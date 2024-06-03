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О Ольга Все очень понравилось. Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Сергей Изначально я знал, что прогулка без экскурсии, но по громкой связи крутилась запись не попадая в маршрут, текст и факты, в большинстве своём, не правильные. Потом была музыка не в разнобой, а альбомами аварии и еще кто-то. Нупокатались, и ладно. Нормально. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Мое впечатление испортила погода. В целом, маршрут хороший, всё понятно. Может быть, потому что я москвичка. Захотелось почувствовать себя гостем столицы и прокатиться с аудиогидом. На борту есть кофейный автомат. Это порадовало, т к на улице было прохладно. Не понравилось большое количество народу - больше, чем было посадочных мест под навесом. Можно предусмотреть плащи кроме пледов в дождливую погоду. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Наталья Маршрут понравился, но всю поездку запись гида совершенно не попадала в локацию. Было бы лучше, если бы вместо этой записи играла спокойная музыка. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет