Что вы увидите
- Объекты Кремля.
- Объекты метро
- Объекты, связанные с романом "Мастер и Маргарита".
- Вы увидите первый тоннель метро 🚇, раскроете его тайну и тайны метро-2
- Побываете в месте, где появляются призраки
- Найдете входы в подземный Кремль.
- Окажетесь над древним метро Ивана Грозного
- Узнаете, куда ведут подземные дороги
- Увидите, где искали библиотеку Ивана Грозного
- Прикоснетесь к древним камням загадoчного грота
- Увидите базу Воланда и скамью Азазелло
- Раскроете секрет орлов и др.
- P. S. Пригодятся лупа и бинокль. Формат — пешая наземная экскурсия ⛳. Одежда — повседневная.
Что входит
- работа гида
- показ музейных артефактов
- ответы на вопросы
Начало
🚩 м. «Александр. сад» у 1 вагона в центр, чёрн. папка
Место завершения
🏁 Красная площадь
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 14 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Роман Г.
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