Спасибо вам огромное, за такую потрясающую экскурсию. Эмоции от вчерашнего вечера до сих пор захлёстывают. Нашей семье безумно понравилось! Мы

будем рекомендовать вас всем своим друзьям и знакомым. И сами обязательно еще посетим другие ваши экскурсии. Ребята вы огромные молодцы, что придумали такие экскурсии, даже взрослый погружается в сказку с фонарщиком Фаролеро)) 🫶😘

Ю Юлия

Много разных иммерсивных экскурсий, но эта была самая настоящая, с представлением и игрой! Походили по красивым местам, во многих я была первый раз, получили интересные факты о Москве и положительные эмоции. Теперь хочу пригласить своего мужчину)