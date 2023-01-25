У всех городов бывают взлеты и падения, но Тула как подняла гордо голову в далеком XII веке, так ни разу ни перед кем ее не склонила. Сокрушить эту крепость не удалось никому из захватчиков.

Что вас ждетТульский кремль, за всю свою пятисотлетнюю историю ни разу не сдавшийся ни крымскому хану Девлет-Гирею, ни танковым полчищам Гудериана в 1941 году, с удовольствием принимает гостей. Глядя на его стены, увенчанные «ласточкиными хвостами», вспоминается кремль московский, правда, московский стоит на холме, а тульский «притулился» в низине, ведь «тула», по словарю Даля — «скрытное, недоступное место, служащее для защиты и приюта».

На обзорной экскурсии по старой Туле вы увидите красивые каменные и деревянные дома, которые строились в ХVIII-ХIХ веках. Самым старым сооружением на территории города после кремля является Благовещенская церковь.

Тульский музей оружия — еще один музей-театр, интерактивный, с виртуальными рассказчиками и с голографическими персонажами, с викторинами и с игровыми зонами для детей.

Тульский пряник — визитная карточка не только Тулы, но и всей России. С пряниками было связано много народных обычаев и традиций. Тульские пряники считались дорогими подарками. По народному поверью, пряники имели целебные свойства и помогали в лечении болезней. На увлекательном мастер-классе по росписи тульского пряника в «Музее международного пряника» за ароматным чаем вы узнаете все о тульском прянике — легенды и истории, секреты изготовления пряников и пряничных форм, виды пряников и многое другое.

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