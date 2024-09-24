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отправкой был проведён максимально подробный инструктаж, поэтому прогулка прошла без эксцессов. Катер в управлении очень прост, но при этом он совсем не тихоходный - при желании можно неплохо разогнаться) Двигатель, как оказалось, довольно шумный. Поговорить на полном ходу затруднительно. Пожалели, что не взяли с собой колонку - так бы хоть музыку послушали. В любом случае виды ночной Москвы принесли массу удовольствия. Под конец прогулки у нас закончилось топливо - инструктор оперативно доставил нам канистру и помог заправиться, после чего мы благополучно добрались до места назначения. Никаких дополнительных денег за это не попросили, так что мы были даже рады попасть в такую забавную ситуацию. Буду рекомендовать друзьям, прогулка оставила только приятные впечатления.