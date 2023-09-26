По Царской дороге - к храмам Звенигорода

Поездка из самых богемных мест Подмосковья - в самые святые

5
1 отзыв
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Недлинный путь, на котором цари превращались в паломников, и сейчас соединяет, казалось бы, несоединимое: роскошные посёлки, где предпочитают строить свои гнёзда элита и богема, с монастырями и храмовыми комплексами.

Я предлагаю прокатиться по этим местам, услышать их историю и разобраться, почему они одинаково привлекательны для монахов, правителей и людей искусства.
По Царской дороге - к храмам Звенигорода
По Царской дороге - к храмам Звенигорода
По Царской дороге - к храмам Звенигорода
По Царской дороге - к храмам Звенигорода
По Царской дороге - к храмам Звенигорода
По Царской дороге - к храмам Звенигорода
По Царской дороге - к храмам Звенигорода
По Царской дороге - к храмам Звенигорода
По Царской дороге - к храмам Звенигорода
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Описание

Что вас ожидает

Царская дорога

От Кремля до Звенигорода примерно 50 км. Эта недлинная дорога названа Царской потому, что по ней любили совершать паломничества русские самодержцы — от Ивана Грозного до Екатерины Великой. В 20 веке край с идеальной «розой ветров» привлекал многих именитых жильцов: здесь обосновались Сергей Прокофьев, Михаил Пришвин, Геннадий Рождественский, Сергей Михалков. Мы проедем главные посёлки Царской дороги — Раздоры, Барвиху, Успенское, Николину гору. Сделаем остановку в Аксиньино и Козино, чтобы с высокого берега в сосновом бору полюбоваться Москвой-рекой.

Звенигород и окрестности

Приехав в славный город Звенигород, мы осмотрим Купчий двор и шедевр архитектуры — знаменитую Успенскую церковь. Посетим Саввино-Сторожевский монастырь с дворцом Алексея Михайловича, Саввинский скит, Никольскую церковь и купальни, где вы сможете испить целебной воды и окунуться в святой источник. На противоположном берегу Москвы-реки поднимемся на Мясину гору и увидим эффектную панораму Звенигорода, а на обратном пути заедем в красивейшую церковь Рождества.

Если захотите, осморим выставки, которые работают в Саввино-Сторожевском монастыре. Также мы можем посетить уникальный частный музей Дуба. Вы узнаете, какие тайны скрывает дуб, услышите всё о его свойствах и необычайных способностях, познакомитесь с забытыми традициями, сделаете желудевый оберег и попробуете звенигородский дубовый кофе из желудей.

По вашему желанию посетим дом-музей композитора С. Танеева в Дютьково в 3 км от Звенигорода. В этом живописном месте бережно хранится атмосфера дачного домика московского интеллигента начала 20 века.

Организационные детали

  • Во время экскурсии предусмотрено свободное время для перекуса, фотопауз и обеда
  • Поездка возможна с детьми от 12 лет

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Входные билеты с экскурсией в музей Дуба — от 450 руб. с человека (есть льготы)
  • Мастер-классы в музее Дуба — от 500 руб. с человека
  • Входные билеты на выставки в Саввино-Сторожевском монастыре — от 70 руб. с человека (есть льготы)
  • Билет в музей С. Танеева в Дютькове: для взрослых — 200 руб., для школьников, студентов дневной формы обучения и пенсионеров — 50 руб. Экскурсия проходит с музейным работником.
  • Обед в кафе по маршруту

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Саларьево»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
26 сен 2023
Все было замечательно. Особенно - дом- музей Танеева (до посещения у нас было катострофически мало информации об этом композиторе). Очень удобно, что гид забрал нас в городе и привез назад. Спасибо.

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