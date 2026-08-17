Во время поездки вы познакомитесь с историей промысла, побываете на производстве, увидите весь путь создания изделий — от приготовления массы до финального обжига. А затем попробуете себя в роли художника и сможете выбрать сувенир прямо на фабрике.
Описание экскурсии
8:45 — встреча группы у метро «Кузьминки»
Посадка в автобус и отправление в Гжель. По дороге вы услышите рассказ об истории этого края, возникновении знаменитого промысла и его развитии.
10:15–11:00 — музей истории Гжельского промысла
Вы узнаете, почему несколько деревень объединились под общим названием Гжель, познакомитесь с историей местных мастеров и услышите о художнике-искусствоведе Александре Салтыкове, который возродил роспись и создал её художественные каноны.
11:00–12:30 — экскурсия по фарфоровой мануфактуре «Галактика и Ко»
Вы пройдёте по производственным цехам и проследите весь путь создания фарфорового изделия. Узнаете, как готовят фарфоровую массу, отливают формы, наносят глазурь и проводят обжиг.
Во время экскурсии вы увидите, как художники вручную расписывают изделия, понаблюдаете за работой мастеров и познакомитесь с тонкостями производства, которые не заметны покупателю готового фарфора.
12:30–13:30 — мастер-класс по гжельской росписи
Под руководством художника вы освоите основные элементы традиционной гжельской росписи. Сначала потренируетесь на бумаге, а затем распишете фарфоровое изделие первого обжига, которое сможете забрать с собой.
13:30–14:00 — чаепитие
Душистый чай подадут в гжельских чашках, а к нему предложат сладости — баранки, конфеты или другие угощения.
14:00–14:30 — магазин при мануфактуре
В фирменном магазине представлен широкий ассортимент изделий гжельских мастеров — от небольших сувениров до коллекционного фарфора.
14:30–17:00 — возвращение в Москву
Высадка участников производится у ближайшей станции метро по пути следования автобуса.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, входные билеты, мастер-класс и чаепитие
- Обед не предусмотрен — на маршруте нет точек питания
- С вами будет гид из нашей команды
Обратите внимание
- После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Оставшаяся часть вносится до начала поездки
- Если вы решите отменить поездку, мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию. Сумма вычета не превысит ту, что вы заплатили
- Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения объектов
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети от 6 до 16 лет
|3890 ₽
|Пенсионеры
|3940 ₽
|Взрослый
|3990 ₽