Что вас ожидает: Мы промчимся по роскошно освещенному Садовому кольцу, насладимся необыкновенными панорамами московских набережных, подивимся световому убранству грандиозного здания Министерства обороны, восхитимся невероятным архитектурным решением Дома музыки, вдохновимся видами города со смотровой площадки Воробьёвых гор ⛰️ высотными «книжками» Нового Арбата, поразимся торжественной освещенности Кутузовского проспекта и погрузимся в атмосферу ночной жизни Кольца центральных площадей. В течении нашего путешествия мы познакомимся с уникальной подсветкой Площади трёх вокзалов, разгадаем секреты семи московских высоток и увидим «кусочек» ярко освещённой столицы ⭐️ Китая в Москве.