
С
Светлана
11 сен 2024
А
Андрей
10 сен 2024
Это жесть,
Н
Наталия
10 сен 2024
Н
Наталья
9 сен 2024
Ю
Юлия
9 сен 2024
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