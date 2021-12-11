Романцевские горы + Куликово поле

Хотите увидеть необычные пейзажи и отдохнуть от шумной Москвы

В группе
до 3 чел.
Хотите увидеть необычные пейзажи и отдохнуть от шумной Москвы? Тогда присоединяйтесь к моей экскурсии.

На один день мы отправляемся за пределы большого мегаполиса.

Вы побываете словно на Марсе — именно так выглядят Романцевские горы.

Это идеальное место для пикника и интересных фотосессий.

А далее мы доберемся до знаменитого Куликово поля.

Насладитесь красотами природы.
Романцевские горы + Куликово поле
Романцевские горы + Куликово поле
Романцевские горы + Куликово поле
Романцевские горы + Куликово поле
Романцевские горы + Куликово поле

Что вы увидите 🤩

  • Романцевские горы
  • Куликово поле.

Вы бывали на Марсе?

Увидеть кусочек инопланетной панорамы фантастически красивых пейзажей можно всего в 250 км. от Москвы!
Романцевские горы в Тульской области все более и более обретают популярность как крутой туристический объект.
Сегодня бывшие Ушаковские буроугольные карьеры — это прекрасное место для шумного пикника и для уединенного созерцания природы.
Удивительно, как место добычи угля, место концентрации непосильного человеческого труда, спустя три столетия превратилось в средоточие гармонии и визуальной эстетики.
Террикон — это искусственная насыпь пустой породы, оставшейся после выработки полезных ископаемых.
Люди вторглись вглубь земли, оставляя после себя котлованы.

Природа заполнила их водой.

Так в этом месте появилось более двадцати кристально-прозрачных водоемов.
Выкопанную землю формировали в «отвалы», искусственные горы.
Время и ветры отшлифовали их морщины.
Деревья и мхи — затонировали, смягчили.
Здесь можно весь день гулять по утоптанным глиняным вершинам и купаться в голубых озёрах.
С самого высокого холма (около 200 м. ) открывается великолепная панорама.
Это уникальная природная фотозона!
Хотите на «Марс»?!
Мы предлагаем однодневное автопутешествие в «Ушаковкую Швейцарию».
Незабываемые впечатления и бомбические фотографии гарантированы!

Посещение легендарного Куликова поля.

В 1380 году в бескрайней степи бились русские войска Дмитрия Донского с татаромонголами.
Решающая победа в Мамаевом побоище положила начало свержению ига и объединению удельных княжеств в единую Русь.
Интересно, что многие годы Куликовым полем битвы считалась совсем другая местность, протяженностью около 9 км., южнее.
Современный интерактивный музей «Куликово поле», в виде холма-кургана, предлагает посещение смотровой площадки: панорама поля боя, вид на домики этнографической деревни, колокольный звон, простор и мощь!
Интересно будет всем! Туристам и любителям истории! Охотникам за фотографиями и ценителям природы! Детям и взрослым!
Важно знать
В путешествии пригодится удобная одежда и обувь.
Более детальный осмотр достопримечательностей — по Вашему желанию.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер из Москвы и обратно,
  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • еда и напитки,
  • входные билеты.

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер из Москвы и обратно
  • услуги гида.
Что не входит
  • еда и напитки
  • входные билеты.
Место начала и завершения?
м. Коломенская выход из метро №7
Когда и сколько длится
Когда: по выходным
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
  • В путешествии пригодится удобная одежда и обувь.
  • Более детальный осмотр достопримечательностей — по Вашему желанию.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по выходным

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