Вдоль основных достопримечательностей - на лёгком моторном судне
Мечтаете освоить новый вид транспорта? Всё в ваших руках! Смело вставайте к штурвалу катера и отправляйтесь в большое путешествие по всей центральной акватории Москвы-реки.
За 3 часа вы пройдёте по Водоотводному каналу через центр города к небоскрёбам Москва-Сити и обратно. Незабываемые виды мегаполиса и яркие впечатления — такая поездка запомнится надолго.
За 3 часа вы пройдёте по Водоотводному каналу через центр города к небоскрёбам Москва-Сити и обратно. Незабываемые виды мегаполиса и яркие впечатления — такая поездка запомнится надолго.
Ближайшие даты:
8
июн
июн
9
июн
июн
10
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Лёгкий бриз, шум мотора, неповторимое ощущение свободы и скорости — за штурвалом комфортного катера вы попробуете себя в роли капитана. Всё в рамках закона и правил: наш катер «Шустрый» подходит под категорию управления без прав. За 30 минут до старта мы проведём подробный инструктаж по поведению на воде. Затем подробно расскажем, как управлять катером, и выдадим спасательные жилеты.
За 3 часа — именно столько времени занимает прохождение самого длинного маршрута из всех возможных — вы успеете изучить всю столицу с воды. Осмотрите максимум достопримечательностей и в полной мере оцените уникальный архитектурный облик города.
Достопримечательности на маршруте
- Водоотводный канал с фонтанами
- ГЭС-2 и скульптура «Большая глина № 4»
- Кремль
- Памятник Петру I
- Парк Горького
- Лужники и канатная дорога над рекой
- Киевский вокзал
- Москва-Сити
Организационные детали
- К управлению катером допускаются лица старше 18 лет
- Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых
- При себе необходимо иметь паспорт РФ и залог 10000 рублей
- Вам нужно прийти за 30 минут до начала плавания для оформления документов и инструктажа
- На прогулку не допускаются люди в нетрезвом состоянии. Также на борту запрещено употреблять спиртное и курить.
- Грузоподъёмность катера — 300 кг. На борту могут комфортно находиться 3 человека (максимум 4)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Нагатинский затон
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Москве
Наша компания уже более 7 лет проводит водные прогулки на катерах в Санкт-Петербурге и Москве. Мы знаем всё о лучших маршрутах, безопасности и комфорте. Предлагаем варианты на любой вкус. Для любителей драйва и активного отдыха — аренда катера без капитана. Для тех, кто хочет расслабиться — традиционные прогулки по центру города с капитаном. Мы сделаем всё возможное, чтобы ваш отдых прошел безупречно!
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