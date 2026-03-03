Северный речной вокзал — не только модное место для отдыха и прогулок, но и символ города, чья история полна тайн и необычных деталей. Я помогу вам увидеть за его фасадами грандиозные замыслы, смелые идеи и знакомые образы. Вы расшифруете послания потомкам. Узнаете, что не так со звездой на шпиле. А ещё попробуете себя в умении, которым владел каждый советский школьник.
Эта территория зовётся акватория
Северный речной вокзал — один из трёх главных памятников советского градостроительства первых лет. Недавняя реставрация не только вернула ему былое великолепие — с пальмами, фонтанами, шезлонгами — но и явила свету немало архитектурных загадок сталинского ар-деко. Берите с собой детей — и отправляйтесь разгадывать их вместе!
На нашем маршруте — места, где архитектура говорит громче слов:
- скульптура «Водный путь» — аллегория грандиозного строительства канала Москва—Волга
- парк у Северного речного вокзала — зелёный ансамбль, созданный руками ландшафтного архитектора 1930-х гг.
- сам вокзал — огромный трёхпалубный «корабль», навсегда пришвартованный в Москве
- причал, откуда открываются виды, будто с набережной южного курорта
- и секретная локация, где вы научитесь управлять водной стихией и сами «откроете навигацию»
Ваша задача — найти и рассмотреть детали, помогающие восстановить ход исторических событий:
- зачем было нужно соединять Москву с Волгой
- почему вокзал выглядит как корабль
- как столица стала «портом пяти морей»
- что скрывают фарфоровые медальоны на фасаде
- и главное — какая тайна прячется в шпиле со звездой
Организационные детали
- Начало экскурсии у входа в парк Северного речного вокзала, окончание на набережной
- Экскурсия рассчитана на участников 7-13 лет, взрослые сопровождают детей на всём маршруте
- Экскурсию возможно провести для школьного класса. С большой группой в здание Северного речного вокзала мы не заходим
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Северного речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, просто перейдите в форму обратной связи.
Светлана — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 575 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Светлана, я аккредитованный московский гид, участник многих экскурсионных и городских проектов. Приглашаю вас на интересные и познавательные экскурсии! Я покажу вам Москву такой, какой её знаю
