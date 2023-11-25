Вечерняя групповая экскурсия на автобусе по праздничной столице
Антураж зимних праздников делает российскую столицу сказочной и нарядной.
В преддверии каникул мы не могли не порадовать вас и организовали обзорную экскурсию по Москве в сиянии новогодних гирлянд.
За 3 часа вы посетите самые знаковые достопримечательности столицы и проникнетесь витающим вокруг предвкушением волшебства.
В преддверии каникул мы не могли не порадовать вас и организовали обзорную экскурсию по Москве в сиянии новогодних гирлянд.
За 3 часа вы посетите самые знаковые достопримечательности столицы и проникнетесь витающим вокруг предвкушением волшебства.
Ближайшие даты:
25
ноя
ноя
2
дек
дек
9
дек
дек
16
дек
дек
23
дек
дек
30
дек
дек
1
янв
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 890 ₽
|Пенсионеры
|1 890 ₽
|Школьники
|1 620 ₽
|Студенты
|1 710 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы посетите самые важные исторические места Москвы и полюбуетесь на их новогоднее убранство. Вас ждут:
- Манежная площадь. Вы узнаете о возникновении и назначении площади. Послушаете историю гостиницы «Москва», которая сегодня стала отелем Four Seasons Moscow. Увидите памятник маршалу Жукову и вспомните значимые детали его биографии.
- Берсеневская и Софийская набережные. Отсюда открываются самые живописные виды на храм Христа Спасителя и Кремль. Вам расскажут историю знаменитого Дома на набережной, Большого Каменного моста и особняка Харитоненко.
- Мосфильмовская улица, на которой расположены киностудия «Мосфильм», памятник артисту Евгению Леонову и российский аналог голливудской Аллеи звёзд.
- Воробьёвы горы. Отсюда вы полюбуетесь завораживающей панорамой столицы и Москва-Сити, рассмотрите главное здание МГУ и спортивный комплекс «Лужники», Новодевичий монастырь и храм Живоначальной Троицы.
- Поклонная гора. Здесь находятся военные музеи и памятники, напоминающие о самых больших потерях и значимых победах России в 19 и 20 веках.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия предполагает 3 выхода из автобуса и пешеходную часть по центру Москвы
- Подходит для детей старше 7 лет
Бронирование экскурсии
- При бронировании в переписке укажите данные всех участников: ФИО, дату рождения
- При отмене экскурсии в день её проведения оплата не возвращается — это связано с бронированием билетов
Обратите внимание:
Мы оставляем за собой право на изменение маршрута, порядка и времени прохождения основных пунктов проезда в рамках обзорной экскурсии в зависимости от:
- дорожной ситуации на улицах Москвы
- погодных условий
- наличия перекрытий на время ограничения движения при проведении городских мероприятий
- наличия свободных мест для парковки транспорта на остановках с выходом из автобуса
в субботу в 16:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на станции метро «Площадь революции»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 16:30Экскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 309 туристов
Наша компания разрабатывает и проводит экскурсии и туры по городам России, Москве, Золотому Кольцу. Проводим групповые экскурсии по главным достопримечательностям Москвы — от Кремля и Оружейной палаты до Москва-Сити и бункера Сталина в Измайлово. Разрабатываем индивидуальные экскурсии любой сложности. Также предлагаем экскурсии для школьных групп, в том числе обучающие программы и мастер-классы. Будем рады и иностранным гостям. Ориентируемся на качество и заботимся о наших путешественниках. До встречи!
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