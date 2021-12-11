Вы бывали на Марсе?
Увидеть кусочек инопланетной панорамы фантастически красивых пейзажей можно всего в 250 км. от Москвы!
Романцевские горы в Тульской области все более и более обретают популярность как крутой туристический объект.
Сегодня бывшие Ушаковские буроугольные карьеры — это прекрасное место для шумного пикника и для уединенного созерцания природы.
Удивительно, как место добычи угля, место концентрации непосильного человеческого труда, спустя три столетия превратилось в средоточие гармонии и визуальной эстетики.
Террикон — это искусственная насыпь пустой породы, оставшейся после выработки полезных ископаемых.
Люди вторглись вглубь земли, оставляя после себя котлованы.
Природа заполнила их водой.
Так в этом месте появилось более двадцати кристально-прозрачных водоемов.
Выкопанную землю формировали в «отвалы», искусственные горы.
Время и ветры отшлифовали их морщины.
Деревья и мхи — затонировали, смягчили.
Здесь можно весь день гулять по утоптанным глиняным вершинам и купаться в голубых озёрах.
С самого высокого холма (около 200 м. ) открывается великолепная панорама.
Это уникальная природная фотозона!
Хотите на «Марс»?!
Мы предлагаем однодневное автопутешествие в «Ушаковкую Швейцарию».
Незабываемые впечатления и бомбические фотографии гарантированы!
Посещение легендарного Куликова поля.
В 1380 году в бескрайней степи бились русские войска Дмитрия Донского с татаромонголами.
Решающая победа в Мамаевом побоище положила начало свержению ига и объединению удельных княжеств в единую Русь.
Интересно, что многие годы Куликовым полем битвы считалась совсем другая местность, протяженностью около 9 км., южнее.
Современный интерактивный музей «Куликово поле», в виде холма-кургана, предлагает посещение смотровой площадки: панорама поля боя, вид на домики этнографической деревни, колокольный звон, простор и мощь!
Интересно будет всем! Туристам и любителям истории! Охотникам за фотографиями и ценителям природы! Детям и взрослым!
Важно знать
В путешествии пригодится удобная одежда и обувь.
Более детальный осмотр достопримечательностей — по Вашему желанию.
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер из Москвы и обратно,
- услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- еда и напитки,
- входные билеты.