Экскурсия с поющим Дедом Морозом - это уникальная возможность окунуться в атмосферу новогодней Москвы.
Гостей ждёт автобусное путешествие по украшенным улицам столицы, где они увидят Новый Арбат, Кремль и другие знаковые места.
Живое исполнение любимых песен создаст праздничное настроение, а интересные рассказы ведущего раскроют секреты новогодних традиций России. Подходит для взрослых и детей от 6 лет
Гостей ждёт автобусное путешествие по украшенным улицам столицы, где они увидят Новый Арбат, Кремль и другие знаковые места.
Живое исполнение любимых песен создаст праздничное настроение, а интересные рассказы ведущего раскроют секреты новогодних традиций России. Подходит для взрослых и детей от 6 лет
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Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 17:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Музыкальный автобус провезёт вас по самым ярким и блистающим огнями улицам, площадям и бульварам. Вы увидите:
- Новый Арбат
- Храм Христа Спасителя
- Памятники Петру и Владимиру
- Древние стены Кремля и Новодевичьего монастыря
- Украшенные иллюминацией Садовое кольцо и набережные Москвы-реки
Услышите в живом исполнении проверенные временем песни — «Пять минут», «Три белых коня» и другие. А приятным дополнением к музыкальной программе будет рассказы ведущего, из которых вы узнаете:
- Когда появилась ёлка в России и наряжал ли её Пушкин
- Всегда ли Дед Мороз был добрым стариком с подарками
- Чем ещё, кроме игрушек, украшали праздничное дерево
- Когда в новогодних традициях появилась Снегурочка
- Чем отличается Дед Мороз от Санта-Клауса и Йоулупукки
Организационные детали
- Это автобусная экскурсия с остановками и выходами (не менее трёх выходов)
- Мы оставляем за собой право менять маршрут и музыкальный репертуар без ущерба для общего восприятия праздничного путешествия
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
|Дети до 16 лет
|1 700 ₽
|Льготный (пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи)
|1 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Красные Ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 2125 туристов
Меня зовут Станислав. Я профессиональный гид, краевед, актёр и писатель. Живу в Москве с раннего детства, окончил ТИ им. Щукина. Путешественники, побывавшие на моих экскурсиях, всегда остаются довольными и возвращаются не единожды.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
4 фев 2024
Были на новогодние праздники. Я с мужем и твое детей (15,12,5 лет). Мы зарядились такими положительными эмоциями. Лучший Дед Мороз!!! Понравилось всем и взрослым, и детям. Пели, танцевали. Я давно
О
Ольга
29 янв 2024
Добрый! Очень, очень понравилась экскурсия! Было душевно и весело! И несмотря на мороз остались только приятные и положительные эмоции. Москва прекрасна в новогоднем убранстве, а любимые новогодние песни подняли настроение!!! Рекомендую однозначно такую экскурсию!!! 🎄
Тигра
29 янв 2024
Заказали экскурсию с поющим Дедом Морозом, в 20тиградусные морозы, и это было лучшим решением времяпрепровождения!
Хороший маршрут, аккуратный водитель, и непревзайденный артист Дмитрий Серёгин в роли Деда Мороза! Прекрасные песни, бархатистый голос, неповторимая импровизация в песнях и рассказах! Спасибо за заботу, внимание, пунктуальность, вежливость! Организаторы молодцы, собрали лучшую команду.
Хороший маршрут, аккуратный водитель, и непревзайденный артист Дмитрий Серёгин в роли Деда Мороза! Прекрасные песни, бархатистый голос, неповторимая импровизация в песнях и рассказах! Спасибо за заботу, внимание, пунктуальность, вежливость! Организаторы молодцы, собрали лучшую команду.
Е
Елена
29 янв 2024
Нам (3 чел) экскурсия очень понравилась. Песни, непринуждённая обстановка, выходы в интересные места с хороводами. Сначала люди стеснялись, но дедушка Мороз сумел вовлечь нас в процесс и всё пели с удовольствием. А какой голос у гида!!!
Настроение поднималось с каждой минутой.
Большое спасибо организаторам.
Настроение поднималось с каждой минутой.
Большое спасибо организаторам.
Е
Елизавета
21 янв 2024
Нам с сыном все очень понравилось! Было весело и интересно! Вобщем огонь)))Зарядились позитивом!)))
К
Константин
17 янв 2024
Всё отлично, но есть одно Но🤞у автобуса заклеены окна рекламой с перфорацией и было ничего не видно. . Ради чего мы купили этот тур _ полюбоваться и поднять настроение _ не получили в полной мере. А Сергей дед мороз выше всяких похвал. Профессиональная👍👏спасибо за такую идею смотреть и петь новогоднии песни
Наталья
15 янв 2024
Прекрасная поездка создающая новогоднее настроение с Дмитрием! Спасибо за прекрасные песни, нескучную экскурсию и праздник!
С
Светлана
5 янв 2024
Хороший проект 👍
Дмитрий очень зажигательно поёт!
И песни хорошо подобраны и голос потрясающий!!!
Праздничное настроение обеспечено!!!
Мороз был сильный. Автобус чистый, тёплый. Подъехал вовремя! За что отдельное спасибо))
В общем всё хорошо!
Ещё поедем с вами🎸🎼🎧
С болагодарностью!
Дмитрий очень зажигательно поёт!
И песни хорошо подобраны и голос потрясающий!!!
Праздничное настроение обеспечено!!!
Мороз был сильный. Автобус чистый, тёплый. Подъехал вовремя! За что отдельное спасибо))
В общем всё хорошо!
Ещё поедем с вами🎸🎼🎧
С болагодарностью!
Альбина
2 янв 2024
Добрый день! Команду организаторов с новым годом! Мы гости, решили в новый год, покататься с дедом морозом с прекрасными песнями в исполнении Макса (дед мороз).
Понравилось все,до боли знакомые и любимые песни, автобус, маршрут, сам большой и добрый дед мороз! а как он поет
Очень крутой получился поющий автобус!
Спасибо
Счастливого нового года!!!
Понравилось все,до боли знакомые и любимые песни, автобус, маршрут, сам большой и добрый дед мороз! а как он поет
Очень крутой получился поющий автобус!
Спасибо
Счастливого нового года!!!
Наталия
2 янв 2024
Отлично провели время. Отдохнули, подзарядились положительной энергией. Довольны поездкой. Максим, т. е. Дед Мороз умело заинтересовал публику. Спасибо ему огромное, т. к. от него зависело новогоднее настроение всей экскурсии. С удовольствием спели немного подзабытые, но такие родные музыкальные произведения. Рекомендую. Автобус комфортабельный.
Входит в следующие категории Москвы
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