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нежнейший-один из моих любимых десертов! Туалет чистый! Звуков сопровождение о Моске интересное, хотите слушайте, хотите нет. Нам было интересно! Погода в этот день была отличная ☀️ Пообедали и поднялись на верхнюю палубу, там и остались до конца прогулки!

Из незначительных минусов… очень было не приятно, что рядом с нами постоянно курили девушки((

Хотя специальное место для курения на теплоходе ЕСТЬ! Об этом проинформировал сотрудник теплохода. Люди, пожалуйста уважайте друг друга! В остальном всё хорошо!

Спасибо большое 🌸