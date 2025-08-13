Индивидуальная
Боровский край в шести веках
Узнайте тайны Боровска, прогуляйтесь по купеческим улицам и насладитесь видом с Покровского храма. Путешествие в прошлое и настоящее в одном туре
Начало: В Боровске, на Советской улице
13 авг в 09:30
15 авг в 09:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Москвы в Коломну и её необычные музеи
Коломна ждёт вас с историей и вкусами! Откройте для себя театрализованные экскурсии в музеях, узнайте секреты пастилы и калачей, посетите кремль
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
20 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой
Отправиться на день в древний, уютный и вкусный подмосковный город
Начало: Ст. метро «Котельники»
22 сен в 09:30
23 сен в 09:30
18 200 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Егорьевск»
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