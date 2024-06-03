Это приятная экспресс-прогулка, которая подарит вам столичные виды-открытки.
На речном трамвайчике, где с комфортом могут разместиться до 40 человек, вы пройдёте мимо парков «Музеон» и «Зарядье», златоглавого храма Христа Спасителя, пряничного храма Василия Блаженного, Кремля и других символов Москвы. И сделаете отличные фото с новых ракурсов!
На речном трамвайчике, где с комфортом могут разместиться до 40 человек, вы пройдёте мимо парков «Музеон» и «Зарядье», златоглавого храма Христа Спасителя, пряничного храма Василия Блаженного, Кремля и других символов Москвы. И сделаете отличные фото с новых ракурсов!
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Патриарший» — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — ЦДХ (Новая Третьяковка) — Крымский мост — Парк Горького (разворот) — Театр эстрады — Дом на набережной — Кремль — Парк «Зарядье» (разворот) — Причал «Патриарший»
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Кристалл», «Советский Союз» или «Мария» вместимостью до 40 пассажиров. На борту есть туалет, также выдаются пледы
- Длительность прогулки — 1 час 15 минут
- Это речная прогулка без сопровождения гида
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|790 ₽
|Детский до 12 лет
|590 ₽
|Детский до 5 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Патриарший»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 19551 туриста
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Все очень понравилось. Спасибо!
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С
Изначально я знал, что прогулка без экскурсии, но по громкой связи крутилась запись не попадая в маршрут, текст и факты, в большинстве своём, не правильные. Потом была музыка не в разнобой, а альбомами аварии и еще кто-то. Нупокатались, и ладно. Нормально.
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О
Мое впечатление испортила погода. В целом, маршрут хороший, всё понятно. Может быть, потому что я москвичка. Захотелось почувствовать себя гостем столицы и прокатиться с аудиогидом. На борту есть кофейный автомат. Это порадовало, т к на улице было прохладно. Не понравилось большое количество народу - больше, чем было посадочных мест под навесом. Можно предусмотреть плащи кроме пледов в дождливую погоду.
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Маршрут понравился, но всю поездку запись гида совершенно не попадала в локацию. Было бы лучше, если бы вместо этой записи играла спокойная музыка.
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Е
Никакой организации. Мест посадочных мало. Аудиогида не слышно.
Прогулки на теплоходах
Ответ организатора:
Евгения, здравствуйте! Сожалеем, что вам не понравилась наша поездка. Примем во внимание ваши замечания.
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