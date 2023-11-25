Антураж зимних праздников делает российскую столицу сказочной и нарядной. В преддверии каникул мы не могли не порадовать вас и организовали обзорную экскурсию по Москве в сиянии новогодних гирлянд. За 3 часа вы посетите самые знаковые достопримечательности столицы и проникнетесь витающим вокруг предвкушением волшебства.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите самые важные исторические места Москвы и полюбуетесь на их новогоднее убранство. Вас ждут:

Манежная площадь. Вы узнаете о возникновении и назначении площади. Послушаете историю гостиницы «Москва», которая сегодня стала отелем Four Seasons Moscow. Увидите памятник маршалу Жукову и вспомните значимые детали его биографии.

Вы узнаете о возникновении и назначении площади. Послушаете историю гостиницы «Москва», которая сегодня стала отелем Four Seasons Moscow. Увидите памятник маршалу Жукову и вспомните значимые детали его биографии. Берсеневская и Софийская набережные. Отсюда открываются самые живописные виды на храм Христа Спасителя и Кремль. Вам расскажут историю знаменитого Дома на набережной, Большого Каменного моста и особняка Харитоненко.

Отсюда открываются самые живописные виды на храм Христа Спасителя и Кремль. Вам расскажут историю знаменитого Дома на набережной, Большого Каменного моста и особняка Харитоненко. Мосфильмовская улица, на которой расположены киностудия «Мосфильм», памятник артисту Евгению Леонову и российский аналог голливудской Аллеи звёзд.

на которой расположены киностудия «Мосфильм», памятник артисту Евгению Леонову и российский аналог голливудской Аллеи звёзд. Воробьёвы горы. Отсюда вы полюбуетесь завораживающей панорамой столицы и Москва-Сити, рассмотрите главное здание МГУ и спортивный комплекс «Лужники», Новодевичий монастырь и храм Живоначальной Троицы.

Отсюда вы полюбуетесь завораживающей панорамой столицы и Москва-Сити, рассмотрите главное здание МГУ и спортивный комплекс «Лужники», Новодевичий монастырь и храм Живоначальной Троицы. Поклонная гора. Здесь находятся военные музеи и памятники, напоминающие о самых больших потерях и значимых победах России в 19 и 20 веках.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Экскурсия предполагает 3 выхода из автобуса и пешеходную часть по центру Москвы

Подходит для детей старше 7 лет

Бронирование экскурсии

При бронировании в переписке укажите данные всех участников: ФИО, дату рождения

При отмене экскурсии в день её проведения оплата не возвращается — это связано с бронированием билетов

Обратите внимание:

Мы оставляем за собой право на изменение маршрута, порядка и времени прохождения основных пунктов проезда в рамках обзорной экскурсии в зависимости от: