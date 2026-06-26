«Бывали ли вы в Архангельском? Ежели нет, поезжайте…», — писал А. И. Герцен после посещения усадьбы. И мы предлагаем последовать его совету. Здесь удивительная гармония архитектурных объёмов и ландшафтных композиций создаёт иллюзию французского Версаля. Вас ждут театр Гонзаги, выставка карет Юсуповых, пейзажный парк, рассказ о владельцах и история места.

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Описание экскурсии

10:15–10:50 — трансфер из Москвы

Усадьба «Архангельское» (внешний осмотр)

Вы увидите архитектурно-парковый ансамбль рубежа 18–19 веков, который сохранил дух русского классицизма. Узнаете, как князья Голицыны и Юсуповы превращали усадьбу в аристократическую резиденцию, принимали императоров и создавали малые архитектурные формы, которые украшают парк до сих пор.

Театр Пьетро Гонзаги (1 ч)

Ему более 200 лет, при этом его не затронули поздние реконструкции. Вы услышите, как работает акустика, увидите подлинные эскизы Гонзаги и станете свидетелями интерактива: подъёма занавеса и показа копии декорации под музыку той эпохи.

Парковый ансамбль (1 ч 15 мин)

Прогулка начнётся с Императорской аллеи и Верхней террасы, откуда открывается лучший вид на всю композицию парка. Вы спуститесь к Большому партеру с мраморными статуями и пройдёте по Пушкинской аллее к памятнику поэта. В западной части парка вас ждут храм-памятник Екатерине II в облике богини Фемиды, малый дворец «Каприз» и «Чайный домик».

Каретная галерея князей Юсуповых (45 мин)

Единственное в России уцелевшее собрание дворянских экипажей. Вас ждут карета княгини И. М. Юсуповой с античными миниатюрами, парадный экипаж Екатерины II, покрытый матовым золотом, и дорожный дормез Н. Б. Юсупова — образец инженерной мысли своего времени.

Свободное время (1,5 ч)

По желанию вы сможете приобрести билеты в кассах и самостоятельно посетить выставку усадебного фарфора из коллекции Юсуповых в Малом дворце «Каприз».

16:00–16:30 — возвращение в Москву

Организационные детали