Мы отправимся на прогулку по Москве, пережившей нашествие Наполеона, чтобы оценить масштаб разрушений и силу возрождения города. Вы сравните дома и усадьбы с утраченными постройками по старым гравюрам и фотографиям.
Услышите истории владельцев и увидите, как здания 19 века обрели новые функции — от музеев и вузов до посольств и культурных центров.
Описание экскурсии
- Усадьба Разумовского — Английский клуб — Музей современной истории России. Посмотрим, как исторические здания продолжают жить в современном контексте
- Усадьба Сытина — лауреат конкурса «Московская реставрация — 2019»
- Усадьба Яковлева — Литературный институт им. Горького. Фиксируем преемственность функций — как старые корпуса становятся образовательными пространствами сегодня
- Дом-музей актрисы Ермоловой. Ещё одна точка живой памяти: историческое здание в культурной роли — про то, как архитектура держит нить биографий и города
- Усадьба Мещерских — Волковой — посольство Греции. Показательный пример послепожарной перестройки Москвы
- Дом московских генерал-губернаторов. Финальный штрих: административная функция как часть каркаса возродившегося города
На прогулке вы:
- сравните сохранившиеся дома с утраченными объектами при помощи старых фотографии и гравюр Москвы до и после пожара
- узнаете о владельцах усадеб и значении зданий в начале 19 века и о том, как 1812 год повлиял на судьбу построек
- увидите, как старинные дома сегодня выполняют важные функции: культурные, образовательные, административные
Кому подойдёт экскурсия
Эта экскурсия для москвичей и гостей столицы, которые любят архитектуру в деталях и хотят через здания узнать историю города. А также для всех, кто любит гулять по местам, о которых редко пишут в путеводителях.
Организационные детали
- Одевайтесь по погоде, по необходимости берите зонтик, дождевик, бутылку с водой и тёплый шарфик
- На экскурсии используются аудиогиды с наушниками, вы ничего не упустите
в понедельник, субботу и воскресенье в 10:00, в среду в 10:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети до 15 лет
|560 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Тверская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, субботу и воскресенье в 10:00, в среду в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 71 туриста
Я Жанна, художник-иллюстратор из Москвы. Приехала в столицу в 2000 году. С тех пор нежно влюблена в этот ритмичный, сложный город. Ничего не раздражает в московском укладе, никогда не устаю, начинаю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Яна
6 окт 2025
Отличная экскурсия на редко затрагиваемую тему! Уже не впервые являюсь туристом Жанны и как всегда с удовольствием отмечаю ее тщательный подход к информации, дополнительным визуальным материалам, продуманность предлагаемых слушателю сведений и маршрута, очень приятную манеру изложения, непринужденное общение. Большое спасибо! Желаю Жанне появления новых, таких же познавательных экскурсий и проектов! Благодарю за вкусное завершение прогулки!
Входит в следующие категории Москвы
