Недлинный путь, на котором цари превращались в паломников, и сейчас соединяет, казалось бы, несоединимое: роскошные посёлки, где предпочитают строить свои гнёзда элита и богема, с монастырями и храмовыми комплексами. Я предлагаю прокатиться по этим местам, услышать их историю и разобраться, почему они одинаково привлекательны для монахов, правителей и людей искусства.

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Описание

Что вас ожидает

Царская дорога

От Кремля до Звенигорода примерно 50 км. Эта недлинная дорога названа Царской потому, что по ней любили совершать паломничества русские самодержцы — от Ивана Грозного до Екатерины Великой. В 20 веке край с идеальной «розой ветров» привлекал многих именитых жильцов: здесь обосновались Сергей Прокофьев, Михаил Пришвин, Геннадий Рождественский, Сергей Михалков. Мы проедем главные посёлки Царской дороги — Раздоры, Барвиху, Успенское, Николину гору. Сделаем остановку в Аксиньино и Козино, чтобы с высокого берега в сосновом бору полюбоваться Москвой-рекой.

Звенигород и окрестности

Приехав в славный город Звенигород, мы осмотрим Купчий двор и шедевр архитектуры — знаменитую Успенскую церковь. Посетим Саввино-Сторожевский монастырь с дворцом Алексея Михайловича, Саввинский скит, Никольскую церковь и купальни, где вы сможете испить целебной воды и окунуться в святой источник. На противоположном берегу Москвы-реки поднимемся на Мясину гору и увидим эффектную панораму Звенигорода, а на обратном пути заедем в красивейшую церковь Рождества.

Если захотите, осморим выставки, которые работают в Саввино-Сторожевском монастыре. Также мы можем посетить уникальный частный музей Дуба. Вы узнаете, какие тайны скрывает дуб, услышите всё о его свойствах и необычайных способностях, познакомитесь с забытыми традициями, сделаете желудевый оберег и попробуете звенигородский дубовый кофе из желудей.

По вашему желанию посетим дом-музей композитора С. Танеева в Дютьково в 3 км от Звенигорода. В этом живописном месте бережно хранится атмосфера дачного домика московского интеллигента начала 20 века.

Организационные детали

Во время экскурсии предусмотрено свободное время для перекуса, фотопауз и обеда

Поездка возможна с детьми от 12 лет

Дополнительные расходы (по желанию)