Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Что вас ожидает:Вы увидите потрясающие виды на Москва-реку, башни Московского Кремля, Большой каменный мост, Кремлевскую набережную, Пушкинский музей 🖼 изобразительных искусств, Дом на набережной, Патриарший мост, Красный Октябрь, памятник Петру I , главное здание МГУ, знаменитую «Золотую милю» с самым дорогим жильем в столице, высотки Москва-Сити и многие другие хорошо известные и новые знаковые строения столицы ⭐️ детали: