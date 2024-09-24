Здание мэрии – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Здание мэрии» в Москве, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Круиз на теплоходе-ресторане «Erwin» от Radisson
На теплоходе
572 отзыва
2.5 часа
Круиз
Круиз на яхте «Erwin» с рестораном на Москве-реке
Погрузитесь в атмосферу роскоши и гастрономического изыска, отправляясь в круиз по Москве-реке на теплоходе-ресторане «Erwin»
Начало: Причал "Гостиница Украина" (м. "Киевская")
Расписание: По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30
Сегодня в 20:01
Завтра в 15:30
2 299 за человека
Пешеходная экскурсия «Как передвигали дома на Тверской»
Пешая
3 отзыва
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Пешеходная экскурсия «Как передвигали дома на Тверской»
Начало: Пушкинская площадь. Памятник А.С. Пушкину
15 окт в 18:30
26 окт в 15:00
900 за человека
Тверская - всегда главная
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверская - всегда главная
Начало: Триумфальная площадь, памятник Маяковскому
Завтра в 17:00
11 окт в 09:00
от 3 990 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2024
    Пешеходная экскурсия «Как передвигали дома на Тверской»
    Ольга, спасибо за интереснейшую экскурсию по Тверской! 😊 Очень ждём расписание на октябрь
  • А
    Алина
    7 сентября 2024
    Пешеходная экскурсия «Как передвигали дома на Тверской»
    Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно и весело, очень классно прогулялись и узнали много нового
  • А
    Алексей
    7 сентября 2024
    Пешеходная экскурсия «Как передвигали дома на Тверской»
    Спасибо вам за экскурсию, было очень интересно!) Готовы побродить по Москве еще
  • В
    Вероника
    19 августа 2024
    Тверская - всегда главная
    Побывали всей семьей на экскурсии "Тверская - всегда главная!" Катарина- прекрасный экскурсовод! Экскурсия прошла очень комфортно, 2 часа на одном дыхании. Остались очень довольны, включая 10-летнего сына. Большая благодарность Карине за профессионализм, эрудицию и заботу.
  • В
    Виталий
    1 июля 2024
    По ночной Москве на катере «Шустрый» без капитана
    Это было действительно так, как описано: только наша компания, катер и ночная Москва в нашем распоряжении на 3 часа. Перед
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    отправкой был проведён максимально подробный инструктаж, поэтому прогулка прошла без эксцессов. Катер в управлении очень прост, но при этом он совсем не тихоходный - при желании можно неплохо разогнаться) Двигатель, как оказалось, довольно шумный. Поговорить на полном ходу затруднительно. Пожалели, что не взяли с собой колонку - так бы хоть музыку послушали. В любом случае виды ночной Москвы принесли массу удовольствия. Под конец прогулки у нас закончилось топливо - инструктор оперативно доставил нам канистру и помог заправиться, после чего мы благополучно добрались до места назначения. Никаких дополнительных денег за это не попросили, так что мы были даже рады попасть в такую забавную ситуацию. Буду рекомендовать друзьям, прогулка оставила только приятные впечатления.

  • Н
    Нина
    17 июня 2024
    Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
    Все было хорошо!!! Спасибо за прекрасный отдых.
  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    По ночной Москве на катере «Шустрый» без капитана
    Все очень понравилось. Спасибо большое. Мы с женой провели замечательные 3 часа на катере шустрый.
  • Д
    Денис
    24 марта 2024
    Royal-круиз по Москве реке на теплоходе-ресторане
    Очень приятная обстановка. Современно, уютно, светло, тепло. Судовой фотограф - выше всяких похвал!
  • Л
    Любовь
    4 декабря 2023
    Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
    Очень понравился вечерний круиз! Обслуживающая команда была просто супер! Рекомендую, не пожалеете!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Здание мэрии»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Круиз на теплоходе-ресторане «Erwin» от Radisson
  2. Пешеходная экскурсия «Как передвигали дома на Тверской»
  3. Тверская - всегда главная
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Никольская улица
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Воробьевы Горы
  9. Зарядье
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в октябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Здание мэрии" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 3 990. Туристы уже оставили гидам 577 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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