Гжель — один из самых узнаваемых символов русского декоративного искусства. Этот фарфор легко узнать по белоснежному фону и яркой кобальтовой росписи. Во время поездки вы познакомитесь с историей промысла, побываете на производстве, увидите весь путь создания изделий — от приготовления массы до финального обжига. А затем попробуете себя в роли художника и сможете выбрать сувенир прямо на фабрике.

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Описание экскурсии

8:45 — встреча группы у метро «Кузьминки»

Посадка в автобус и отправление в Гжель. По дороге вы услышите рассказ об истории этого края, возникновении знаменитого промысла и его развитии.

10:15–11:00 — музей истории Гжельского промысла

Вы узнаете, почему несколько деревень объединились под общим названием Гжель, познакомитесь с историей местных мастеров и услышите о художнике-искусствоведе Александре Салтыкове, который возродил роспись и создал её художественные каноны.

11:00–12:30 — экскурсия по фарфоровой мануфактуре «Галактика и Ко»

Вы пройдёте по производственным цехам и проследите весь путь создания фарфорового изделия. Узнаете, как готовят фарфоровую массу, отливают формы, наносят глазурь и проводят обжиг.

Во время экскурсии вы увидите, как художники вручную расписывают изделия, понаблюдаете за работой мастеров и познакомитесь с тонкостями производства, которые не заметны покупателю готового фарфора.

12:30–13:30 — мастер-класс по гжельской росписи

Под руководством художника вы освоите основные элементы традиционной гжельской росписи. Сначала потренируетесь на бумаге, а затем распишете фарфоровое изделие первого обжига, которое сможете забрать с собой.

13:30–14:00 — чаепитие

Душистый чай подадут в гжельских чашках, а к нему предложат сладости — баранки, конфеты или другие угощения.

14:00–14:30 — магазин при мануфактуре

В фирменном магазине представлен широкий ассортимент изделий гжельских мастеров — от небольших сувениров до коллекционного фарфора.

14:30–17:00 — возвращение в Москву

Высадка участников производится у ближайшей станции метро по пути следования автобуса.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер, входные билеты, мастер-класс и чаепитие

Обед не предусмотрен — на маршруте нет точек питания

С вами будет гид из нашей команды

Обратите внимание