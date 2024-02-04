С поющим Дедом Морозом - на автобусе по новогодней Москве

Погрузитесь в новогоднюю сказку Москвы! Вас ждут песни, легенды и яркие огни столицы. Идеально для семейного отдыха и весёлых компаний
Экскурсия с поющим Дедом Морозом - это уникальная возможность окунуться в атмосферу новогодней Москвы.

Гостей ждёт автобусное путешествие по украшенным улицам столицы, где они увидят Новый Арбат, Кремль и другие знаковые места.

Живое исполнение любимых песен создаст праздничное настроение, а интересные рассказы ведущего раскроют секреты новогодних традиций России. Подходит для взрослых и детей от 6 лет
5
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎄 Праздничная атмосфера
  • 🎶 Живое исполнение песен
  • 🚌 Комфортное путешествие
  • 🏛️ Знаковые достопримечательности
  • 📚 Интересные истории
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
    • С поющим Дедом Морозом - на автобусе по новогодней Москве
    С поющим Дедом Морозом - на автобусе по новогодней Москве
    С поющим Дедом Морозом - на автобусе по новогодней Москве
    Ближайшие даты:
    Время начала: 16:00, 17:00

    Что можно увидеть

  • Новый Арбат
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру
  • Памятник Владимиру
  • Кремль
  • Новодевичий монастырь
  • Садовое кольцо
  • Набережные Москвы-реки

    • Описание экскурсии

    Музыкальный автобус провезёт вас по самым ярким и блистающим огнями улицам, площадям и бульварам. Вы увидите:

    • Новый Арбат
    • Храм Христа Спасителя
    • Памятники Петру и Владимиру
    • Древние стены Кремля и Новодевичьего монастыря
    • Украшенные иллюминацией Садовое кольцо и набережные Москвы-реки

    Услышите в живом исполнении проверенные временем песни — «Пять минут», «Три белых коня» и другие. А приятным дополнением к музыкальной программе будет рассказы ведущего, из которых вы узнаете:

    • Когда появилась ёлка в России и наряжал ли её Пушкин
    • Всегда ли Дед Мороз был добрым стариком с подарками
    • Чем ещё, кроме игрушек, украшали праздничное дерево
    • Когда в новогодних традициях появилась Снегурочка
    • Чем отличается Дед Мороз от Санта-Клауса и Йоулупукки

    Организационные детали

    • Это автобусная экскурсия с остановками и выходами (не менее трёх выходов)
    • Мы оставляем за собой право менять маршрут и музыкальный репертуар без ущерба для общего восприятия праздничного путешествия
    • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату
    🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
    Её забронировали более 100 раз на ближайшие дни
    Забронировать экскурсию

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет2 000 ₽
    Дети до 16 лет1 700 ₽
    Льготный (пенсионеры, студенты, инвалиды, многодетные семьи)1 900 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У метро «Красные Ворота»
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 10 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    10
    4
    3
    2
    1
    В
    4 фев 2024
    Были на новогодние праздники. Я с мужем и твое детей (15,12,5 лет). Мы зарядились такими положительными эмоциями. Лучший Дед Мороз!!! Понравилось всем и взрослым, и детям. Пели, танцевали. Я давно
    читать дальше

    столько не пела. Песни - наверно, за всю экскурсию ДМ их спел штук 50. И все знакомые песни. Голос шикарный у ДМ. Помимо песен, ДМ рассказывал и про Москву, про достопримечательности, и про то, от куда появился ДМ и Снегурочка. На Воробьевых горах ДМ зажег по полной. Собрал людей с других экскурсий. Все пели, танцевали и фотографировались с нашим. Нам было очень приятно))). Проходящих девушек китаек ДМ тоже впечатлил - они его и снимали, и танцевали, и фотографировались.
    Очень не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию. СПАСИБО!!!!

    О
    29 янв 2024
    Добрый! Очень, очень понравилась экскурсия! Было душевно и весело! И несмотря на мороз остались только приятные и положительные эмоции. Москва прекрасна в новогоднем убранстве, а любимые новогодние песни подняли настроение!!! Рекомендую однозначно такую экскурсию!!! 🎄
    Тигра
    29 янв 2024
    Заказали экскурсию с поющим Дедом Морозом, в 20тиградусные морозы, и это было лучшим решением времяпрепровождения!
    Хороший маршрут, аккуратный водитель, и непревзайденный артист Дмитрий Серёгин в роли Деда Мороза! Прекрасные песни, бархатистый голос, неповторимая импровизация в песнях и рассказах! Спасибо за заботу, внимание, пунктуальность, вежливость! Организаторы молодцы, собрали лучшую команду.
    Е
    29 янв 2024
    Нам (3 чел) экскурсия очень понравилась. Песни, непринуждённая обстановка, выходы в интересные места с хороводами. Сначала люди стеснялись, но дедушка Мороз сумел вовлечь нас в процесс и всё пели с удовольствием. А какой голос у гида!!!
    Настроение поднималось с каждой минутой.
    Большое спасибо организаторам.
    Е
    21 янв 2024
    Нам с сыном все очень понравилось! Было весело и интересно! Вобщем огонь)))Зарядились позитивом!)))
    К
    17 янв 2024
    Всё отлично, но есть одно Но🤞у автобуса заклеены окна рекламой с перфорацией и было ничего не видно. . Ради чего мы купили этот тур _ полюбоваться и поднять настроение _ не получили в полной мере. А Сергей дед мороз выше всяких похвал. Профессиональная👍👏спасибо за такую идею смотреть и петь новогоднии песни
    Наталья
    15 янв 2024
    Прекрасная поездка создающая новогоднее настроение с Дмитрием! Спасибо за прекрасные песни, нескучную экскурсию и праздник!
    Прекрасная поездка создающая новогоднее настроение с Дмитрием! Спасибо за прекрасные песни, нескучную экскурсию и праздник!
    С
    5 янв 2024
    Хороший проект 👍
    Дмитрий очень зажигательно поёт!
    И песни хорошо подобраны и голос потрясающий!!!
    Праздничное настроение обеспечено!!!
    Мороз был сильный. Автобус чистый, тёплый. Подъехал вовремя! За что отдельное спасибо))
    В общем всё хорошо!
    Ещё поедем с вами🎸🎼🎧
    С болагодарностью!
    Альбина
    2 янв 2024
    Добрый день! Команду организаторов с новым годом! Мы гости, решили в новый год, покататься с дедом морозом с прекрасными песнями в исполнении Макса (дед мороз).
    Понравилось все,до боли знакомые и любимые песни, автобус, маршрут, сам большой и добрый дед мороз! а как он поет
    Очень крутой получился поющий автобус!
    Спасибо
    Счастливого нового года!!!
    Добрый день! Команду организаторов с новым годом! Мы гости, решили в новый год, покататься с дедомДобрый день! Команду организаторов с новым годом! Мы гости, решили в новый год, покататься с дедомДобрый день! Команду организаторов с новым годом! Мы гости, решили в новый год, покататься с дедомДобрый день! Команду организаторов с новым годом! Мы гости, решили в новый год, покататься с дедомДобрый день! Команду организаторов с новым годом! Мы гости, решили в новый год, покататься с дедомДобрый день! Команду организаторов с новым годом! Мы гости, решили в новый год, покататься с дедомДобрый день! Команду организаторов с новым годом! Мы гости, решили в новый год, покататься с дедомДобрый день! Команду организаторов с новым годом! Мы гости, решили в новый год, покататься с дедом
    Наталия
    2 янв 2024
    Отлично провели время. Отдохнули, подзарядились положительной энергией. Довольны поездкой. Максим, т. е. Дед Мороз умело заинтересовал публику. Спасибо ему огромное, т. к. от него зависело новогоднее настроение всей экскурсии. С удовольствием спели немного подзабытые, но такие родные музыкальные произведения. Рекомендую. Автобус комфортабельный.
    Отлично провели время. Отдохнули, подзарядились положительной энергией. Довольны поездкой. Максим, т. е. Дед Мороз умело заинтересовал

    Входит в следующие категории Москвы

    Похожие экскурсии из Москвы

    Незабываемая Москва! Обзорная по столице
    На автобусе
    На микроавтобусе
    205 отзывов
    4 часа
    Групповая
    Незабываемая Москва! Обзорная по столице
    Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
    Начало: У театра сатиры
    Сегодня в 12:30
    Завтра в 12:30
    1 300 за человека
    По новогодней Москве - на автомобиле
    На машине
    20 отзывов
    3 часа
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    По новогодней Москве - на автомобиле
    Прокатиться по самым нарядным уголкам столицы и открыть секреты любимого праздника
    Сегодня в 17:00
    Завтра в 17:00
    8 900 за всё до 4 чел.
    Москва за 2 часа: экспресс-экскурсия по столице
    На автобусе
    93 отзыва
    2 часа
    Групповая
    В тренде
    Москва за 2 часа: экспресс-экскурсия по столице
    Начало: Улица Варварка, 6
    Сегодня в 12:00
    Завтра в 12:00
    1 200 за человека
    У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Москве
    ХорошоТам