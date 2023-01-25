«Секреты старых мастеров»
Тула — город, где каждый путешественник находит что-то свое.
Кто-то любит Тулу самоварную, кто-то — пряничную, кто-то оружейную, кто-то песенную под звуки тульской гармони… А сколько секретов есть у тульских умельцев, потомков Левши, и вам предстоит их узнать на этой экскурсии, а также создать сладкую красоту своими руками.
Кто-то любит Тулу самоварную, кто-то — пряничную, кто-то оружейную, кто-то песенную под звуки тульской гармони… А сколько секретов есть у тульских умельцев, потомков Левши, и вам предстоит их узнать на этой экскурсии, а также создать сладкую красоту своими руками.
Ближайшие даты:
12
июн
июн
Что вас ожидает:
- Оружейная слобода
- Тульская набережная
- Памятники Петру I, Никите Демидову, Левше, знаменитым оружейникам города, Прянику
- Музей международного пряника
- Тульский кремль
- Музей оружия
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
У всех городов бывают взлеты и падения, но Тула как подняла гордо голову в далеком XII веке, так ни разу ни перед кем ее не склонила. Сокрушить эту крепость не удалось никому из захватчиков.
Что вас ждетТульский кремль, за всю свою пятисотлетнюю историю ни разу не сдавшийся ни крымскому хану Девлет-Гирею, ни танковым полчищам Гудериана в 1941 году, с удовольствием принимает гостей. Глядя на его стены, увенчанные «ласточкиными хвостами», вспоминается кремль московский, правда, московский стоит на холме, а тульский «притулился» в низине, ведь «тула», по словарю Даля — «скрытное, недоступное место, служащее для защиты и приюта».
На обзорной экскурсии по старой Туле вы увидите красивые каменные и деревянные дома, которые строились в ХVIII-ХIХ веках. Самым старым сооружением на территории города после кремля является Благовещенская церковь.
Тульский музей оружия — еще один музей-театр, интерактивный, с виртуальными рассказчиками и с голографическими персонажами, с викторинами и с игровыми зонами для детей.
Тульский пряник — визитная карточка не только Тулы, но и всей России. С пряниками было связано много народных обычаев и традиций. Тульские пряники считались дорогими подарками. По народному поверью, пряники имели целебные свойства и помогали в лечении болезней. На увлекательном мастер-классе по росписи тульского пряника в «Музее международного пряника» за ароматным чаем вы узнаете все о тульском прянике — легенды и истории, секреты изготовления пряников и пряничных форм, виды пряников и многое другое.
Организационные детали• Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).
- Льготные билеты для детей и пенсионеров действуют при наличии подтверждающих документов. Подтверждающие документы необходимо иметь при себе и во время экскурсии.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на туристическом автобусе
- Экскурсионная программа, включая билеты в музеи
- Сопровождение гидом (путевая информация)
- Что не входит
- Обед в кафе (500 руб. /чел., оплачивается вместе с путевкой)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Станция метро Спортивная, МоскваЗавершение: Ближайшая станция метро по пути следования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
- Важная информация
- ВАЖНО!
- В связи с усилением контроля органами государственной власти за перевозкой пассажиров и перемещением граждан между субъектами Российской Федерации, при пересечении Московской области, необходимо предоставить заранее следующие данные (ФИО, номер паспорта, дата рождения)
- Каждый человек, присутствующий в автобусе (микроавтобусе), должен быть внесен в список пассажиров с внесением данных из следующих документов, удостоверяющих личность:
- Паспорт Гражданина РФ - Загранпаспорт Гражданина РФ
- Паспорт иностранного гражданина
- Свидетельство о рождении гражданина РФ до 14 лет
- Вид на жительство на территории РФ
- Фирма не несет ответственности за время прибытия в Москву в связи с погодными и дорожными условиями
- В праздничные даты отмена тура без удержаний возможна за 7 суток до тура
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
25 янв 2023
Г
Гульнара
4 янв 2023
Т
Татьяна
3 июля 2022
Увлекательная насыщенная экскурсия! за один день получаешь море впечатлений!
С
Светлана
11 мая 2022
Экскурсия в Тулу была очень познавательная и интересная.
Гид отличный, много знает, всю дорогу делился своими знаниями.
Музей оружия очень большой, экскурсовод 1 час рассказывала, но это очень мало.
Мастер-класс по раскраске пряника больше был информативен, рассказали историю пряника и увезли с собой сувенир самодельный.
Гид отличный, много знает, всю дорогу делился своими знаниями.
Музей оружия очень большой, экскурсовод 1 час рассказывала, но это очень мало.
Мастер-класс по раскраске пряника больше был информативен, рассказали историю пряника и увезли с собой сувенир самодельный.
S
Sherstob
2 мая 2022
Ф
Федорова
5 дек 2021
Т
Татьяна
13 июля 2021
Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсовод Елена, очень интересно рассказывала о династии Демидовых, о городе Тула, о изготовлении оружия, тульских мастерах.
О
Орлова
18 июня 2021
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