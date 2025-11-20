Театр начинается с вешалки, а праздник с приготовлений. А что самое главное в подготовке? Конечно, волшебный настрой.
За ним мы с вами и отправимся! Красная площадь и ГУМ, ярмарки и пышные ёлки — Москва уже принарядилась и готова поделиться праздничной атмосферой с вами.
А я, в свою очередь, поделюсь новогодними рассказами, чтобы прогулка была не только приятной, но и познавательной.
Описание экскурсии
- Мы увидим нарядные Театральную и Манежную площади.
- Пройдём мимо новогодних ярмарок.
- Полюбуемся на красавицу — Красную площадь — и заглянем в ГУМ.
- Вспомним историю праздника: что было до ёлки и как встречали Новый год раньше.
- И конечно, сделаем волшебные новогодние фотографии.
в будние дни в 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Театральная»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 232 туристов
Рада вас приветствовать! Меня зовут Маргарита. Я окончила факультет искусств РУДН и курсы гидов. Более 10 лет была сотрудником Музеев Московского Кремля. Сейчас провожу пешеходные экскурсии. Москва — это город, в котором я родилась, в котором живу. Столица не перестаёт меня удивлять и вдохновлять. С удовольствием поделюсь своими знаниями. Уверена, что гид — это не работа, это жизнь!
Входит в следующие категории Москвы
