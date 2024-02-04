В Виктория читать дальше столько не пела. Песни - наверно, за всю экскурсию ДМ их спел штук 50. И все знакомые песни. Голос шикарный у ДМ. Помимо песен, ДМ рассказывал и про Москву, про достопримечательности, и про то, от куда появился ДМ и Снегурочка. На Воробьевых горах ДМ зажег по полной. Собрал людей с других экскурсий. Все пели, танцевали и фотографировались с нашим. Нам было очень приятно))). Проходящих девушек китаек ДМ тоже впечатлил - они его и снимали, и танцевали, и фотографировались.

Очень не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию. СПАСИБО!!!! Были на новогодние праздники. Я с мужем и твое детей (15,12,5 лет). Мы зарядились такими положительными эмоциями. Лучший Дед Мороз!!! Понравилось всем и взрослым, и детям. Пели, танцевали. Я давно

О Ольга Добрый! Очень, очень понравилась экскурсия! Было душевно и весело! И несмотря на мороз остались только приятные и положительные эмоции. Москва прекрасна в новогоднем убранстве, а любимые новогодние песни подняли настроение!!! Рекомендую однозначно такую экскурсию!!! 🎄

Тигра Заказали экскурсию с поющим Дедом Морозом, в 20тиградусные морозы, и это было лучшим решением времяпрепровождения!

Хороший маршрут, аккуратный водитель, и непревзайденный артист Дмитрий Серёгин в роли Деда Мороза! Прекрасные песни, бархатистый голос, неповторимая импровизация в песнях и рассказах! Спасибо за заботу, внимание, пунктуальность, вежливость! Организаторы молодцы, собрали лучшую команду.

Е Елена Нам (3 чел) экскурсия очень понравилась. Песни, непринуждённая обстановка, выходы в интересные места с хороводами. Сначала люди стеснялись, но дедушка Мороз сумел вовлечь нас в процесс и всё пели с удовольствием. А какой голос у гида!!!

Настроение поднималось с каждой минутой.

Большое спасибо организаторам.

Е Елизавета Нам с сыном все очень понравилось! Было весело и интересно! Вобщем огонь)))Зарядились позитивом!)))

К Константин Всё отлично, но есть одно Но🤞у автобуса заклеены окна рекламой с перфорацией и было ничего не видно. . Ради чего мы купили этот тур _ полюбоваться и поднять настроение _ не получили в полной мере. А Сергей дед мороз выше всяких похвал. Профессиональная👍👏спасибо за такую идею смотреть и петь новогоднии песни

Наталья Прекрасная поездка создающая новогоднее настроение с Дмитрием! Спасибо за прекрасные песни, нескучную экскурсию и праздник!

С Светлана Хороший проект 👍

Дмитрий очень зажигательно поёт!

И песни хорошо подобраны и голос потрясающий!!!

Праздничное настроение обеспечено!!!

Мороз был сильный. Автобус чистый, тёплый. Подъехал вовремя! За что отдельное спасибо))

В общем всё хорошо!

Ещё поедем с вами🎸🎼🎧

С болагодарностью!

Альбина Добрый день! Команду организаторов с новым годом! Мы гости, решили в новый год, покататься с дедом морозом с прекрасными песнями в исполнении Макса (дед мороз).

Понравилось все,до боли знакомые и любимые песни, автобус, маршрут, сам большой и добрый дед мороз! а как он поет

Очень крутой получился поющий автобус!

Спасибо

Счастливого нового года!!!