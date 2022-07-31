Хотите увидеть необычные пейзажи и отдохнуть от шумной Москвы? Тогда присоединяйтесь к моей экскурсии. На один день мы отправляемся за пределы большого мегаполиса. Вы побываете словно на Марсе — именно так выглядят Романцевские горы. Это идеальное место для пикника и интересных фотосессий. А далее мы доберемся до знаменитого Куликово поля. Насладитесь красотами природы!
Описание трансферВы бывали на Марсе? Увидеть кусочек инопланетной панорамы фантастически красивых пейзажей можно всего в 250 км. от Москвы! Романцевские горы в Тульской области все более и более обретают популярность как крутой туристический объект. Сегодня бывшие Ушаковские буроугольные карьеры — это прекрасное место для шумного пикника и для уединенного созерцания природы. Удивительно, как место добычи угля, место концентрации непосильного человеческого труда, спустя три столетия превратилось в средоточие гармонии и визуальной эстетики. Террикон — это искусственная насыпь пустой породы, оставшейся после выработки полезных ископаемых. Люди вторглись вглубь земли, оставляя после себя котлованы. Природа заполнила их водой. Так в этом месте появилось более двадцати кристально-прозрачных водоемов. Выкопанную землю формировали в «отвалы», искусственные горы. Время и ветры отшлифовали их морщины. Деревья и мхи — затонировали, смягчили. Здесь можно весь день гулять по утоптанным глиняным вершинам и купаться в голубых озёрах. С самого высокого холма (около 200 м.) открывается великолепная панорама. Это уникальная природная фотозона! Хотите на «Марс»?! Мы предлагаем однодневное автопутешествие в «Ушаковкую Швейцарию». Незабываемые впечатления и бомбические фотографии гарантированы!!! Посещение легендарного Куликова поля. В 1380 году в бескрайней степи бились русские войска Дмитрия Донского с татаромонголами. Решающая победа в Мамаевом побоище положила начало свержению ига и объединению удельных княжеств в единую Русь. Интересно, что многие годы Куликовым полем битвы считалась совсем другая местность, протяженностью около 9 км., южнее. Современный интерактивный музей «Куликово поле», в виде холма-кургана, предлагает посещение смотровой площадки: панорама поля боя, вид на домики этнографической деревни, колокольный звон, простор и мощь! Интересно будет всем! Туристам и любителям истории! Охотникам за фотографиями и ценителям природы! Детям и взрослым! Важно знать В путешествии пригодится удобная одежда и обувь. Более детальный осмотр достопримечательностей — по Вашему желанию. В стоимость экскурсии включено:
• трансфер из Москвы и обратно, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
- еда и напитки, • входные билеты.
- SAP серфинг.
По выходным в 8:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Романцевские горы
- Куликово поле
Что включено
- Трансфер из Москвы и обратно,
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Еда и напитки,
- Входные билеты,
- SAP Серфинг.
Место начала и завершения?
М. Коломенская выход из метро №7
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ч
Поездка замечательная - невероятно красивые места, виды и правда сногсшибательные. На Кондуках покатались по озерам, впечатления через край. Атмосфера в поездке дружелюбная, все без спешки, шума и суеты.
Настоятельно рекомендую!
Настоятельно рекомендую!
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Ч
Поездка замечательная - невероятно красивые места, виды и правда сногсшибательные. На Кондуках покатались по озерам, впечатления через край. Атмосфера в поездке дружелюбная, все без спешки, шума и суеты.
Настоятельно рекомендую!
Настоятельно рекомендую!
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Е
Отличный вариант для поездки в выходной день. Тур понравился.
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Е
Отличный вариант для поездки в выходной день. Тур понравился.
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Т
Прекрасное путешествие! Очень красивые места!
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