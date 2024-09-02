Саввинское подворье – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Саввинское подворье» в Москве, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Удивительные истории о «Театральной» Москве от Фонарщика Фаролеро
Пешая
29 отзывов
1 час 12 минут
Аудиогид
Удивительные истории о «Театральной» Москве от Фонарщика Фаролеро
Начало: Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 14
Расписание: Пятница и воскресенье в 19:30 и по запросу
Завтра в 19:30
20 сен в 19:30
2 500 за человека
Пешеходная экскурсия «Как передвигали дома на Тверской»
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия «Как передвигали дома на Тверской»
Начало: Пушкинская площадь. Памятник А.С. Пушкину
900 за человека
Неизвестная Москва: Аудиопрогулка по дворикам и переулкам
Пешая
2 часа
Аудиогид
Неизвестная Москва: Аудиопрогулка по дворикам и переулкам
Начало: Староваганьковский переулок, д. 19, стр. 1
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
960 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Канина
    2 сентября 2024
    Удивительные истории о «Театральной» Москве от Фонарщика Фаролеро
    Спасибо вам огромное, за такую потрясающую экскурсию. Эмоции от вчерашнего вечера до сих пор захлёстывают. Нашей семье безумно понравилось! Мы
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    будем рекомендовать вас всем своим друзьям и знакомым. И сами обязательно еще посетим другие ваши экскурсии. Ребята вы огромные молодцы, что придумали такие экскурсии, даже взрослый погружается в сказку с фонарщиком Фаролеро)) 🫶😘

  • Ю
    Юлия
    11 июля 2024
    Удивительные истории о «Театральной» Москве от Фонарщика Фаролеро
    Много разных иммерсивных экскурсий, но эта была самая настоящая, с представлением и игрой! Походили по красивым местам, во многих я была первый раз, получили интересные факты о Москве и положительные эмоции. Теперь хочу пригласить своего мужчину)

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Саввинское подворье»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Удивительные истории о «Театральной» Москве от Фонарщика Фаролеро
  2. Пешеходная экскурсия «Как передвигали дома на Тверской»
  3. Неизвестная Москва: Аудиопрогулка по дворикам и переулкам
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Воробьевы Горы
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Зарядье
  9. Никольская улица
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Саввинское подворье" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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