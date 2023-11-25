Огни новогодней Москвы

Вечерняя групповая экскурсия на автобусе по праздничной столице

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Антураж зимних праздников делает российскую столицу сказочной и нарядной.

В преддверии каникул мы не могли не порадовать вас и организовали обзорную экскурсию по Москве в сиянии новогодних гирлянд.

За 3 часа вы посетите самые знаковые достопримечательности столицы и проникнетесь витающим вокруг предвкушением волшебства.
Огни новогодней Москвы
Огни новогодней Москвы
Огни новогодней Москвы
Огни новогодней Москвы
Огни новогодней Москвы
Огни новогодней Москвы
Огни новогодней Москвы
Ближайшие даты:
25
ноя
2
дек
9
дек
16
дек
23
дек
30
дек
1
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 890 ₽
Пенсионеры1 890 ₽
Школьники1 620 ₽
Студенты1 710 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите самые важные исторические места Москвы и полюбуетесь на их новогоднее убранство. Вас ждут:

  • Манежная площадь. Вы узнаете о возникновении и назначении площади. Послушаете историю гостиницы «Москва», которая сегодня стала отелем Four Seasons Moscow. Увидите памятник маршалу Жукову и вспомните значимые детали его биографии.
  • Берсеневская и Софийская набережные. Отсюда открываются самые живописные виды на храм Христа Спасителя и Кремль. Вам расскажут историю знаменитого Дома на набережной, Большого Каменного моста и особняка Харитоненко.
  • Мосфильмовская улица, на которой расположены киностудия «Мосфильм», памятник артисту Евгению Леонову и российский аналог голливудской Аллеи звёзд.
  • Воробьёвы горы. Отсюда вы полюбуетесь завораживающей панорамой столицы и Москва-Сити, рассмотрите главное здание МГУ и спортивный комплекс «Лужники», Новодевичий монастырь и храм Живоначальной Троицы.
  • Поклонная гора. Здесь находятся военные музеи и памятники, напоминающие о самых больших потерях и значимых победах России в 19 и 20 веках.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия предполагает 3 выхода из автобуса и пешеходную часть по центру Москвы
  • Подходит для детей старше 7 лет

Бронирование экскурсии

  • При бронировании в переписке укажите данные всех участников: ФИО, дату рождения
  • При отмене экскурсии в день её проведения оплата не возвращается — это связано с бронированием билетов

Обратите внимание:

Мы оставляем за собой право на изменение маршрута, порядка и времени прохождения основных пунктов проезда в рамках обзорной экскурсии в зависимости от:

  • дорожной ситуации на улицах Москвы
  • погодных условий
  • наличия перекрытий на время ограничения движения при проведении городских мероприятий
  • наличия свободных мест для парковки транспорта на остановках с выходом из автобуса

в субботу в 16:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на станции метро «Площадь революции»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 16:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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