Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Северный речной вокзал — не только модное место для отдыха и прогулок, но и символ города, чья история полна тайн и необычных деталей. Я помогу вам увидеть за его фасадами грандиозные замыслы, смелые идеи и знакомые образы. Вы расшифруете послания потомкам. Узнаете, что не так со звездой на шпиле. А ещё попробуете себя в умении, которым владел каждый советский школьник.