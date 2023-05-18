Увидеть сердце Москвы с двухпалубного теплохода "Лагуна (Кристалл)", "Советский Союз" или "Мария"
Это приятная экспресс-прогулка, которая подарит вам столичные виды-открытки.
На речном трамвайчике, где с комфортом могут разместиться до 40 человек, вы пройдёте мимо парков «Музеон» и «Зарядье», златоглавого храма Христа Спасителя, пряничного храма Василия Блаженного, Кремля и других символов Москвы. И сделаете отличные фото с новых ракурсов!
На речном трамвайчике, где с комфортом могут разместиться до 40 человек, вы пройдёте мимо парков «Музеон» и «Зарядье», златоглавого храма Христа Спасителя, пряничного храма Василия Блаженного, Кремля и других символов Москвы. И сделаете отличные фото с новых ракурсов!
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Маршрут
Причал «Патриарший» — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — ЦДХ (Новая Третьяковка) — Крымский мост — Парк Горького (разворот) — Театр эстрады — Дом на набережной — Кремль — Парк «Зарядье» (разворот) — Причал «Патриарший»
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Лагуна (Кристалл)», «Советский Союз» или «Мария» вместимостью до 40 пассажиров. На борту есть туалет, также выдаются пледы.
- Длительность прогулки — 1 час 15 минут
- Это речная прогулка без сопровождения гида
ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале «Патриарший»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходе — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 2024 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве и Санкт-Петербурге. Экскурсии по Москве-реке, рекам и каналам Петербурга — отличная возможность увидеть с воды главные символы города. На комфортабельных теплоходах вы проплывете мимо Московского Кремля и небоскребов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов. Наши причалы расположены в центре города, в самых удобных местах для жителей и гостей обеих столиц.Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании