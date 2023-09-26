Поездка из самых богемных мест Подмосковья - в самые святые
Я предлагаю прокатиться по этим местам, услышать их историю и разобраться, почему они одинаково привлекательны для монахов, правителей и людей искусства.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Царская дорога
От Кремля до Звенигорода примерно 50 км. Эта недлинная дорога названа Царской потому, что по ней любили совершать паломничества русские самодержцы — от Ивана Грозного до Екатерины Великой. В 20 веке край с идеальной «розой ветров» привлекал многих именитых жильцов: здесь обосновались Сергей Прокофьев, Михаил Пришвин, Геннадий Рождественский, Сергей Михалков. Мы проедем главные посёлки Царской дороги — Раздоры, Барвиху, Успенское, Николину гору. Сделаем остановку в Аксиньино и Козино, чтобы с высокого берега в сосновом бору полюбоваться Москвой-рекой.
Звенигород и окрестности
Приехав в славный город Звенигород, мы осмотрим Купчий двор и шедевр архитектуры — знаменитую Успенскую церковь. Посетим Саввино-Сторожевский монастырь с дворцом Алексея Михайловича, Саввинский скит, Никольскую церковь и купальни, где вы сможете испить целебной воды и окунуться в святой источник. На противоположном берегу Москвы-реки поднимемся на Мясину гору и увидим эффектную панораму Звенигорода, а на обратном пути заедем в красивейшую церковь Рождества.
Если захотите, осморим выставки, которые работают в Саввино-Сторожевском монастыре. Также мы можем посетить уникальный частный музей Дуба. Вы узнаете, какие тайны скрывает дуб, услышите всё о его свойствах и необычайных способностях, познакомитесь с забытыми традициями, сделаете желудевый оберег и попробуете звенигородский дубовый кофе из желудей.
По вашему желанию посетим дом-музей композитора С. Танеева в Дютьково в 3 км от Звенигорода. В этом живописном месте бережно хранится атмосфера дачного домика московского интеллигента начала 20 века.
Организационные детали
- Во время экскурсии предусмотрено свободное время для перекуса, фотопауз и обеда
- Поездка возможна с детьми от 12 лет
Дополнительные расходы (по желанию)
- Входные билеты с экскурсией в музей Дуба — от 450 руб. с человека (есть льготы)
- Мастер-классы в музее Дуба — от 500 руб. с человека
- Входные билеты на выставки в Саввино-Сторожевском монастыре — от 70 руб. с человека (есть льготы)
- Билет в музей С. Танеева в Дютькове: для взрослых — 200 руб., для школьников, студентов дневной формы обучения и пенсионеров — 50 руб. Экскурсия проходит с музейным работником.
- Обед в кафе по маршруту
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Саларьево»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.