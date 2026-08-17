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Синие узоры России: путешествие из Москвы в мир гжельского фарфора

Увидеть, как рождается знаменитая гжель и расписать собственное изделие
Гжель — один из самых узнаваемых символов русского декоративного искусства. Этот фарфор легко узнать по белоснежному фону и яркой кобальтовой росписи.

Во время поездки вы познакомитесь с историей промысла, побываете на производстве, увидите весь путь создания изделий — от приготовления массы до финального обжига. А затем попробуете себя в роли художника и сможете выбрать сувенир прямо на фабрике.
Синие узоры России: путешествие из Москвы в мир гжельского фарфора
Синие узоры России: путешествие из Москвы в мир гжельского фарфора
Синие узоры России: путешествие из Москвы в мир гжельского фарфора

Описание экскурсии

8:45 — встреча группы у метро «Кузьминки»

Посадка в автобус и отправление в Гжель. По дороге вы услышите рассказ об истории этого края, возникновении знаменитого промысла и его развитии.

10:15–11:00 — музей истории Гжельского промысла

Вы узнаете, почему несколько деревень объединились под общим названием Гжель, познакомитесь с историей местных мастеров и услышите о художнике-искусствоведе Александре Салтыкове, который возродил роспись и создал её художественные каноны.

11:00–12:30 — экскурсия по фарфоровой мануфактуре «Галактика и Ко»

Вы пройдёте по производственным цехам и проследите весь путь создания фарфорового изделия. Узнаете, как готовят фарфоровую массу, отливают формы, наносят глазурь и проводят обжиг.

Во время экскурсии вы увидите, как художники вручную расписывают изделия, понаблюдаете за работой мастеров и познакомитесь с тонкостями производства, которые не заметны покупателю готового фарфора.

12:30–13:30 — мастер-класс по гжельской росписи

Под руководством художника вы освоите основные элементы традиционной гжельской росписи. Сначала потренируетесь на бумаге, а затем распишете фарфоровое изделие первого обжига, которое сможете забрать с собой.

13:30–14:00 — чаепитие

Душистый чай подадут в гжельских чашках, а к нему предложат сладости — баранки, конфеты или другие угощения.

14:00–14:30 — магазин при мануфактуре

В фирменном магазине представлен широкий ассортимент изделий гжельских мастеров — от небольших сувениров до коллекционного фарфора.

14:30–17:00 — возвращение в Москву

Высадка участников производится у ближайшей станции метро по пути следования автобуса.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, входные билеты, мастер-класс и чаепитие
  • Обед не предусмотрен — на маршруте нет точек питания
  • С вами будет гид из нашей команды

Обратите внимание

  • После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Оставшаяся часть вносится до начала поездки
  • Если вы решите отменить поездку, мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию. Сумма вычета не превысит ту, что вы заплатили
  • Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения объектов

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети от 6 до 16 лет3890 ₽
Пенсионеры3940 ₽
Взрослый3990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Кузьминки»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 78 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
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Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?

Входит в следующие категории Москвы

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