2.5 часа
Круиз
Круиз на яхте «Erwin» с рестораном на Москве-реке
Погрузитесь в атмосферу роскоши и гастрономического изыска, отправляясь в круиз по Москве-реке на теплоходе-ресторане «Erwin»
Начало: Причал "Гостиница Украина" (м. "Киевская")
Расписание: По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30
Сегодня в 20:01
Завтра в 15:30
2 299₽ за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Пешеходная экскурсия «Как передвигали дома на Тверской»
Начало: Пушкинская площадь. Памятник А.С. Пушкину
15 окт в 18:30
26 окт в 15:00
900₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверская - всегда главная
Начало: Триумфальная площадь, памятник Маяковскому
Завтра в 17:00
11 окт в 09:00
от 3 990₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна24 сентября 2024Ольга, спасибо за интереснейшую экскурсию по Тверской! 😊 Очень ждём расписание на октябрь
- ААлина7 сентября 2024Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно и весело, очень классно прогулялись и узнали много нового
- ААлексей7 сентября 2024Спасибо вам за экскурсию, было очень интересно!) Готовы побродить по Москве еще
- ВВероника19 августа 2024Побывали всей семьей на экскурсии "Тверская - всегда главная!" Катарина- прекрасный экскурсовод! Экскурсия прошла очень комфортно, 2 часа на одном дыхании. Остались очень довольны, включая 10-летнего сына. Большая благодарность Карине за профессионализм, эрудицию и заботу.
- ВВиталий1 июля 2024По ночной Москве на катере «Шустрый» без капитанаЭто было действительно так, как описано: только наша компания, катер и ночная Москва в нашем распоряжении на 3 часа. Перед
- ННина17 июня 2024Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»Все было хорошо!!! Спасибо за прекрасный отдых.
- ААлексей19 мая 2024По ночной Москве на катере «Шустрый» без капитанаВсе очень понравилось. Спасибо большое. Мы с женой провели замечательные 3 часа на катере шустрый.
- ДДенис24 марта 2024Royal-круиз по Москве реке на теплоходе-ресторанеОчень приятная обстановка. Современно, уютно, светло, тепло. Судовой фотограф - выше всяких похвал!
- ЛЛюбовь4 декабря 2023Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»Очень понравился вечерний круиз! Обслуживающая команда была просто супер! Рекомендую, не пожалеете!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Здание мэрии»
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