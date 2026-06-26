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Подмосковный Версаль: из Москвы в Архангельское

Погулять по Императорской аллее, увидеть подъём занавеса в старинном театре и узнать о жизни князей
«Бывали ли вы в Архангельском? Ежели нет, поезжайте…», — писал А. И. Герцен после посещения усадьбы. И мы предлагаем последовать его совету.

Здесь удивительная гармония архитектурных объёмов и ландшафтных композиций создаёт иллюзию французского Версаля.

Вас ждут театр Гонзаги, выставка карет Юсуповых, пейзажный парк, рассказ о владельцах и история места.
Подмосковный Версаль: из Москвы в Архангельское
Подмосковный Версаль: из Москвы в Архангельское
Подмосковный Версаль: из Москвы в Архангельское

Описание экскурсии

10:15–10:50 — трансфер из Москвы

Усадьба «Архангельское» (внешний осмотр)
Вы увидите архитектурно-парковый ансамбль рубежа 18–19 веков, который сохранил дух русского классицизма. Узнаете, как князья Голицыны и Юсуповы превращали усадьбу в аристократическую резиденцию, принимали императоров и создавали малые архитектурные формы, которые украшают парк до сих пор.

Театр Пьетро Гонзаги (1 ч)
Ему более 200 лет, при этом его не затронули поздние реконструкции. Вы услышите, как работает акустика, увидите подлинные эскизы Гонзаги и станете свидетелями интерактива: подъёма занавеса и показа копии декорации под музыку той эпохи.

Парковый ансамбль (1 ч 15 мин)
Прогулка начнётся с Императорской аллеи и Верхней террасы, откуда открывается лучший вид на всю композицию парка. Вы спуститесь к Большому партеру с мраморными статуями и пройдёте по Пушкинской аллее к памятнику поэта. В западной части парка вас ждут храм-памятник Екатерине II в облике богини Фемиды, малый дворец «Каприз» и «Чайный домик».

Каретная галерея князей Юсуповых (45 мин)
Единственное в России уцелевшее собрание дворянских экипажей. Вас ждут карета княгини И. М. Юсуповой с античными миниатюрами, парадный экипаж Екатерины II, покрытый матовым золотом, и дорожный дормез Н. Б. Юсупова — образец инженерной мысли своего времени.

Свободное время (1,5 ч)
По желанию вы сможете приобрести билеты в кассах и самостоятельно посетить выставку усадебного фарфора из коллекции Юсуповых в Малом дворце «Каприз».

16:00–16:30 — возвращение в Москву

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер, билет в усадьбу
  • Дополнительно по желанию оплачивается питание — на территории усадьбы есть кафе, где можно выпить чай, кофе с выпечкой или пообедать
  • После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если вы решите отменить поездку, мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию. Сумма вычета не превысит ту, что вы заплатили
  • Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения локаций
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети от 6 до 18 лет4690 ₽
Взрослый4890 ₽
Пенсионеры4690 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
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Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы Театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?

Входит в следующие категории Москвы

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