Что вас ожидает:Вы увидите потрясающие виды на Москва-реку, башни Московского Кремля, Большой каменный мост, Кремлевскую набережную, Пушкинский музей 🖼 изобразительных искусств, Дом на набережной, Патриарший мост, Красный Октябрь, памятник Петру I , главное здание МГУ, знаменитую «Золотую милю» с самым дорогим жильем в столице, высотки Москва-Сити и многие другие хорошо известные и новые знаковые строения столицы ⭐️ детали:
Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Посещение экскурсионных объектов по программе.
Что не входит
Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало и место завершения
🚩 ул. Волхонка, 15, Москва
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 80 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.