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Смотровая площадка Храма Христа Спасителя

Екатерина Р.
Екатерина Р. – Гид из Москвы
С расположенных на высоте 40 метров у основания главного купола Храма Христа Спасителя смотровых террас, выходящих на четыре стороны света, вам откроется великолепный панорамный обзор центра Москвы.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🏙С городских высот
  • 🕐Длительность 0.5 час
  • 👫 Группа не более 80 человек

  • 500 ₽ за человека

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Смотровая площадка Храма Христа Спасителя
Смотровая площадка Храма Христа Спасителя

Что вы увидите

  • Смотровая площадка Храма Христа Спасителя
Что вас ожидает:Вы увидите потрясающие виды на Москва-реку, башни Московского Кремля, Большой каменный мост, Кремлевскую набережную, Пушкинский музей 🖼 изобразительных искусств, Дом на набережной, Патриарший мост, Красный Октябрь, памятник Петру I , главное здание МГУ, знаменитую «Золотую милю» с самым дорогим жильем в столице, высотки Москва-Сити и многие другие хорошо известные и новые знаковые строения столицы ⭐️ детали:
  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Посещение экскурсионных объектов по программе.
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало и место завершения
🚩 ул. Волхонка, 15, Москва
Смотровая площадка Храма Христа Спасителя
Смотровая площадка Храма Христа Спасителя
Смотровая площадка Храма Христа Спасителя
Смотровая площадка Храма Христа Спасителя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 80 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Екатерина Р.
Екатерина Р.
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