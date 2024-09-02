1 час 12 минут
Аудиогид
Удивительные истории о «Театральной» Москве от Фонарщика Фаролеро
Начало: Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 14
Расписание: Пятница и воскресенье в 19:30 и по запросу
Завтра в 19:30
20 сен в 19:30
2 500₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия «Как передвигали дома на Тверской»
Начало: Пушкинская площадь. Памятник А.С. Пушкину
900₽ за человека
2 часа
Аудиогид
Неизвестная Москва: Аудиопрогулка по дворикам и переулкам
Начало: Староваганьковский переулок, д. 19, стр. 1
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
960₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККанина2 сентября 2024Спасибо вам огромное, за такую потрясающую экскурсию. Эмоции от вчерашнего вечера до сих пор захлёстывают. Нашей семье безумно понравилось! Мы
- ЮЮлия11 июля 2024Много разных иммерсивных экскурсий, но эта была самая настоящая, с представлением и игрой! Походили по красивым местам, во многих я была первый раз, получили интересные факты о Москве и положительные эмоции. Теперь хочу пригласить своего мужчину)
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