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Огни ночной Столицы

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Друзья, я приглашаю вас отправиться в захватывающее путешествие по вечерней Москве и её необыкновенным, словно сошедшим с футуристических иллюстраций, грезящих о фантастическом мегаполисе будущего, улицам, утопающим в великолепной иллюминации и блистающим бесчисленным множеством разноцветных огней, подобно драгоценному ларцу со множеством диковинных самоцветов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-46 человек

  • 14 000 ₽ за экскурсию

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Огни ночной Столицы
Огни ночной Столицы

Что вы увидите

  • Новый Арбат
  • Кутузовский проспект
  • Кольцо центральных площадей
  • Площадь трёх вокзалов
  • Садовое кольцо
Что вас ожидает: Мы промчимся по роскошно освещенному Садовому кольцу, насладимся необыкновенными панорамами московских набережных, подивимся световому убранству грандиозного здания Министерства обороны, восхитимся невероятным архитектурным решением Дома музыки, вдохновимся видами города со смотровой площадки Воробьёвых гор ⛰️ высотными «книжками» Нового Арбата, поразимся торжественной освещенности Кутузовского проспекта и погрузимся в атмосферу ночной жизни Кольца центральных площадей. В течении нашего путешествия мы познакомимся с уникальной подсветкой Площади трёх вокзалов, разгадаем секреты семи московских высоток и увидим «кусочек» ярко освещённой столицы ⭐️ Китая в Москве.
Что входит
  • Экскурсионно-транспортное обслуживание.
  • Для Вашего комфорта экскурсия проводится с использованием радиогидов.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Новорязанская улица.
Место завершения
🏁 Красная площадь.
Огни ночной Столицы
Огни ночной Столицы
Огни ночной Столицы
Огни ночной Столицы
Огни ночной Столицы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лера Б.
Лера Б.
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