Театр начинается с вешалки, а праздник с приготовлений. А что самое главное в подготовке? Конечно, волшебный настрой.



За ним мы с вами и отправимся! Красная площадь и ГУМ, ярмарки и пышные ёлки — Москва уже принарядилась и готова поделиться праздничной атмосферой с вами.



А я, в свою очередь, поделюсь новогодними рассказами, чтобы прогулка была не только приятной, но и познавательной.