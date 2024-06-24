Исследовать территорию МГУ на колёсах, рассмотреть корпуса и НИИ и послушать про научные открытия
Объединим приятное с полезным: отправимся на велопрогулку по зелёному студгородку, чтобы отыскать любопытные архитектурные объекты и погрузиться в научную историю университета.
Что здесь вычисляли на двух огромных суперкомпьютерах? Где находятся работающие телескопы? Аэротрубы, светящиеся клетки, ускорители… Как, когда, для чего? Едем в мир открытий на велосипеде или самокате!
Описание экскурсии
Мы с вами объедем почти всю территорию МГУ на Воробьёвых горах, за исключением Ботсада и смотровой площадки. Вы побываете в разных укромных уголках студгородка, увидите НИИ, учебные корпуса, спортивные объекты. По выходным здесь малолюдно и очень атмосферно.
Наши сюжеты
🧬 Не только пробирки. Аэротруба и гидродинамический канал Института механики. Вы узнаете о серьёзной экспериментальной базе, на которой проверяли аэродинамические свойства Останкинской башни и стадиона «Зенит» перед строительством.
🧬 Пересчитываем Ломоносовых. Спутник-наблюдатель за вспышками Сверхновых, спроектированный нобелевским лауреатом. И два суперкомпьютера, которые входили в первые десятки рейтинга самых мощных в мире. Я покажу вам выносные системы охлаждения для них.
🧬 Раньше наукоградов. Обсудим опыт проектирования научного кампуса МГУ: функциональная структура самих институтов, организация единой инфраструктуры для обмена опытом между ними.
🧬 История появления телескопов в черте мегаполиса. Отыщем работающие телескопы на территории института Штейнберга. Вы осмотрите их снаружи и узнаете, чем они отличаются между собой и как их до сих пор эксплуатируют.
🧬 Как наука заставляет клетки светиться. Микроскопы и методы генной инженерии — ждут вас у исследовательского центра Биологического факультета.
🧬 Крошка-ускоритель прямо в стенах факультета. Вспомним времена, когда ещё можно было учить студентов и изучать свойства атомов, не выходя из одного здания.
🧬 Нет предела любопытству геохимиков. Вы услышите историю про институт, где сконструировали счётчик Гейгера для ликвидаторов Чернобыльской аварии.
Закончится экскурсия у въезда в парк Дворца пионеров.
Организационные детали
Экскурсия предполагает передвижение на велосипеде, самокате или моноколесе
Аренда транспорта не включена в стоимость экскурсии. На месте сбора группы находится стоянка велосипедов ВелоБайк и самокатов Whoosh, Юрент, Яндекс Go
Убедительная просьба арендовать транспорт и прибыть на место сбора до начала экскурсии
В случае сильного дождя или ветра прогулка может быть отменена или перенесена
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Ломоносовский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лида — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 73 туристов
Моя любовь — научпоп и архитектура XX века. По основной специальности математик. Закончила Школу гида в 2022 году. В моих экскурсиях не будет воды и городских легенд, только факты и немного юмора. Я за живую подачу материала, всегда рада вопросам.
Отзывы и рейтинг
Д
Дмитрий
24 июн 2024
Просто супер! Экскурсия на велосипеде это великолепно. Настоятельно рекомендую.
Благодарю Лидию за чудесную прогулку! Все гости открыли много нового и интересного в знакомой территории МГУ!
Н
Наталья
10 июл 2023
Отличная экскурсия. Много интересной информации. Рекомендую?
Ю
Юлия
19 июн 2023
Удивительное на привычном! Лида очень увлекла историей каждого из корпусов! Она филигранно вплетает в рассказы о зданиях невероятные истории об их обитателях и открытиях сделанных в их стенах. И, конечно, порадовал сюрприз-сувенир) Настоятельно рекомендую! Уникальная возможность познакомится с кампусом МГУ и узнать много нового!
Елена
14 июн 2023
Спасибо большое Лиде за интересный рассказ и неожиданные локации! Очень понравились и материал, и формат экскурсии - велопрогулка летом по интересным зелёным местам со знающим гидом - что может быть лучше!
К
Ксения
4 июн 2023
Хочу выразить благодарность Лиде за интересную, захватывающую экскурсию! Необычный подход к рассказу о знакомом месте! Однозначно советую, как взрослым, так и детям!
А
Анна
28 мая 2023
Отличная экскурсия) Были семьёй (2 взрослых и 2 ребенка по 11 и 13 лет). Лида сумела заинтересовать даже детей😁 классно, что получилось совместить приятное с полезным: и покататься на велосипедах (мы брали на прокат велосипеды), и услышать много интересного. Побольше бы таких экскурсий! Лида, спасибо Вам огромное 😊
М
Михаил
25 мая 2023
Отличная экскурсия! Много нового и интересного узнал. Отдельная благодарность за вело-формат, прям открыл для себя экскурсии заново. получилось сразу много всего посмотреть - будто перспектива шире, Двухколесная машина времени унесла во времена IT первопроходцев.
Очень круто! Спасибо большое!!
М
Мария
22 мая 2023
Лида, большое спасибо за увлекательный рассказ!) Мне всё очень понравилось)) Примелькавшиеся виды и здания наполнились смыслами и стали объёмнее. Продуманный динамичный маршрут, интересный материал, красивая речь и приятная атмосфера - всё сложилось!