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Подземелья и мистика Кремля

Роман Г.
Роман Г. – Гид из Москвы
Подземелья и мистика Кремля
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 14 человек

  • 790 ₽ за человека

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Подземелья и мистика Кремля
Подземелья и мистика Кремля

Что вы увидите

  • Объекты Кремля.
  • Объекты метро
  • Объекты, связанные с романом "Мастер и Маргарита".
  • Вы увидите первый тоннель метро 🚇, раскроете его тайну и тайны метро-2
  • Побываете в месте, где появляются призраки
  • Найдете входы в подземный Кремль.
  • Окажетесь над древним метро Ивана Грозного
  • Узнаете, куда ведут подземные дороги
  • Увидите, где искали библиотеку Ивана Грозного
  • Прикоснетесь к древним камням загадoчного грота
  • Увидите базу Воланда и скамью Азазелло
  • Раскроете секрет орлов и др.
  • P. S. Пригодятся лупа и бинокль. Формат — пешая наземная экскурсия ⛳. Одежда — повседневная.
Что входит
  • работа гида
  • показ музейных артефактов
  • ответы на вопросы
Что не входит
    Начало
    🚩 м. «Александр. сад» у 1 вагона в центр, чёрн. папка
    Место завершения
    🏁 Красная площадь
    Подземелья и мистика Кремля
    Подземелья и мистика Кремля
    Подземелья и мистика Кремля
    Подземелья и мистика Кремля
    Подземелья и мистика Кремля
    Подземелья и мистика Кремля

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Роман Г.
    Роман Г.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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