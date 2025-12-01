Приглашаю вас на прогулку по одной из старейших улиц Бульварного кольца, связанной с именами выдающихся деятелей русской культуры. Вы узнаете, где провёл последние годы жизни Гоголь и какие места связаны с именем Пушкина. Послушаете о прошлом и настоящем бульвара и его роли в истории Москвы. Увидите Дом журналиста, Дом полярников, усадьбу Луниных и другие памятники архитектуры 19–20 веков.
Описание экскурсии
Кинотеатр «Художественный» — один из старейших в Москве (1909).
Центральный Дом журналиста — бывшее имение князей Гагариных, известное престижным рестораном.
Дом Гоголя — ампирный особняк 19 века, в котором провёл последние годы жизни русский писатель Н. В. Гоголь.
Дом полярников — прекрасный образец сталинской архитектуры 1930-х годов в стиле итальянского палаццо.
Усадьба Луниных 19 века — музей Востока.
Я расскажу, как возникло в Москве Бульварное кольцо, познакомлю вас с историей Никитского бульвара, его достопримечательностями и знаменитостями, которые жили на нём.
Организационные детали
Достопримечательности осматриваем снаружи.
Владислав — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 28 туристов
Я аккредитованный гид-экскурсовод по Москве, Московской и Владимирской областям, Золотому кольцу. Имею большой профессиональный опыт, автор разноплановых тематических экскурсий. Родился, вырос и живу в Москве, хорошо знаю историю родного города с его старинными храмами и монастырями, архитектуру и достопримечательности. С огромным удовольствием поделюсь своими знаниями.
