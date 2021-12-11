Вы бывали на Марсе?

Увидеть кусочек инопланетной панорамы фантастически красивых пейзажей можно всего в 250 км. от Москвы!

Романцевские горы в Тульской области все более и более обретают популярность как крутой туристический объект.

Сегодня бывшие Ушаковские буроугольные карьеры — это прекрасное место для шумного пикника и для уединенного созерцания природы.

Удивительно, как место добычи угля, место концентрации непосильного человеческого труда, спустя три столетия превратилось в средоточие гармонии и визуальной эстетики.

Террикон — это искусственная насыпь пустой породы, оставшейся после выработки полезных ископаемых.

Люди вторглись вглубь земли, оставляя после себя котлованы.

Природа заполнила их водой.

Так в этом месте появилось более двадцати кристально-прозрачных водоемов.

Выкопанную землю формировали в «отвалы», искусственные горы.

Время и ветры отшлифовали их морщины.

Деревья и мхи — затонировали, смягчили.

Здесь можно весь день гулять по утоптанным глиняным вершинам и купаться в голубых озёрах.

С самого высокого холма (около 200 м. ) открывается великолепная панорама.

Это уникальная природная фотозона!

Хотите на «Марс»?!

Мы предлагаем однодневное автопутешествие в «Ушаковкую Швейцарию».

Незабываемые впечатления и бомбические фотографии гарантированы!

Посещение легендарного Куликова поля.

В 1380 году в бескрайней степи бились русские войска Дмитрия Донского с татаромонголами.

Решающая победа в Мамаевом побоище положила начало свержению ига и объединению удельных княжеств в единую Русь.

Интересно, что многие годы Куликовым полем битвы считалась совсем другая местность, протяженностью около 9 км., южнее.

Современный интерактивный музей «Куликово поле», в виде холма-кургана, предлагает посещение смотровой площадки: панорама поля боя, вид на домики этнографической деревни, колокольный звон, простор и мощь!

Интересно будет всем! Туристам и любителям истории! Охотникам за фотографиями и ценителям природы! Детям и взрослым!

Важно знать

В путешествии пригодится удобная одежда и обувь.

Более детальный осмотр достопримечательностей — по Вашему желанию.

В стоимость экскурсии включено:

трансфер из Москвы и обратно,

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: